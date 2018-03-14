Уход за волосами за $230 000 и рубиновый пилинг за $7000: сколько стоит красота звезд

Бейонсе: маникюр за $800 Бейонсе может позволить себе все, в том числе маникюр из настоящего золота. На одной из церемоний она появилась с маникюром, который обошелся ей в 800 долларов. Но эта сумма ничтожна для одной из самых богатых певиц Америки.

Джиджи Хадид: нейл-дизайн за $2000

Эта модель потратила на маникюр больше Бейонсе. Нейл-дизайн, который сделали Джиджи для Met Gala в 2016 году, обошелся ей в две тысячи долларов. Ногти звезды были покрыты платиной, россыпью бриллиантов и кристаллами Swarovski. Хейтеры потом злорадствовали: ногти, обклеенные стразами и покрытые обычным серебряным или золотым лаком, выглядят не хуже, чем дорогостоящий маникюр Джиджи.

Чтобы выглядеть так же молодо и свежо, как и 20 лет назад, Дженнифер Лопес не скупится на уход за собой. Дважды в неделю она ходит на плацентарную терапию в центр красоты Lancer Skincare и тратит на это тысячу долларов. Такие процедуры вновь набирают популярность. В продаже появилось множество средств для домашнего ухода, а количество предлагаемых процедур в салонах все увеличивается. Примеру Лопес последовали многие голливудские звезды, плацентарную терапию уже оценили Джессика Альба Ким Кардашьян и многие другие.

Одна из самых популярных комедийных актрис Голливуда славится своей гладкой и красивой кожей. Чтобы она была мягкой, Мила делает дважды в неделю рубиновый и алмазный пилинг. Стоимость одной процедуры составляет семь тысяч долларов. Говорят, что такой пилинг не только выравнивает поверхность кожи, но и насыщает дерму антиоксидантами, которые борются с преждевременным старением.

Вечная соперница Марии Шараповой после изнурительных тренировок и турниров восстанавливается в ванне, но необычной. В одном из спа-центров она принимает ванну, наполненную целебной минеральной водой «Эвиан». Полежать в такой можно за пять тысяч долларов.

Анджелина Джоли : крем за $710 Чтобы поддерживать свою красоту, мать шестерых детей регулярно использует крем La Prairie Caviar Cream для лица и тела на основе икорного экстракта. Стоит крем 710 долларов. Средство помогло Анджелине избавиться и от растяжек после родов.

Кэтрин Зета-Джонс : маска для волос за $150 Как и Анджелина, актриса любит побаловать себя икрой. Правда, использует средства с этим деликатесом не для лица, а для волос. Чтобы волосы были гладкими и шелковистыми, Кэтрин делает уход на основе икры в одном из лондонских салонов всего за каких-то 150 долларов.

Джессика Симпсон : уход за волосами за $230 000 Настоящий бьютиголик — перещеголяла всех в этом списке по затратам на красоту. Как отмечают инсайдеры, Джессика тратит тысячу долларов в неделю на искусственный загар, две тысячи в месяц на процедуры против целлюлита, 50 тысяч долларов на процедуры для упругого и красивого бюста и 230 тысяч долларов в год на уход за волосами. Может быть, поэтому певица и выглядит так идеально.

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