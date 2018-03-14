12 красивых причесок для светлых волос

Светлые волосы делают их обладательницу немного легкомысленной и романтичной. Если женщине хочется помолодеть на несколько лет, то самый простой способ это сделать — перекраситься в блонд. Белокурые красавицы могут позволить себе большинство причесок и стрижек. Плюсом светлых волос является и то, что они выглядят объемнее, чем темные.

Прически для коротких светлых волос

Прически в стиле ретро. Вечеринки в стиле Гэтсби канули в лету, а образы остались. Такие прически прекрасно подходят обладательницам коротких светлых волос. Именно белокурая шевелюра позволяет создать визуальный объем, волосы красиво переливаются на свету — прическа выглядит шикарно. Темные волосы для такого варианта не подходят, потому что в собранном виде выглядят довольно нелепо. Украшаются винтажные прически лентой или гребнем и подходят для торжественного мероприятия.

Волосы назад. Даже обладательницы самых коротких волос могут зачесать их назад. Это, кстати, сегодня очень актуальный вид укладки. Зафиксировать волосы можно с помощью лака или геля для волос, выбирая при этом объемный или гладкий вариант укладки.

Стрижка боб или каре. Для коротких светлых волос это идеальный вариант, ведь блонд визуально добавляет объем. Более креативным считается асимметричное каре. Оно также визуально делает волосы объемными. Стоит отметить, что для стрижек с четким контуром идеально подходит однотонный яркий блонд.

Прически для светлых волос средней длины

Косы. Блондинкам со средней длиной волос отлично подходят косы. Даже удлиненное каре позволяет плести модные и стильные косички. Светлые волосы красиво переливаются в косах, узор плетения виден в них лучше, чем на темных прядях. Все потому, что оттенки блонда более рельефные. Отлично смотрятся косы на мелированных волосах, пряди разного цвета создают больший объем.

Локоны. Еще один вид прически, подходящий для блондинок со средней длиной волос. Завитки всегда выглядят женственно и игриво. Утюжок, бигуди, плойка — инструментов для создания кудрей много. Локоны позволяют решить основную проблему блондинок — отсутствие объема. В большинстве своем натуральные блондинки — обладательницы тонких волос.

Низкий хвост или пучок. Волосы средней длины можно собрать в хвост или пучок. Это позволит выглядеть очень стильно и в то же время строго. Если обладательницам темных волос вовсе не обязательно для этого собирать волосы, то блондинкам лучше прибегнуть к такому способу. Ведь с распущенными волосами они выглядят романтично и немного легкомысленно. Низкий хвост или пучок — прекрасные варианты для переговоров, деловой встречи или совещания.

Хейли Беннетт, фото: David Fisher/REX/Shutterstock

Челка. Челка — писк сезона. Она прекрасно подходит блондинкам. Все дело в объеме. Даже если волос немного, светлая челка все равно будет смотреться великолепно.

Прически для длинных светлых волос

Высокий пучок с начесом. У обладательниц длинных волос есть карт-бланш. Остается только выбрать, какую прическу сделать сегодня. Собранные наверху волосы всегда выглядят эффектно. Пучок на макушке с начесом подойдет для всех случаев жизни. Он поможет добавить объем тонким светлым волосам.

Блейк Лайвли, фото: Matt Baron/REX/Shutterstock

Конский хвост. Еще один вариант прически с собранными на макушке волосами. Блондинка с такой прической может выглядеть как строго, так и сексуально. Все зависит от выбранного комплекта одежды и макияжа. Светлые волосы летом очень естественно выгорают. Собранная на макушке копна — это не только удобно, но и красиво. Кстати, обладательницам светлых волос не стоит бояться строгих причесок.

Локоны. Обладательницы прямых волос, конечно, предпочитают локоны. Что касается завитков, то на блондинках они выглядят игриво и романтично. Такой вид укладки добавляет объема тонким волосам.

Аманда Сейфрид​, фото: Alex J. Berliner/BEI/REX/Shutterstock

Плетение. Чем длиннее волосы, тем сложнее и красивее можно заплести косы. Это может быть коса в виде ободка или плетение по всей длине. Романтичная прическа всегда добавляет образу женственности. Дополнить образ можно легким макияжем в пастельных тонах.

Керри Киган, фото: Broadimage/REX/Shutterstock

Ракушка. Классика никогда не выходит из моды. Эта прическа популярна сегодня так же, как и двадцать лет назад. Сделать ракушку можно самостоятельно. Волосы светлых оттенков очень красиво переливаются в ракушке, поэтому такой вариант можно назвать беспроигрышным.

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