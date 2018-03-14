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Что любит наша кожа? Нет волшебных кремов, есть простые правила
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Что любит наша кожа? Нет волшебных кремов, есть простые правила 

АиФ — Ульяновск 14 марта 2018
Фото: АиФ – Ульяновск
Чтобы кожа была красивой, надо пить чистую воду, есть фрукты и зелень, не накапливать лишних килограммов, а также заниматься фитнесом и высыпаться.
Подробнее о том, как надолго сохранить кожу свежей, рассказал заместитель главного врача по лечебной части Областного клинического кожно-венерологического диспансера Захар Коган.
Избегайте чрезмерного солнечного воздействия
При повышенной чувствительности к солнечному свету используйте крем для лица с УФ-фильтрами. Длительное воздействие солнечных лучей не только провоцирует процессы старения кожи, вызывает различные кожные новообразования, но также может вызвать проблемы со здоровьем глаз. В холодное время года используйте увлажняющие средства для кожи.
Высыпайтесь
При хроническом недосыпе вы начинаете набирать лишний вес, нервная система испытывает определённые перегрузки, которые чреваты развитием апатии и депрессии. Это сказывается на общем состоянии организма, а кожа приобретает нездоровый оттенок с резко обозначенными морщинами и тёмными кругами под глазами.
Обратите внимание на свой вес  Направьте всю свою энергию в первую очередь на нормализацию веса. Избыточный вес становится причиной нарушения многих процессов внутри организма, от которых напрямую зависит внешний вид кожи и здоровье в целом.
Питайтесь правильно
Старайтесь делать акцент на выборе продуктов с малым содержанием жиров и высоким содержанием клетчатки. Также не забывайте о фруктах, овощах и зелени. Пейте чистую воду в достаточном количестве.
Будьте активны и сохраняйте молодость
Занятия самыми разными видами спорта, танцами не имеют ограничений по возрастному признаку. Занимайтесь с удовольствием и давайте своему телу разумную физическую нагрузку несколько раз в неделю.
Знайте, что в среднем взрослому человеку в возрасте до 65 лет рекомендуется около 2,5 часов аэробных упражнений и двух силовых занятий в течение недели. Чтобы сохранить молодость кожи, ведение активной жизни — обязательное условие.
Откажитесь от сигарет
Курение — безусловно, сильнейший негативный фактор, влияющий на состояние нашей кожи и в целом на протекание процессов старения организма. Чем дольше и больше вы курите, тем старше вы выглядите и тем хуже себя чувствуете. Отказ от курения улучшит ваше кровообращение, ускорит обменные процессы, снизит риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, заболеваний лёгких, нормализует вес, а также позволит получать больше удовольствия от физических упражнений и нагрузок. Всё это только положительно скажется на состоянии кожи.
Материал подготовлен при содействии Областного центра медпрофилактики.
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