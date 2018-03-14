Как победить авитаминоз?

Весной нас ждет не только желанное солнце, но и дефицит витаминов, которые не всегда возможно восполнить продуктами. Рассказываем, что поможет справиться в борьбе за здоровый организм, сильные волосы и крепкие ногти.

Мы уже рассказывали вам о том, как правильно выбирать витамины и почему они действительно нужны. Проживая в условиях большого мегаполиса, получать все необходимые микроэлементы и вещества просто невозможно, а в межсезонье, когда у большинства из нас падает иммунитет и прибавляются стрессы, витамины становятся крайне необходимы. Конечно, все хорошо в меру: не нужно покупать все витамины подряд и пить их горстями, а лучше всего обратиться к врачу. А для поддержания иммунитета будет достаточно трех основных комплексов.

Капсулы «Тройная Омега-3 950 мг», Solgar

Активное вещество содержится в составе многих витаминов и рыбьего жира, но главное, что о нем нужно знать — организм не может синтезировать его самостоятельно. А полиненасыщенные жирные кислоты нужны нам, чтобы защищать внутренние органы от разрушения, а также для подержания тканевых гормонов, работы иммунной, нервной и сердечно-сосудистой систем. Что важно — они помогают бороться с синдромом хронической усталости, который так часто посещает нас именно весной. В это время года мы чаще начинаем «заедать» стресс, а кислоты Омега-3 помогают снижать концентрацию «плохого» холестерина, что не дает развиваться серьезным заболеваниям.

Комплекс «Кожа, ногти и волосы», Solgar

Волосы, ногти и кожа лица и тела — перове, что попадает под удар авитаминоза. Весной нельзя обойтись кремами и салоннными уходами. Помочь организму может основной компонент кератина (а именно он отвечает за бьюти-здоровье, который содержится в вашем комплексе. У витаминов накопительный ээффект, и после приема витамин курсом вы заметите, как ваши волосы стали гладкими, ногти — крепкими, а кожа — эластичной. Кроме того, он помогает справляться с негатвиным воздействием УФ-лучей. То, что солнце не греет, не значит, что оно не активное — так что смело передавайте первым лучам пламенный привет.

Комплекс «Мульти-I», Solgar

Ни для кого не секрет, что весення депрессия чаще всего вызвана плохим самочувствием человека. Радоваться наступлению нового сезона мешают усталость, слабость и нервозность. В составе комплекса простые витамины: кальций, магний, бета-каротин, витамин С. Но вместе они оказывают на организм чудесное воздействие, повышая иммунитет и улучшая общее настроение!