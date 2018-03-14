Как супербыстро сделать волосы плотнее и гуще 

Густота и толщина волос — это вечная тема для разговоров. Международный коллектив ученых провел ряд исследований, в результате которых было выявлено следующее: за толщину волос отвечает лишь один генетический рецептор белка — эктодислазин. Он закладывается на этапе формирования волосяной луковицы. По толщине волосы бывают от 0,05 до 0,07 микрона. Как увеличить толщину волос? Ведь мы выяснили, что диаметр волосков заложен генетически. На самом деле есть несколько хитростей, как добиться более густой прически. Существуют как салонные услуги, так и домашние косметические средства, с помощью которых можно получить желаемый результат. Домашний уход от Biolage Fulldensity глубокий и терапевтический. Уникальные ингредиенты, входящие в состав, увеличивают диаметр тонких волос, снижают ломкость. Например, молекула стемоксидина увеличивает плотность волос и дает им видимую густоту, также активизируя рост новых волос за три месяца. Биотин — это витамин, который укрепляет волосы и увеличивает количество клеток для роста здоровых и сильных волос. Gluco-omega — это коктейль из глюкозы и жирных кислот, который обеспечивает максимальное питание во время роста новых волос. Салонная услуга — молекулярный коктейль для волос Miracle Mopher Kick up Protein с увеличенным содержанием протеина. Он создает фундамент в волосах, придает объем и восстанавливает прядки изнутри на молекулярном уровне. По времени услуга занимает 10 минут и идеально работает в комбинации с гаммой Total Results High Amplify. Как еще можно увеличить толщину волос? Правильное и сбалансированное питание, предполагающее включение в ежедневный рацион необходимого количества белка, железа, кальция; умеренное применение укладочных средств и приборов до создания укладки; регулярная стрижка кончиков волос; уход за волосами с использованием правильных средств в домашних условиях. Очень важно, чтобы домашний уход был правильно подобран, и тогда твои пряди будут радовать тебя и густотой, и объемом. Частые ошибки, которые допускают девушки, когда хотят улучшить состояние волос. Мыть голову нужно в зависимости от ее загрязнения, шампунь наносить два раза: первый — очищение от стайлингов, укладочных средств, второй — очищение кожи головы. Также некоторые не применяют кондиционер. Обязательно использовать шампунь и кондиционер в комплексе (шампунь очищает загрязнения, открывает чешуйки волос, кондиционер ухаживает, закрывает чешуйки волос, придает гладкость и мягкость прядям). Еще один важный аспект: кондиционер надо наносить на длину волос, в корни не втирать, если только есть такая рекомендация в аннотации к продукту. Кроме этого, нельзя использовать железные расчески. Рекомендую расчески с натуральной щетиной. Кондиционер нужно наносить на отжатые полотенцем волосы, тогда будет больше блеска. Подписывайся на страницы WMJ.ru в Одноклассниках, Facebook, ВКонтакте, Instagram и Telegram! Текст: Яна Курагина Фото: архивы пресс-служб, Shutterstock/vostock