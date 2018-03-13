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5 средств для волос, без которых не обойтись, если вы не пользуетесь феном
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5 средств для волос, без которых не обойтись, если вы не пользуетесь феном 

Журнал ОК! 13 марта 2018
В отличие от термозащитных продуктов, средства, подходящие для естественной сушки волос, вычислить не так уж просто. Рассказываем, какие стайлинги и уходы помогут вам справиться без фена.
Крем для укладки No Blow Dry, Redken
Крем от Redken создан специально для естественной сушки волос. Помимо того, что стайлинг текстурирует укладку, он еще и ускоряет процесс в разы (проверено мировыми неделями моды).
Коллагеновый кондиционер для сияния волос Advanced Hair Series «Роскошное сияние», Dove
Кроме того, что кондиционер ухаживает за волосами изнутри и посвечивает их снаружи, он еще и прекрасно их утяжеляет. После мытья с его использованием можно не переживать за пушистость и спокойно ждать пока волосы высохнут.
Разглаживающий лосьон, Moroccanoil
Продукт мгновенно выравнивает секущиеся кончики и создает видимость идеальных волос даже если они непослушные и въющиеся. А еще лосьон отталкивает влагу и дает легкую, но надежную фиксацию.
Ночная восстанавливающая маска Wonder, Percy&Reed
Мы не уверены, но если вдруг по утрам у вас есть лишних пару часиков, можно обеспечить себе отличную укладку с вечера (заодно и за волосами поухаживаете с толком и расстановкой). Ночная восстанавливающая маска Percy&Reed питает волосы пока вы спите, а после утреннего мытья шампунем оставляет их в лучшем виде.
Текстурирующий спрей Sail, R+Co  Если вы хотите без лишних телодвижений и временных затрат получить максимально четкую текстуру, воспользуйте солевым спреем R+Co. Средство распыляется легко, а ровно распределить его по волосам можно даже без использования расчески (буквально своими руками).
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