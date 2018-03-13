5 средств для волос, без которых не обойтись, если вы не пользуетесь феном

В отличие от термозащитных продуктов, средства, подходящие для естественной сушки волос, вычислить не так уж просто. Рассказываем, какие стайлинги и уходы помогут вам справиться без фена.

Крем для укладки No Blow Dry, Redken

Крем от Redken создан специально для естественной сушки волос. Помимо того, что стайлинг текстурирует укладку, он еще и ускоряет процесс в разы (проверено мировыми неделями моды).

Коллагеновый кондиционер для сияния волос Advanced Hair Series «Роскошное сияние», Dove

Кроме того, что кондиционер ухаживает за волосами изнутри и посвечивает их снаружи, он еще и прекрасно их утяжеляет. После мытья с его использованием можно не переживать за пушистость и спокойно ждать пока волосы высохнут.

Разглаживающий лосьон, Moroccanoil

Продукт мгновенно выравнивает секущиеся кончики и создает видимость идеальных волос даже если они непослушные и въющиеся. А еще лосьон отталкивает влагу и дает легкую, но надежную фиксацию.

Ночная восстанавливающая маска Wonder, Percy&Reed

Мы не уверены, но если вдруг по утрам у вас есть лишних пару часиков, можно обеспечить себе отличную укладку с вечера (заодно и за волосами поухаживаете с толком и расстановкой). Ночная восстанавливающая маска Percy&Reed питает волосы пока вы спите, а после утреннего мытья шампунем оставляет их в лучшем виде.

Текстурирующий спрей Sail, R+Co Если вы хотите без лишних телодвижений и временных затрат получить максимально четкую текстуру, воспользуйте солевым спреем R+Co. Средство распыляется легко, а ровно распределить его по волосам можно даже без использования расчески (буквально своими руками).