Как восстановить ногти после гель-лака

Всем хорош гель-лак: нанес один раз, и потом минимум две недели можно не волноваться о внешнем виде рук. Проблема только одна: после длительного использования такого покрытия ногти портятся. Становятся сухими, ломкими, тонкими и чувствительными. Чтобы вернуть им жизнь, нужно, во-первых, дать пластинам отдохнуть и пару месяцев не использовать гель-лак. Рассказываем, что еще поможет вернуть идеальный маникюр.

Оливковое масло

Один из самых эффективных рецептов восстановления пластин в то же время и самый простой — оливковое масло. Просто устраивайте ногтям каждый вечер 10-минутные ванночки в подогретом масле (при повышенной температуре полезные вещества лучше проникают в структуру пластины). Результат будет заметен уже через неделю. В качестве бонуса — мягкая кожа рук.

Морская соль

Еще одно средство из «бабушкиного сундука» — ванночки с морской солью. В их эффективности, думаем, никто и не сомневается: наверняка вы замечали, что после пребывания на море ногти становятся крепкими и быстро растут. Но если улететь на побережье в ближайшее время не получится, можно создать «оазис» и в домашних условиях. Тут главное — регулярность. Ванночки стоит делать каждый день.

IBX System

Покрытие IBX System предлагают в большинстве маникюрных салонов. Не спешите от него отказываться — это как раз тот случай, когда процедура действительно может помочь вашим многострадальным ногтям. Средство проникает глубоко в ноготь и как бы срастается с ним, склеивая расслоившуюся пластину. Именно поэтому снять это покрытие не получится — оно будет отрастать вместе с ногтем. Кстати, IBX System можно наносить и под сам гель-лак, таким образом предотвращая катастрофу.

Парафинотерапия

Еще одна процедура, которая представлена в салонах. Приятная и полезная. Погружение рук в ванночку с расплавленным парафином не только лучшим образом влияет на кожу, но и питает ногтевую пластину, а также улучшает кровообращение — ногти от этого растут немного быстрее.

Витамины

Нет, речь сейчас пойдет не о том, что нужно пропить витамины (хотя это, конечно, не помешает). Не меньше пользы принесет и их наружное применение. Купите в аптеке витамины А и Е в капсулах и каждый вечер втирайте в ногтевую пластину их смесь.

Запечатывание воском

Или полировка воском. Сделать эту процедуру можно и в домашних условиях. Сначала следует нанести на пластину воск (необходимая консистенция — как у густого меда) и распределить его по всей поверхности, а затем пройтись сверху полировочной пилкой. Такие простые манипуляции приводят к тому, что ноготь становится защищен от влияния окружающей среды и бытовых химикатов, а влага в нем «запечатывается».

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