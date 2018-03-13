Советы по уходу за сухой кожей стоп

Ежедневно испытывая большую нагрузку, ноги к вечеру устают, кожа грубеет, возникает риск появления натоптышей, мозолей и становится понятно, что обычных гигиенических процедур и педикюра явно недостаточно. Чтобы сохранить кожу мягкой и здоровой, необходимо соблюдать ряд совсем несложных правил. Правильно мойте ноги Кажется, что эту простейшую процедуру испортить невозможно — намылил ноги, ополоснул и вытер полотенцем. Но есть нюансы: вода должна быть только теплой, чтобы не провоцировать шелушение кожи, которое в будущем может перейти в микротравмы. Особое внимание уделите зоне между пальцами. Тщательно промокните ноги после процедуры — во влажной среде быстрее размножаются патогенные микроорганизмы. Кстати: Мыть ноги надо два раза в сутки — утром и вечером. И лучше использовать для этих целей антибактериальное мыло. Регулярный пилинг Кожа на ногах всегда толще, поэтому и нуждается в регулярном удалении омертвевших клеток. С этим легко справляется пемза, различные скрабы. Кстати: Перед процедурой лучше немного подержать ноги в теплой воде для размягчения кожи, 10 минут будет достаточно. Избавляемся от сухости кожи ног Это обязательный пункт, т.к. из-за чрезмерно сухой кожи могут появиться трещины на пятках, тогда каждый шаг будет сопровождаться неприятными ощущениями или даже быть болезненным. Изначально природа позаботилась о нас, поэтому в роговом слое кожи имеется естественный компонент — мочевина, ее еще называют карбамидом. Она притягивает воду из верхнего слоя кожи, связывает ее и удерживает в более глубоких слоях. Сухая кожа имеет пониженное содержание мочевины иногда в 2-4 раза. Для ее восполнения рекомендуется применять специальный Крем для ног EVO с мочевиной 10%. К слову, это оптимальное количество мочевины, тщательно выверенное с помощью научных исследований. Мягкая и увлажненная кожа стоп за 5 дней применения. Мочевина и дополнительные активные компоненты — масло оливы и кокоса питают кожу, восстанавливают ее мягкость и эластичность, препятствуют потере влаги. Натуральный комплекс экстрактов чистотела, коры дуба, шалфея и хвои способствует устранению потертостей и раздражений, предотвращает развитие грибковой микрофлоры и неприятного запаха ног. Эффективность подтверждена врачами-дерматологами ООО «Научно-практический центр по экспертной оценке качества и безопасности продуктов питания и косметики „КосмоПродТест“. Для максимальной пользы крем с мочевиной наносить на ступни ежедневно утром и вечером на чистую сухую кожу. Втирать до полного впитывания. При регулярном применении сухая, грубая и потрескавшаяся кожа ног станет мягкой и гладкой. Улучшатся обменные процессы, а значит, натопыши и мозоли станут беспокоить гораздо реже. Если использовать этот крем постоянно, то можно не беспокоиться о возможной сухости кожи ног. Кстати: доказано, что сухость кожи может быть следствием постоянного ношения носков, колгот из синтетических материалов, особенно это касается изделий из очень плотных материалов. Все просто: затрудняется циркуляция крови, кожа плохо дышит, из-за чего нарушается водный баланс. Поэтому колготки с высокой степенью лайкры оставьте для торжественных случаев. Избавляемся от потливости ног Эту распространенную проблему легко одолеть с помощью ванночек из отвара коры дуба, которая продается в любой аптеке. Залить 1 ст.л. измельченной травы горячей воды. Довести до кипения и держать на небольшом огне не более 10 минут. Получившийся отвар процедить и вылить в ножную ванночку, заполненной до половины прохладной водой. Получившийся раствор должен быть приятно-теплый. Продолжительность процедуры — не более 15 минут, курс — 7 дней. Кстати: в продаже имеется большое количество специальных дезодорантов и присыпок. Выбор — за вами, на ваш вкус и кошелек. Желательно в это время носить обувь только из натуральной кожи или замши и стараться не носить несколько дней подряд одну и ту же пару обуви. Предупреждать различные заболевания Возьмите за правило во время всех процедур осматривать ножки и тут же принимать меры. если заметили сосудистые звездочки, да хотя бы одну, значит, постарайтесь ежедневно давать ногам отдых в течении дня. Желательно в это время лечь и поднять их повыше, например, на свернутое валиком одеяло. Если нет такой возможности, то старайтесь максимально разгружать ноги во время рабочего дня. При сидячей работе ставьте ноги на подставку высотой 15-20 см. Если приходится подолгу стоять — регулярно переступайте с ноги на ногу, иногда поднимаясь на носочки. набухшие вены и одновременно отеки на ногах — повод немедленного обращения к врачу, чтобы не пропустить варикозное расширение вен. И сразу же забудьте о горячих ваннах и тесной одежде. Старайтесь максимально больше двигаться. Прекрасным средством не допустить развитие болезни служит езда на велосипеде. если ноги к вечеру устают — это не повод молча терпеть. Растирайте их заранее приготовленными кубиками льда из отваров различных трав. Прекрасно подойдут ромашка, тысячелистник, зеленый чай. Помогут теплые ножные ванны с добавлением порошка горчицы или морской соли. Необязательно тратить время и деньги на походы в салоны красоты — надо взять за правило уделять ежедневно всего 5-7 минут на уход за ногами, основные моменты которого вам теперь известны. Добавьте сюда правильное питание с достаточным содержанием сезонных овощей и фруктов, любых орехов и натуральных нерафинированных масел. И тогда мечты об идеальной гладкой стопе, легкой походке и красивых ножках станут реальностью!