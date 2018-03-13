5 лучших причесок для длинных волос

Парикмахер-стилист Евгений Шатохин рассказал, для каких укладок обязательно нужна термозащита, чем фиксировать прически на длинных волосах и какие тренды нужно взять на заметку.

«Главный тренд 2018 — ставка на натуральность. В моде длинные, слегка вьющиеся, объемные волосы естественных оттенков. Снова актуальна стрижка пикси с удлиненной челкой и экстремально коротким затылком — берите на заметку. 90-е сегодня на пике популярности: джинсы с высокой талией, безразмерные бомберы, укладки с подкрученными вверх или вниз концами. По-прежнему актуальны косы — чем небрежнее, тем лучше. Обратите внимание на аксессуары: невидимки, объемные резинки, заколки. Расскажу, какие прически на длинные волосы легко повторить».

Вариант №1: сложная коса с выпущенными прядями

Длинные волосы никогда не выйдут из моды. Они дают широчайшее поле для фантазии стилистам. Косы — один из моих любимых вариантов. Для фиксации такой укладкой рекомендую использовать максимально незаметные средства. Отлично подойдет лак сильной фиксации Fixation Finishing Spray, Nak. Средство не содержит воды, моментально высыхает, позволяя создать естественную укладку. Лак устойчив к влаге — то, что нужно в нашем климате. Важно: средство легко вычесывается и полностью смывается обычным шампунем.

Вариант №2: небрежные локоны

Для моделирования такой прически необходимы щипцы. Чтобы защитить волосы от агрессивного воздействия высокой температуры, используйте термозащиту. Мой выбор — спрей с эффектом легкой фиксации Thermal Shield Protective Sealant, Nak. Средство подходит для всех типов волос, надежно защищая их во время сушки феном, использовании утюжка и плойки. У этой термозащиты легкий фиксирующий эффект. В составе нет парабенов и других агрессивных веществ. Не утяжеляет и не склеивает волосы — хороший вариант для частого использования.

Вариант №3: Высокий небрежный пучок

При создании пучков волосы предварительно нужно накрутить на толстую плойку. Можно использовать спрей для прикорневого объема. Отлично приподнимает волосы Superb Lifting Spray, O’right. Берите на заметку, если у вас тонкие волосы, лишенные объема, — подойдет для ежедневных укладок. Спрей отличается хорошей эластичностью и при этом восстанавливает волосы, проникая под приподнятые чешуйки. Самый большой плюс Superb Lifting Spray, O’right — практически полностью натуральный состав. Он на 83% состоит из органических веществ: аминоксилот, экстракта финика и других компонентов, препятствующих ломкости.

Вариант №4: низкий хвост

Чтобы повторить такую укладку, сначала нанесите на волосы термозащиту и вытяните их с помощью утюжка. Расчешите и сделайте низкий хвост, оставив две толстые пряди у висков. Обмотайте ими хвост и зафиксируйте невидимками. Финальный шаг — фиксация. Рекомендую использовать лак Firm Hold, Aloxxi. Влагоустойчив, быстро сохнет, содержит УФ-защиту, масло виноградной косточки, оказывающее увлажняющий эффект, экстракт граната, канадской сосны, зеленого чая, ромашки, водорослей, корня лакрицы. Простая прическа, которая очень эффектно выглядит.

Вариант №5: низкий пучок

Классическая укладка, которая уместна при любых обстоятельствах: она хороша как на торжественном мероприятии, так и на обычном ужине с друзьями. Секрет создания объемного низкого пучка — предварительно накрученные волосы (об этом я уже говорил). Потом они собираются в хвост. И только после этого формируется пучок. В конце можно использовать спрей для придания блеска Shine Mist Conditioning Shine Spray, Nak. Он устраняет чрезмерную пушистость, не утяжеляя и не склеивая волосы. Спрей можно использовать как средство для ежедневного ухода за кончиками волос.

Источник фото: pinterest.com