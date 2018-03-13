11 вещей, которые нужно знать о лазерной эпиляции

Благодаря инновационным косметическим процедурам можно просто и эффективно избавиться практически от любого внешнего изъяна. Так, удалять волосы на теле бритвенным станком сегодня почти то же самое, что делать маникюр бензопилой. Проблему лишней растительности успешно решает лазерная эпиляция, причем без ежедневной рутины и неприятных последствий вроде шелушения, черных точек, вросших волосков и раздражения кожи. Чтобы побольше узнать об этой процедуре, мы обратились к руководителю московских студий Soft laser, Delight Laser и Epilaserman Алене Кайгородовой. В этом салоне используют новейшие лазеры с технологией Iplaser. С ними процедура проходит максимально комфортно, а сами аппараты подходят практически для всех типов кожи. Опытный косметолог рассказала, как нужно готовиться к лазерной эпиляции и как не стать жертвой обмана недобросовестных клиник.

1. Как работает лазерная эпиляция?

Чтобы световая энергия лазера воздействовала на волос, в организме должны находится специальные вещества, которые бы эту энергию притягивали, поглощали и проводили физико-химическую реакцию. Основное вещество-поглотитель, которое необходимо для лазерной эпиляции, — меланин. Именно он дает окраску волосам и коже.

У меланина есть 3 фракции: эумеланин, отвечающий за темные оттенки, феомеланин, отвечающий за светлые оттенки, и нейромеланин, который находится в структурах головного мозга. В конечном счете преобладание той или иной фракции будет определять итоговый оттенок цвета волос. Cветопоглощающие способности есть только у эумеланина. Остальные фракции отражают свет, поэтому эпиляция светлых волос, будь это cветлый пушок, блонд или седина, невозможна. Для таких людей лазерная эпиляция — бесполезная трата времени и денег. Им, как правило, рекомендуют обратиться к другим видам удаления волос: депиляции или электроэпиляции. При поглощении энергии света волосяными стержнями, содержащими меланин, в подкожных тканях происходят различные реакции, главная из которых — термическая. Волос нагревается до высокой температуры, что приводит к разрушению фолликула. Поэтому процесс световой эпиляции называют термолизом (термо — температура, лизис — разрушение), а с научной точки зрения фото— и лазерную эпиляцию правильно называть фототермолизом (свето-термо-разрушение). При фототермолизе волосы нагреваются до 70-80 градусов по Цельсию. Погибают все клетки волосяного фолликула, в том числе клетки волосяного сосочка, поэтому рост волос не возобновляется долгое время. Но, к сожалению, структура фолликул восстановимая, поэтому удалить волосы навсегда невозможно. Также нужно понимать, что есть разные фазы жизни волос: стадия роста, промежуточная и стадия покоя. Удалять с помощью лазерной эпиляции можно только те волосы, которые находятся в фазе роста, так как они насыщены меланином. В фазе роста находится от 20% до 90% зоны эпиляции, поэтому примерно через 2 недели выпадение происходит участками. Переход из фазы сна в фазу роста занимает 21-28 дней, что и определяет интервал между процедурами максимум 30-31 день. Но бывает, что из-за индивидуальных особенностей переход занимает более месяца. В этом случае через месяц после процедуры нужно ориентироваться по появившимся волоскам: если они есть, значит переход произошел и можно работать.

Часто после 3-5 сеанса фолликул пытается восполнить утраченные луковицы и активирует их созревание. Такая реакция естественна, она называется «парадоксальным ростом». Но это быстро проходит с последующими процедурами. Главное — успокоиться, не паниковать и просто продолжить курс.

2. Какая технология лучше всего в соотношении цена/качество?

На сегодняшний день существуют десятки лазеров разных производителей. Но их все можно свести к нескольким типам: александритовый, диодный, неодимовый, Элос, AFT, IPL и IPLASER. Мы используем только лазеры с системой IPLASER, так как они самые безопасные, эффективные и безболезненные. У них даже есть сертификат РосЭпидемСтанции, согласно которому для работы на нем не нужна медицинская лицензия. Тем не менее все наши мастера — квалифицированные медики, так как важно оценить риск и возможность проведения лазерной эпиляции индивидуально для каждого клиента. Узнать цены на лазерную эпиляцию

3. На каких частях тела можно удалять волосы с помощью лазера, а на каких нет?

С помощью лазера можно удалять волосы на любом участке тела, даже на половых губах у женщин, в носу или в ушах. Исключение — глаза. Так как кожа вокруг глаз очень тонкая, то во избежание риска каких-либо повреждений и последствий мы не эпилируем волосы под бровями, но можем между и над.

4. Сколько процедур нужно для полного удаления волос?

Это вопрос индивидуальный. На рынке много мошенников, которые обещают сделать это за 6, 5 и даже 4 сеанса, но это уловка для привлечения клиентов, не более. Да, случаются редкие исключения, когда у девочек исчезали волосы за 4 сеанса, но вероятность такого результата примерно 0,5%. Более реалистичные цифры — 6-10 сеансов. Это в среднем. А значит, что порой бывает и 12. Мы честно предупреждаем об этом клиенток, чтобы они были морально готовы.

Кроме того, когда мастер говорит вам точное количество сеансов, которое вам нужно, это должно вас насторожить. В жизни ни один специалист не может сказать точно, сколько сеансов понадобится вам для полного удаления волос. Одно дело — это цвет, толщина и густота волос. Да, мы их можем рассмотреть и оценить сложность случая. Но есть такие факторы, как гормоны и наследственность, а их поведение не может предсказать никто. И даже если вы сдадите кучу дорогих анализов, нет никаких гарантий, что через полгода показания не изменятся. Как и рост волос.

5. Как ухаживать за кожей между сеансами?

Что нельзя делать перед лазерной эпиляцией:

депилировать выбранную зону (воск/шугаринг/электроэпилятор) менее чем за 30 дней до сеанса. Потому что при депиляции волос удаляется вместе с фолликулом, и нам просто не на что будет воздействовать;

загорать за 7 дней до процедуры;

пользоваться пилингами, скрабами за три дня до сеанса.

Что нужно делать после лазерной эпиляции:

избегать нахождения на солнце или в солярии в течение 7-10 дней. Если вы планируете отдых на море, можно использовать солнцезащитный крем (минимум SPF50) и наносить его каждые 3-4 часа на все участки тела, которые подвергались световому воздействию. По возможности стараться оберегать обработанные зоны от прямых лучей;

в интервале между процедурами исключить любые альтернативные методы эпиляции и депиляции, кроме бритья;

ждем выпадения волос с 10 по 21 сутки. Их не выдираем. Можно лишь поспособствовать их отпаданию мочалкой или скрабом.

Специальной косметики и ухода не нужно. Как и у любой косметической процедуры, у лазерной эпиляции есть противопоказания. Это:

острые аллергические реакции кожи, в частности аллергическая реакция на свет — фотодерматоз;

обострение хронических заболеваний (экзема, псориаз, красный плоский лишай, ихтиозы, атопический дерматит, красная волчанка, склеродермия, буллезные дерматозы, коллагенозы, васкулиты, дисхромии);

ишемическая болезнь сердца и гипертония;

герпес в стадии обострения;

опасное варикозное расширение вен (прием антикоагулянтов нужно прекратить за месяц);

любые доброкачественные и злокачественные новообразования;

острые инфекционные заболевания;

беременность и кормление грудью (лактация);

родинки, невусы, пигментные и родимые пятна, папилломы мы просто обходим, отступая от них на 2-3 мм;

если недавно были инъекции ботулинистического токсина.

После ботокса, диспорта, ксеомина, релатокса, различных дермафиллеров и биоревитализантов на основе гиалуроновой кислоты эпиляцию в зонах инъекций делать можно только через 2 месяца. Это связано с тем, что любой вид энергии ускоряет распад вводимых препаратов. Но в других областях можно делать эпиляцию как обычно.

6. Лазерная эпиляция — это болезненная процедура?

Зависит от лазера. На Александрите, к примеру, нередки случаи ожогов. На нашем лазере максимум, что ты почувствуешь — легкие покалывания или ощущение тепла. Был случай, когда клиентка возмущалась безболезненностью процедуры, беспокоилась, что не будет эффекта. К сожалению, к нам приходит много девочек со следами ожогов и шрамов после посещения других клиник. Однако важно понимать, что сделать так, чтобы клиент совсем ничего не чувствовал, пока не позволяет ни одна технология.

7. Есть ли риск вросших волосков, фолликулита или рака кожи?

Риска вросших волос нет. Более того, лазер избавляет и от них. Если волос не слишком глубоко, то свет до него достает, волос погибает и постепенно кожа его выталкивает на поверхность. В зависимости от запущенности случая эти вросшие волосы могут уйти на период от 1 до 8 месяцев.

Фолликулит может иметь бактериальную, грибковую, вирусную или паразитарную этиологию, но лазер не может стать его источником. Однако при наличии заболевания лазерную эпиляцию делать не рекомендуется, чтобы не усугубить ситуацию. В данном случае лучше проконсультироваться с дерматологом. В нашей студии есть такой специалист, первая консультация у него бесплатна. По поводу рака: это одно из самых распространенных опасений. Нет, лазер не вызывает рак, его свет безвреден, это официально подтверждено Ростестом. Лазер воздействует инфракрасным лучом, а рак кожи вызывает ультрафиолет. У вас больше шансов навредить себе, проводя долгое время на солнце или в солярии, чем на процедуре лазерной эпиляции. Тем более, что она проводится лишь раз в месяц. На внутренние органы лазерная эпиляция также не влияет, так как свет не проходит так глубоко — максимум до нижних слоев эпидермиса.

8. Как подготовиться к первой процедуре?

Перед процедурой нужно побрить выбранную зону. Такую рекомендацию дают редко, потому что для большинства лазеров нужно отращивать волосы до 3-5 мм. Для нашего этого делать не нужно, что, безусловно, более комфортно в повседневной жизни.

Если клиентка хочет убрать волосы над губой или на руках и до этого их там не трогала, то мастер может сам удалить волосы перед эпиляцией с помощью электротриммера. Ну и самое главное не читать страшилки, а настроиться на позитивный лад. Записаться на лазерную эпиляцию

9. Правда ли, что лазер удаляет волосы навсегда?

Нужны регулярные процедуры. Так как волосы на нашем теле находятся в разных фазах роста, мы можем воздействовать только на те, что в активной. Поэтому полный курс лазерной эпиляции может растянуться и на полгода, пока все волоски по очереди не проснутся и мы не «засветим» их в период активного роста.

10. Есть ли какие-то ограничения для девушек с особенностями кожи: пигментацией, витилиго или альбинизмом?

Да, ограничения есть. Как было сказано, удаление с помощью лазерной эпиляции светлых волос невозможно. Также непростой случай — рыжие волосы (скандинавский фототип кожи). Они берутся, но с вероятностью 50 на 50. Были случаи, когда волосы уходили не хуже, чем темные, а бывало, что лазер не действовал.

Важно определить характер особенностей кожи. На бытовом уровне определить, вредна лазерная эпиляция или нет, достаточно просто: представьте, вредно ли будет нагревание кожи в проблемном участке? Если ничего хорошего вы в этом не видите, то, скорее всего, эпиляцию делать не стоит. Пигментацию, как правило, мы обходим рукояткой. В любом случае лучше проконсультироваться со специалистом-дерматологом.

11. Чего стоит остерегаться, выбирая салон?

Прежде всего, хотелось бы открыть глаза на то, какие способы мошенничества есть в этой сфере. Во-первых, лазер. Сейчас многие салоны покупают дешевые китайские диодники, которые малоэффективны. Очень часто в таких салонах запредельно низкие цены на процедуры, например 200 рублей за верхнюю губу. Если это не акция, а обычная цена, то следует насторожиться. Во-вторых, в лазерах есть деталь (лампа или рукоятка в целом), которую надо менять. К примеру, в нашем лазере рукоятку нужно менять каждые 350-400 тысяч вспышек, так как мощность лампы падает, а вместе с ней и результат от процедуры. Но многие недобросовестные салоны пренебрегают этим и светят «пустыми» лампами. Эффект получается тот же, что и дома под лампочкой. Особо хитрые салоны делают первые 1-2 сеанса на нормальном лазере, чтобы клиент увидел эффект, а потом, на 3-4 сеансе, могут сделать «пустой» рукояткой. В итоге человека убеждают, что дело в его особенностях, а не в изъянах оборудования, ведь поначалу эффект был. В-третьих, недобросовестные салоны проводят процедуры, несмотря на явные признаки, что лазерная эпиляция клиентке не подходит. Однажды к нам обращалась девушка с просьбой избавить ее от волос на руках. Она 1,5 года ходила в дорогую клинику и не получила никакого эффекта. При первом же взгляде стало все понятно: у нее были белые полупрозрачные волосы. Когда мы сказали, что такие волосы в принципе не берет ни один лазер, она была в шоке, сказала, что уже могла бы машину купить за деньги, которые оставила в той клинике. Или еще один случай. Приходил очень смуглый мужчина с черными волосами на спине, животе и груди. Мастер заметила, что они уже растут щетиной и спросила, что делали раньше. Клиент сказал, что ходил уже на лазер. Мастер предположила, что, наверное, был 1 сеанс от силы, потому что волосы росли довольно густо. Но мужчина признался, что сделал уже 15 сеансов на Александрите в дорогой клинике. Скорее всего, чтобы не сжечь кожу (Александритом можно убирать волосы на коже только до 4-го фототипа), они убирали мощность по максимуму, но ее не хватало на то, чтобы сжечь волос. В итоге мужчина начал у нас курс с нуля. После первого сеанса сразу был виден эффект, ушло около 99% волос, которые были в активной стадии.

Вот что вам не скажут ни в одном салоне:

1. Лазерная эпиляция не убирает волосы навсегда. Лишь на 12 месяцев, в редких случаях до 5 лет. Можно сказать, что навсегда, но при условии поддерживающих процедур. Через какое-то время какие-то волоски все равно проснутся.

2. Лазерная эпиляция не бывает совсем без боли — ощущения неприятные все равно будут. Разница только в силе: от покалываний, как при электрофорезе, до ожогов.

3. От некоторых лазеров волосы могут расти темнее, чем были. С таким эффектом наши специалисты столкнулись недавно. Обращались девочки, у которых после посещения других салонов вместо пушка на бедрах начали расти темные волосы. Мне коллеги по цеху сказали, что после Александрита, к сожалению, иногда такое случается.

4. Прежде чем проэпилировать все тело, попробуйте лазер на небольшом участке кожи. Мы, например, проводим бесплатный тест-драйв — это когда вы можете сделать одну подмышку, посмотреть, что будет через 2-3 недели, и если результат вас устроит, то прийти к нам уже на серьезную процедуру. И еще. Некоторые клиентки говорят, что надо найти лазер, который подойдет именно вам. Поэтому пробуйте разные. Надеемся, что тем самым «своим» местом для вас станет салон Soft laser.

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