КРАСОТА: Самые лёгкие и самые сложные в укладке и уходе стрижки

Обладательницы длинных волос могут заплетать красивые косы или просто закалывать волосы в хвост, а вот обладательницам стрижек приходится сложнее. Среднестатистическую стрижку нужно обновлять у парикмахера примерно раз в месяц, а то и чаще (зависит от скорости роста волос). Но где же взять столько времени? Беда ещё и в том, что так называемые модельные стрижки хороши только в первозданном виде, когда же творение парикмахерского искусства начинает отрастать, сделать приличную укладку становится задачкой почище, чем собрать кубик Рубика.

Мы нашли две самые сложные и две самые простые в уходе стрижки. Первые — требуют тщательной ежедневной укладки и регулярного обновления у парикмахера. Вторые же практически укладывают сами себя и отросшие порой выглядят ещё лучше, чем свежие.

Дополнительные сложности

Каре на ножке

Нельзя не отметить, что такая стрижка выглядит очень свежо и эффектно. Каре на ножке в своё время попробовали такие модницы как Виктория Бекхэм и Рианна. Но выглядит идеально оно только первые недели носки. Дальше, когда волосы начинают отрастать, каре становится форменным кошмаром. Даже свежее, его надо тщательно укладывать: если волосы вьются — выпрямлять, если прямые — добавлять объём и закручивать концы в нужную сторону. После двух-трёх недель волосы и вовсе начинают терять объём, а концы — сечься. Получается крайне неаккуратно, волосы свисают сосульками, объём вообще не держится. Придётся стричься опять.

Асимметрия

Любые асимметричные стрижки, особенно с чёткими углами и линиями, хороши только после умелых парикмахерских рук. Вам же придётся часами вытягивать пряди, разбирать их на нужные проборы так, как это задумал мастер. А как он задумал, нам, простым обывателям, не дано понять. Вот и выходит уже после первого мытья головы полный бардак. Кроме того, волосы не всегда отрастают равномерно. Так что через недели три этот бардак превратится в полную анархию.

Также не рекомендуем по-модному выбривать виски или ещё какие-то части головы. Если, конечно, вы не хотите ходить так всё время, регулярно обновляя стрижку. Сначала это красиво и стильно, потом красота превращается в ёжик, а ёжик — в непонятно торчащее нечто. И приходится мучительно долго ждать приличного отрастания выбритой области, чтобы сделать хоть какую-то приличную стрижку.

Просто и удобно

Боб-каре

Пожалуй, это идеальная стрижка для занятой женщины. У неё миллиард вариаций укладки. От каре она отличается рваными кончиками и значительной филировкой. Благодаря этому стрижка становится такой удобной. Можно добавить объёма, можно пригладить, можно уложить как каре, а можно и под мальчика. Можно играть с пробором, можно вообще не укладывать. Даже при отрастании она выглядит по-новому. Это самый приемлемый вариант, если вы, например, решили отрастить волосы.

Пикси

Ультрамодная и ультракороткая стрижка. Её по праву признают самой удобной из всех существующих в мире. Другое её название — умная стрижка. Она укладывает себя сама! Вам нужно только помыть голову, нанести текстурирующее средство — и все. Она высохнет и будет такой, какая должна быть. А когда пикси отрастает, она превращается в боб-каре. Идеально!