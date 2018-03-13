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В школе №2005 провели конкурс девичьих причесок
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В школе №2005 провели конкурс девичьих причесок 

Управа района Куркино 13 марта 2018
Фото: Управа района Куркино
«День красоты» с конкурсом причесок и фотосессией впервые прошел в школе № 2005 района Куркино.
— К участию были приглашены юные красавицы из 5–11 классов, — отметил руководитель школьного пресс-центра Илья Кузнецов.
Заполняя утреннюю заявку, участницы отмечали номинацию, в которой они хотели бы представить себя в рамках «Дня красоты». Номинаций было семь: «Самая длинная коса», «Самая элегантная прическа», «Самая креативная укладка», «Самый нежный образ», «Самое стильное решение», «Самые красивые локоны», «Лучшая прическа на каждый школьный день».
Призы получили все участницы (ск)
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