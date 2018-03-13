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Цветное окрашивание дома — как это?
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Цветное окрашивание дома — как это? 

BeautyHack.ru 13 марта 2018
Фото: BeautyHack.ru
Тренд на яркие пряди снова набирает обороты, особенно к весне. Делимся секретным средством, которое поможет вам сменить имидж и не испортить волосы.
Как бы нам ни хотелось иногда кардинально сменить имидж, не многие могут решиться на яркие, кричащие оттенки. Компромисс был найден в легких пастельных тонах, которые помогут преобразить и освежить ваш образ.
В этом году бренд Redken представил нам два новых оттенка тонирующего крема для волос City Beats, которые дают полную свободу в умеренных экспериментах.
Оттенок «Розовые пуанты сити-балета» был вдохновлен цветом пуантов танцовщиц знаменитого балета Нью-Йорка. Легкий пудровый цвет смело можно наслаивать, создавая на волос отдельные яркие элементы, или затонировать всю длину в тон весенней сакуры.
Оттенок «Кораловый Челси» напомнит вам об одноименном районе Нью-Йорка, в котором часто проходят выставки современного искусства. Универсальный тон оранжевого подойдет для любого типа внешности, а оттенок будет отлично выглядеть как на кончиках волос, так и по всей их длине. Самая приятная новость — этот крем совсем не вреден для волос. Основа его состава — кислый уровень pH, который дополнительно кондиционирует волосы и выравнивает их кутикулу по всей длине. Даже обладательницы поврежденных, тонких и ломких волос могут не бояться экспериментов!
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