Ухаживаем за ногтями правильно

Чтобы создать хорошее впечатление окружающих о себе, вы просто обязаны грамотно ухаживать за своими руками и ногтями. Запомните: ваши руки — это ваша визитная карточка. МедикФорум собрал советы по уходу. Не ухаживая за ногтями, вы рискуете потерять их красивый и здоровый вид. Для того чтобы ногти не слоились и не ломались, вы обязаны делать постоянные процедуры по их уходу и перейти на правильное питание. Ломкость ногтей свидетельствует о недостатке витаминов и минералов. В таком случае ежедневно употребляйте продукты содержащие кальций. Несколько советов для улучшения состояния ногтей дома: 1. Питайте ногти. Как и вы, ногти нуждаются в питании, чтобы не потерять свою красоту. Вам необходимо приобрести специальные кремы и масла по уходу за руками и ногтями. Наносите их пару раз в день, тщательно втирая в ноготь и кутикулу. Также вашим ногтям понравятся различные маски. 2. Массаж пальцев и ногтей. Чтобы увеличить рост ноготков регулярно массируйте пальцы и ногти рук. 3. Подпиливайте ногти. Каждый день подпиливайте ногти в одном направлении — так вы сохраните структуру ногтя. Лучшим считается квадратный маникюр. 4. Правильно удаляйте кутикулу. Предварительно вымойте руки и распарьте их в теплом лекарственном отваре. Если кутикула не отходит, смажьте ногти смягчающим кремом. Когда процедура будет закончена, нанесите питательный крем. 5. Делайте ванночки для ногтей. Выбирая травы, отдайте предпочтение подорожнику и ромашке. Столовую ложку ингредиентов залейте литром воды и кипятите 5 минут, потом опустите туда ногти на полчаса. Одного раза в неделю для ванночек будет достаточно. 6. Лак для ногтей. Конечно ногти покрытые красивым глянцевым лаком выглядят безупречно, но им тоже нужен отдых. Выберите один день в неделе, чтобы ваши ногти остались чистыми, так они снова вернут себе естественный здоровый цвет. Используя эти советы, вы станете обладательницей крепких, красивых и здоровых ногтей. Ученые нашли способ спасти сосуды в организме человека от атеросклероза и избавить организм от губительного холестерина, который сказывается на состоянии сосудов.