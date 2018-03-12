Фотоомоложение кожи лица

Теперь от морщин, сухости, а также старения кожи можно покончить с помощью работы лазера, данная процедура называется «фотоомоложение». Эксперты рассказали сайту МедикФорум, что эффект проявляется после первого сеанса: проявляется легкий румянец, кожа наполняется влагой и становится более гладкой. Результат после серии процедур сохраняется достаточно долго и приятно радует глаз. Процедура фотоомоложения рекомендована для женщин в возрасте от 18 — 50 лет и применяются с учетом индивидуальных характеристик клиентки. Кроме устранения морщин и сухости кожи, с помощью фотоомоложения происходит лечение пигментальных и сосудистых образований. Метод фотоомоложения дает превосходные результаты, без боли, и траты времени. Однако многие склонны считать, что данный способ омоложения не актуален и не эффективен. Мы разоблачим некоторые мифы. Миф 1. Применять метод фотоомоложения следует после химической подтяжки для достижения стойкого результата Не правда. Данная процедура эффективна сама по себе и является аналогом операционного вмешательства. Она обладает лифтинг эффектом, подтягивает и придает коже тонус и упругость. Миф 2. Для достижения результата достаточно одного сеанса фотоомоложения. Не верно. Несмотря на то, что во многих клиниках рекламные акции построены на «быстром достижении результата после 1 процедуры» это является абсолютным вымыслом. Дело состоит в том, что для достижения результата необходимо пройти несколько процедур. Именно такой пошаговый подход обеспечивает качество и стойкость результатов после фотоомоложения. Миф 3. Лазерное омоложение лучше Наши специалисты схожи во мнении, что фотоомоложение является самой лучшей методикой, направленной на устранение возрастных изменений кожи. Она наиболее безопасна и результативна. Миф 4. Не рекомендуется для молодой кожи Фотоомоложение подходит для любого возраста. Но это не значит, что методы данной процедуры одинаковы как для 25 летней девушке, так и для 40 летней женщины. Настройки аппаратуры позволяют приспособить данную процедуру под любую кожи и любой дефект. Кроме того, фотоомоложение борется не только с морщинами, но и с угревой сыпью, что зачастую проявляется у подростков. Миф 5. Данная процедура «по-карману» только самым обеспеченным людям, звездам, и моделям. В нашей жизни нужно найти приемлемое сочетание цены и качества процедуры фотоомоложения. В данном случае в нашем салоне красоты это как раз оно и есть. Ученые нашли способ спасти сосуды в организме человека от атеросклероза и избавить организм от губительного холестерина, который сказывается на состоянии сосудов.