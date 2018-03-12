Увеличиваем густоту шевелюры

Безусловно, сделать волосы здоровыми и густыми могут домашние натуральные маски, но не у всех есть время и желания их готовить и использовать. Если вы относитесь к последним, то не отчаивайтесь, мы расскажем вам какими средствами можно заменить домашние маски. МедикФорум собрал простые советы по уходу за волосами. Итак, прежде чем озвучить список чудодейственных средств, вы должны знать несколько принципов, без которых вы не добьетесь желаемого результата: • Сбалансированный рацион; • Не допускайте стрессов; • Не используйте сомнительные средства по уходу; • Избегайте частого обесцвечивания и покраски волос; • Исключите из повседневного использования инструменты с высокой температурой. Аптечные средства по уходу за волосами: • Inneov от L’oreal; • Маска из шунгита; • Органические масла (7 шт.); • Спрей сила волос от Биокон; • Капсиол; • Маски Витэкс и Золотой шелк; • Мятная настойка; • Масло репейника; • Маски от Evelin и Headdress. Простые рецепты домашних масок Как мы уже говорили, домашние рецепты по уходу за волосами самые эффективные, поэтому мы предлагаем вам самые простые маски, которые не отнимут у вас много времени: • Смешайте в равных пропорциях масла касторки, репейника и лимонного сока, нанесите смесь на волосы и замотайте на полчаса. • Смешиваем яйцо, стакан кефира и ложку какао — порошка и наносим на всю длину волос. • Столовую ложку репейного масла разбавляем двумя ложками водки и наносим на корни волос. • Смесь из маленькой ложечки меда, большой ложки касторового масла и сока алоэ хорошо размешиваем и наносим на корни волос. Ученые нашли способ спасти сосуды в организме человека от атеросклероза и избавить организм от губительного холестерина, который сказывается на состоянии сосудов.