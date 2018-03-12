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Уход за ногтями и руками
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Уход за ногтями и руками 

МедикФорум 12 марта 2018
Фото: МедикФорум
В современном мире, где много проблем и не угнаться за временем, нужно всегда выглядеть бесподобно! Красивая стрижка, уход за лицом всегда выдвигаются на первый план, но мы забываем о наших руках! Уход за кожей рук сделает Вас еще привлекательнее. МедикФорум собрал главные советы по уходу за руками. Процедура SPA ухода за ногтями и руками снимет стресс и сделает Вас умиротворенной! Ароматические масла, морская соль, теплая вода, — вот составляющие успеха в данном процессе. Именно SPA процедура в сочетании с легким массажем сделает кожу Ваших рук мягкой и нежной, а парафиновая маска вернёт молодость за счет её естественной регенерации. SPA — уход является неотъемлемой частью маникюра. Именно после увлажнения кожи рук, мастер может приступить к своей дальнейшее работе. Но даже если Вы не собираетесь делать маникюр, то данная процедура поможет содержать руки в здоровом состоянии В случае, когда нужно увлажнить, прогреть и омолодить кожу рук мы советуем Вам воспользоваться услугой «SPA массаж + парафинавая маска для рук и ногтей». Данная процедура прогреет Ваши руки, избавив Вас от небольших болей в суставах, а также быстро увлажнит кожу рук благодаря составу маски. Мы советуем воспользоваться данной процедурой 1-2 раза в неделю, чтобы не потерять полученный эффект. Парафиновые маски для рук мы рекомендуем для тех, чья кожа потеряла мягкость и подтянутость. Если у Вас сломался ноготь, нарушилось ногтевое покрытие, или образовался вросший ноготь или мозоль, специалисты помогут справиться с этими проблемами. Используя средства известных и надежных марок, мы добьемся лучшего эффекта и комфорта для Вас в области студии ухода за ногтями. Ученые нашли способ спасти сосуды в организме человека от атеросклероза и избавить организм от губительного холестерина, который сказывается на состоянии сосудов.
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