Коррекция филлерами на основе гиалуроновой кислоты

Сегодня как никогда популярна контурная пластика, составляющая серьезную конкуренцию хирургическим пластическим операциям. Множество пациенток отдает ей предпочтение, поскольку она менее дорогостоящая, а также не столь болезненна, по сравнению с хирургической пластикой. Эксперты рассказали сайту МедикФорум, что посещение всего лишь нескольких сеансов процедур по заполнению морщин филлерами позволит значительно омолодить внешность, а результат сохранится на долгое время. Гиалуроновая кислота Наиболее распространенными для применения в косметологии являются филлеры, в основе которых — гиалуроновая кислота. Благодаря подобным филлерам, можно увеличить объем губ, заметно скорректировать черты скул, овал лица и не только. Их использование направленно на омоложение кожи лица и зоны декольте. Процедура состоит в подкожном введении препарата через шприц. Длительность такой операции составляет от получаса до часа. Результат не заставит долго ждать и будет виден уже в тот же день, но стоит понимать, что тканям потребуется некоторое время для того, чтобы прошли возможные отеки или гематомы. Поскольку, гиалуроновая кислота имеет свойство со временем разрушаться, после чего она выводится из тканей, результат от подобных косметологических процедур временный. Эффект сохраняется на срок от полугода до полутора лет. Повторные процедуры не запрещены. Противопоказания Важно понимать, что несмотря на естественную природу компонентов филлеров из гиалуроновой кислоты, возможны случаи, когда их применение категорически противопоказано. Основными из них являются: заболевание сахарным диабетом, аллергические реакции на вводимый препарат, нарушения, связанные со свертываемостью крови, беременность и период лактации, а также другие. Необходимо помнить, что проведение таких косметологических процедур допустимо только после консультации специалиста. Ученые нашли способ спасти сосуды в организме человека от атеросклероза и избавить организм от губительного холестерина, который сказывается на состоянии сосудов.