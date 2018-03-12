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Уникальная девочка страдает аллергией на воду и вот, на что это похоже
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Уникальная девочка страдает аллергией на воду и вот, на что это похоже 

Trendymen 12 марта 2018
Фото: Trendymen
Малышка из Минессоты, Айви Линн Ангерман, страдает от самой настоящей аллергии на воду, Aquagenic Urticaria. Каждый раз, как бедняжка соприкасается с водой, у нее проявляется сыпь по всему телу и начинается зуд.
Аквагенная крапивница встречается всего у сотни людей по всему миру. Это и в самом деле очень редкое заболевание, которое проявляется при любом контакте с водой, вне зависимости от состава и температуры.
Стоит Айви заплакать и ее лицо моментально опухает. Даже пот вызывает схожую реакцию! Ванна для девочки превращается в настоящую пытку, а ее кожа становится похожей на кожу человека с ожогом третьей степени.
Несчастная девочка вынуждена постоянно принимать антигистаминные препараты, но и это не может продолжаться вечно, поскольку организм постепенно вырабатывает к ним привычку. На данный момент врачи ничего не могут поделать с болезнью Айви.
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