Пять обязательных весенних процедур по уходу за волосами

Перепады температур, шапки и шарфы, сухой воздух в помещениях и нехватка витаминов заметно ослабляют волосы зимой и делают их тусклыми и безжизненными. Самые частые проблемы, которые приходится решать после холодов, — сухость, ломкость, секущиеся кончики, а также жирность и перхоть. Пришло время оценить ущерб и подготовить план по восстановлению. Предлагаем список того, что вы можете сделать уже сейчас, чтобы к моменту, когда шапку можно будет снять, волосы выглядели прекрасно.

Подровнять кончики

Первый пункт на пути к обновленной шевелюре — стрижка. Вовсе не обязательно предпринимать что-то радикальное, но если вы хотели отрезать челку, то сейчас самое время. Она на пике популярности. Чтобы просто сделать локоны более живыми и здоровыми, достаточно снять несколько сантиметров. В результате образ в целом становится опрятнее, а лицо — свежее.

Использовать пилинг для кожи головы

Да, знаем, вы только недавно привыкли к регулярному пилингу лица и тела, но наука не стоит на месте. Пилинг кожи головы полезен тем, у кого волосы быстро загрязняются, а также любительницам сухих шампуней и стайлинговых средств. Пилинг отшелушивает ороговевшие клетки с поверхности кожи, улучшает кровообращение и регулирует выработку кожного сала. Особенно актуально проходить курс пилинга в межсезонье — весной и осенью. В итоге волосы растут быстрее, а загрязняются медленнее.

Обновить уходовую линейку

Чтобы решить накопившиеся проблемы, стоит пересмотреть уход за волосами. Для ломких локонов лучше подобрать щадящие составы без сульфатов, маски использовать дважды в неделю, чтобы напитать волосы и сделать их более эластичными и блестящими. И еще каждое мытье головы должно заканчиваться нанесением кондиционера. Также включите в обиход несмываемые средства — кремы, спреи, серумы. Наносите их перед укладкой феном — волосы отблагодарят блеском и гладкостью.

Сходить в салон

Салонные уходовые процедуры способны на многое. То, что может сделать мастер за час, не под силу ни одной маске, даже суперпитательной. Большинство средств основано на эффективных составах, обогащенных протеинами и липидами. Почему это важно? Наши волосы состоят из протеинов и липидов. Первые защищают от внешних повреждающих факторов, вторые помогают притягивать и удерживать влагу, делая волосы блестящими и эластичными. Хотя бы раз в сезон балуйте волосы восстанавливающей процедурой.

Одна из самых универсальных процедур — ботокс для волос. Специальный состав заполняет пустоты внутри волос, оставляя их гладким и эластичным, а также снимает статическое напряжение. Другой вариант — биоламинирование: используются натуральные компоненты, протеины и витамины. В финале процедуры вы получаете мягкие, блестящие волосы.

Еще одна новинка — элюминирование, или цветное ламинирование. По сути процесс очень напоминает ламинирование, только помимо ухода и защиты добавляет сочности вашему цвету волос. Подойдет тем, кто не готов к полноценному окрашиванию, но хочет укрепить волосы и освежить натуральный цвет.

Записаться на мезотерапию

Если за полгода зимы (будем честны, сезон холодов длится именно столько) волосы не только ослабли, но и поредели, придется озадачиться серьезнее. Помимо сбалансированного рациона простимулировать фолликулы волос поможет курс мезотерапии. Во время процедуры врач-трихолог или косметолог вводит под кожу насыщенный коктейль из витаминов и минералов, который немедленно начинает действовать. Увы, одним разом не ограничиться — для устойчивого эффекта понадобятся 10–12 процедур. Но уже через месяц пациенты замечают, что волосы перестают выпадать и начинают активно расти.

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