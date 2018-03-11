Почему у вас жирная кожа головы и что с этим делать

Что вообще происходит?

Причина того, что наши волосы постепенно становятся жирными, кроется в наличии в коже сальных желез. За сутки они выделяют целых 20 грамм кожного сала. Оно проникает в волосы и защищает их от высыхания.

Но я же мою голову!

Слишком частое мытье головы на самом деле приносит больше вреда, чем пользы. Люди, которые фанатично моют голову, в конечном итоге сталкиваются с тем, что их сальные железы начинают вырабатывать еще больше жира. Организм не терпит столь бесцеремонного вмешательства и стремится восполнить потери. Так что же делать, если вы все-таки столкнулись с такой несправедливостью?

Выберите шампунь

Для начала найдите шампунь для жирных волос, нормализующий работу сальных желез и выделение кожного сала. При этом учтите, что такой шампунь нужно использовать только до того момента, пока проблема не будет полностью устранена.

В состав большинства шампуней входят коварные сульфаты, которые могут повредить кожу и волосы. Лучше перейти на средства, не содержащие всей этой химии, особенно если вы почувствовали, что ваш любимый шампунь из ближайшего супермаркета раздражает кожу головы и сушит волосы. И да — не покупайте шампуни, производители которых обещают невероятный блеск волос. Спойлер: его не будет.

Экономьте кондиционер

Правило на все времена — кондиционер наносится только на кончики волос. Для этого соберите волосы в хвост и нанесите кондиционер только на него, не касаясь корней волос и кожи головы. Так стоит поступать не только тем, у кого жирные волосы, но и вообще всем, так как полностью смыть нанесенный на всю голову кондиционер — задачка не из легких.

Составьте график мытья головы

Да-да, снова тайм-менеджмент. Конечно, шампунь удаляет жир с волос, но он может смыть и защитный слой, без которого волосы станут сухими и поврежденными. А это не в наших интересах. Если вы заметили, что у вас ломкие волосы, или постоянно секутся концы, возможно, вы пользуетесь шампунем слишком часто. Составьте примерный расписание, когда вам нужно помыть голову. Следуя такому распорядку, вы сможете смыть жир с волос, не повреждая защитный слой, и не будете мыть голову, когда не надо.

Старайтесь реже трогать свои волосы

Если вы постоянно нервно трогаете волосы и игриво наматываете прядки на палец, волосы 100% станут жирными от постоянного контакта с кожей. Вы можете завязать их в дулю пучок или хвост, чтобы они вам не мешали, и вам не приходилось постоянно их поправлять. Или просто научитесь держать руки при себе и не трогать шевелюру каждые 2 минуты.

Как часто можно мыть?

Голову необходимо мыть примерно раз в три дня — это средняя температура по больнице. Но фанатикам, которые привыкли к ежедневному мытью волос, такая рекомендация может показаться возмутительной. Не тратьте нервные клетки впустую, лучше попробуйте хотя бы в течение пары недель следовать новому графику, и работа сальных желез нормализуется, они станут выделять куда меньше жира. Вуаля — в результате все встанет на свои места, и волосы будут выглядеть такими же красивыми и чистыми, как и при ежедневном мытье.