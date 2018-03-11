Что лучше: ламинирование волос или кератиновое выпрямление. Мнение экспертов

Действенных процедур по уходу за волосами, которые по-настоящему помогают справиться с сухостью, ломкостью, пористостью волос, их повышенной электризацией и секущимися кончиками, не так много. Среди них — ламинирование и кератиновое выпрямление. Попробуем разобраться, что же лучше?

Ламинирование волос

Что такое ламинирование

Это нанесение на пряди особых составов, которые покрывают каждый волос тонкой пленкой, говорят эксперты. Она удерживает внутри волос влагу, защищает их от воздействия окружающей среды, а также заполняет полости и пустоты внутри волоса, приглаживает чешуйки. Благодаря этому волосы приобретают здоровый вид, выглядят очень ухоженными, имеют блеск, шелковистость, гладкость и объем. Эффект может держаться до двух месяцев, хотя повторять процедуру можно уже и после трех недель. Провести ее можно самостоятельно без посещения салона красота.

Публикация от CT hair/blonde (@hairbyleenova)

Янв 15, 2018 в 9:45 PST Как проходит процедура

Существует несколько видов ламинирования, которые могут различаться из-за разных составов средств: с разными полезными веществами, экстрактами растений и витаминами. Сама процедура может занимать до трех часов и проходит в несколько этапов.

Сначала мастер оценивает состояние волос и выбирает лучший вариант ламинирования, затем моет клиентке голову шампунем глубокой очистки, который удаляет загрязнения, пыль, остатки средств для укладки. Потом на каждую прядь слегка подсушенных волос он наносит кистью состав-полимер, похожий на бесцветную смолу или клей; после этого надевает на голову специальную шапочку из целлофана и прогревает голову под термоколпаком или климазоном (можно использовать и фен) около пятнадцати минут. После процедуры мастер моет волосы питательным шампунем и наносит кондиционер или бальзам для увлажнения. В конце сушит волосы и делает укладку. ​

Плюсы и минусы

Плюсов у ламинирования очень много. Во-первых, оно оздоравливает волосы. В средства для процедуры могут входить кератин, протеины, витамины и другие полезные вещества. Во-вторых, при ламинировании каждый волосок буквально обволакивается в пленку, которая защищает пряди от мороза и пыли, сухого воздуха и солнца, говорят специалисты. В-третьих, средства для ламинирования гипоаллергены и не имеют резкого запаха, а потому их можно использовать даже при беременности. В-четвертых, нет опасности перенасыщения волос составом, благодаря чему процедуру можно проводить часто. В-пятых, ламинирование можно делать после химической завивки, а волосы благодаря процедуре приобретают глянцевый блеск.

Из минусов можно назвать лишь то, что ламинирование — длительная процедура, в зависимости от густоты волос она может занимать несколько часов. Также эффект может быть слабо выражен, если волосы сильно пересушены, пористые и поврежденные: тогда понадобится не один сеанс. Кроме того, после ламинирования эксперты не рекомендуют проводить окрашивание: цвет может лечь неравномерно, ведь каждый волосок «запечатан» в пленку, через которую красителю будет сложно проникнуть.

Кератиновое выпрямление

Что такое кератиновое выпрямление

Это процедура по лечению волос кератином. Волосы почти полностью состоят из кератина, а потому кератиновое выпрямление помогает насытить их этим веществом, которое они теряют из-за негативного влияния окружающей среды. Кератин проникает в структуру волоса, защищает от ультрафиолетового излучения, ветра, холода, воды, содержащей хлор и тяжелые металлы; от дыма сигарет и уличной пыли. А еще он выпрямляет структуру волоса, делая прямыми сами пряди.

Публикация от Salon Only Sales (@salononlysales)

Мар 6, 2018 в 3:11 PST Как проходит процедура

Сделать ее лучше в салоне красоты: профессиональные средства для кератинового выпрямления качественно отличаются от тех, что можно приобрести для самостоятельной процедуры. Для начала мастер, как и при ламинировании, вымоет клиентке волосы специальным шампунем, который очистит их от пыли, средств для укладки, жира и сделает более восприимчивыми к кератину. После этого он нанесет на локоны смесь из белка и кератина: по всей длине, но отступая от корней волос. И оставит примерно на полчаса. Затем специалист выпрямит волосы при помощи специального горячего утюжка.

Плюсы и минусы

После кератинового выпрямления волосы действительно становятся прямыми, нежными и шелковистыми, а процесс их расчесывания — легким и приятным. Укладка волос занимает намного меньше времени (можно делать и завивку, после мытья волосы вновь станут прямыми), а потребности в использовании специальных муссов или лаков нет. Кератин вытянет волосы, придав блеск, после него пряди не будут путаться, а также можно будет провести окрашивание. При этом состав самой смеси для выпрямления имеет минимальное количество альдегидов (вещества, которые применяются для органических соединений с группами кератинов), благодаря чему нет негативного влияния химических веществ на структуру волоса.

Из минусов кератинового выпрямления стоит выделить то, что его нельзя делать беременнным женщинам, так как пары от утюжка во время выпрямления могут быть небезопасными. Также кератин может утяжелить волосы, из-за слабых корней они могут начать выпадать. Кроме того, после процедуры волосы могут потерять объем и становиться грязными быстрее обычного (они будут находиться ближе друг к другу и к поверхности головы, а потому кожный жир будет легко распространяться по всей длине). При этом часто мыть голову после кератинового выпрямления не рекомендуется, потому как вещество со временем вымывается из структуры волоса.

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