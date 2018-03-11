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Косметологи: Мед поможет женщинам справиться с целлюлитом
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Косметологи: Мед поможет женщинам справиться с целлюлитом 

МедикФорум 11 марта 2018
Фото: МедикФорум
Медовые обертывания является отличным природным средством. Целлюлит или, как еще называют неприятный изъян кожи, «апельсиновая корка», беспокоит многих представительниц прекрасного пола. Женщины посещают дорогие салоны, пользуются разнообразными косметическими средствами, пытаясь избавиться от недостатка и достичь совершенства. Специалисты рекомендуют дамам, объявить войну целлюлиту, прибегнув к незамысловатым и недорогим домашним рецептам с использованием меда. Среди современных методов косметологии, способных разгладить кожу, особое внимание эксперты уделяют мезотерапии. В данном случае проблемные зоны обрабатываются инъекциями коктейлей, включающих витамины, микроэлементы и экстракты лечебных растительных ингредиентов. Косметологи для МедикФорума рассказали, как можно избавиться от целлюлита в домашних условиях. Специалисты подчеркивают, что мед обладает невероятными качествами и при правильном применении поможет устранить изъян кожи. Отличным «оружием» против «апельсиновой корки» станет медовое обертывание. Для этого необходимо растворить 2 столовые ложки сухого молока в 0,5 стакана теплой воды и добавить 4 столовые ложки меда. Смесью нужно обработать проблемные участки, обернуть их пленкой и укутать одеялом, а через 20 минут смыть. Такая процедура противопоказана беременным и женщинам с варикозным расширением вен. Медовый вакуумный массаж — приятное и полезное обрабатывание кожи и применяется после распаривания в ванной. Чистый жидкий мед следует нанести на зоны с целлюлитом, а затем провести процедуру пиалой или большой чашкой. Прибор нужно прижимать круговыми движениями к телу, чтобы его немного засосало вовнутрь, а затем резко отрывать. Такие незамысловатые методы помогут женщина сохранить красоту и гладкость кожи.
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