Что такое криомедицина?

Криомедицина на данный момент времени подразделяется на три вида: криотерапия, криохирургия и гипотермия. Криохирургия — это удаление различных тканей, путем деструкции и некроза от замораживания жидким азотом с помощью специальных наконечников, которые подбираются по диаметру специалистом (нужно подобрать диаметр чуть больше размера удаления). Косметологи рассказали сайту МедикФорум, что криотерапия — менее основательные процедуры, но дающие многозначительные эффекты, такие как увеличение объема волос на голове, разглаживание морщин, устранение угревой сыпи и целлюлита, устранения капилляров, близко подходящих к лицу и так далее. Здесь используются различные носители холода: охлажденная, вода, лед, снег, сжиженные газы. Криохирургия подразделяется на такие виды процедур, как аэрокриопилинг и криодермабразия или в народе шлифовка кожи. Аэрокриопилинг — это пилинг холодным воздухом, который используются для удаления плоских бородавок, мелких рубчиков, акне, лентиго и других малоприятных образований. Криодермабразия же используется для шлифовки кожи и удаления рубцов. Процедуру предлагают выполнить предпочтительно в холодный сезон времени года во избежание возникновения пигментных пятен от солнечных лучей. Сам сеанс выполняется в течении 5-7 минут, затем кожа шлифуется и при необходимости повторяется поцедура до полного устранения рубца. Криомедицина уникальна тем, что позволяет полностью избежать страха перед врачем по сравнение со страхом перед обычной операцией. Все ощущения абсолютно безболезненны, максимально неприятные из них — это легкое покалывание в обработанном месте. Единственными недостатками по сравнению с обычной медициной являются то, что некроз отваливается довольно долго в течении 3-6 недель, да и потом кожа полностью регенерируется в течении 3-6 месяцев. Хотя во многих случаях это стоит того. Ученые нашли способ спасти сосуды в организме человека от атеросклероза и избавить организм от губительного холестерина, который сказывается на состоянии сосудов.