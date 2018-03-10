В Оренбуржье температура воздуха опустится до -32°

В Оренбуржье на выходных сораниться морозная погода, сообщает ГУ МЧС по региону.

Синоптики прогнозируют значительное понижение температуры до -30, -32°. Так, заморозки ожидаются в ночь на 11 марта 2018 года.

Спасатели напоминают: не выходите на мороз без теплых головных уборов, шарфов и варежек. Избегайте контакта кожи с металлом, в морозную погоду металл быстро охлаждается и «прилипает» к коже. Воздержитесь от употребления алкоголя. Это создаст иллюзию тепла, и в таком состоянии человек может не почувствовать признаков обморожения и переохлаждения.