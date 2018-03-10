Выбор экспертов: 60 лучших масок для волос

Как сделать волосы живыми и блестящими? Как добиться гладкости, не утяжелив их? Какие средства работают как салонные процедуры? Все ответы — в нашей новой подборке.

Маска для кудрявых волос Care Works Curl Fit, Lebel Proedit

Выбор Натальи Чистяковой-Ионовой

Рекомендую тем, кто хочет, чтобы завитки волос были аккуратными и не пушились», — говорит певица. Маска с экстрактами семян подсолнечника не дает волосам запутаться и не утяжеляет их. Держите 7 минут. Можно использовать вместо кондиционера.

Маска против ломкости волос Force Vector, L’oreal

Выбор Натальи Чистяковой-Ионовой

Эта маска со мной уже более десяти лет. Если у вас нету времени на процедуру «счастье для волос» или даже нет двадцати минут на маску, используйте эту. Мне кажется, за 7 минут она может распутать даже конский хвост и сделать волосы шелковистыми!» — рассказывает Наталья. Маска борется с ломкостью и сечеными кончиками.

Цена: 1 137 руб.

Маска Nutri-Thermique, Kerastase

Выбор Натальи Чистяковой-Ионовой

Если вы чувствуете, что ваши волосы стали сухими и устали, если им не хватает шелковистости, я вам очень советую это средство. Получите разом очень глубокое увлажнение и питание». Нанесите пару горошин крема по всей длине волос, отступая 2 сантиметра от корней. Через 5 минут смойте теплой водой. Хорошая термозащита — после нее не нужны дополнительные средства.

Цена: 3 530 руб.

Маска-уход FibrePlex №3, Schwarzkopf Professional

Выбор владельца сети французских салонов красоты в Москве Kontier Paris Coiffure Алекса Контье

Эта маска не только «реставрирует» сухие волосы, но и продлевает время от окрашивания до окрашивания: цвет остается ярким, со здоровым сиянием. Густой белый крем по волосам распределяется быстро. Держите 5 минут, потом смывайте теплой водой — волосы станут эластичными, как после ухода в салоне.

Цена: 1 445 руб.

Маска Luxe, Kontier Professional

Выбор владельца сети французских салонов красоты в Москве Kontier Paris Coiffure Алекса Контье

Независимо от конкретной причины сухости волос, вам подойдет маска Luxe, Kontier Professional. В ней — самые легкие масла и аминокислоты, которые уплотняют волосы, но при этом их не утяжеляют. Масло огуречной травы восстанавливает кутикулу волоса, который защищает его от потери влаги.

Цена: по запросу

Маска Elixir Ultime, Kèrastase

Выбор звездного стилиста по волосам, посла марки TIGI в России Марины Рой Даже если волосы очень сухие и поврежденные, эта маска восстановит их за одно применение. В составе — комплекс из четырех масел (масло семян дерева пракакси, аргановое масло, масло камелии и масло кукурузных зерен). Наношу на 5 минут, иногда даже меньше. Не верю в то, что маску нужно держать 20 минут — в этом нет смысла, ведь средство уже проникло в чешуйки волос. Хотя для этого, конечно, нужно не просто нанести маску на волосы сверху — важно тщательно обработать каждую волосинку, еще лучше — прочесать расческой. Каждый волос должен получить свою порцию питания.

Цена: 3 530 руб.

Hair Perfector №3 Эликсир «Совершенство Волос», Olaplex

Выбор главного врача клиники Lasmed, трихолога Ольги Гуркиной

Спаситель для окрашенных волос. Средство небольшого объема (100 мл) — удобно брать в поездку. Такой объем Hair Perfector рассчитан на 8 применений, но все зависит от длины. Можно использовать раз в неделю или чаще, если волосы ломкие и пористые. Нанесите маску на влажные пряди и держите 10 минут.

Маска Hair Repair Treatment, Paul Mitchell

Выбор главного врача клиники Lasmed, трихолога Ольги Гуркиной

Единственный недостаток средства — нужно держать на голове полчаса, но ради эффекта можно потерпеть. Хорошо работает на пористых, ломких волосах. Наносите средство после мытья головы. В составе пшеничный протеин, пантенол, гиалуроновая кислота и масло семян жожоба.

Цена: около 1 000 руб.

Маска № 4.3 Divination Simone DeLuxe Keratin Treatment Mask, Dixidox De Luxe

Выбор трихолога, специалиста Центра красоты и здоровья «Романов» Тамары Беречикидзе

Это маска двойного действия, которая одновременно стимулирует рост волос и улучшает их структуру. За счет высокой концентрации кератина и лецитина она восстанавливает поврежденные пряди. Наносите ее на всю ночь, чтобы получить эффект кератинового восстановления.

Цена: 3 661 руб.

Маска глубокого действия K-Pak Deep-Penetrating Reconstructor, Joico

Выбор трихолога, специалиста Центра красоты и здоровья «Романов» Тамары Беречикидзе

В составе средства антиоксиданты, жирные кислоты и растительные увлажняющие экстракты. Советую маску девушкам с пересушенными, ломкими, сухими прядями. Хорошо работает и на окрашенных волосах. За счет нейтрального pH (4.5–5.5) не вымывает цвет. После применения волосы станут эластичнее и податливее. Наносите маску по всей длине, оставьте на 5 минут, смойте водой.

Цена: 1 315 руб.

Маска для интенсивного увлажнения волос и кожи головы J Beverly Hills

Выбор трихолога, специалиста Центра красоты и здоровья «Романов» Тамары Беречикидзе

Это органическое средство с растительными компонентами (100% vegan). Увлажняет волосы, восстанавливает состояние кожи волосистой части головы за счет содержания концентратов мяты, алоэ и экстракта розовой герани.

Мята улучшает микроциркуляцию крови, алоэ заживляет раны и воспаления, а экстракт розовой герани тонизирует.

После мытья промокните волосы полотенцем. Нанесите средство на кожу головы и волосы. Оставьте на 3-5 минут и тщательно смойте.

Цена: около 1 400 руб.

Маска Ultimate Color Repair Mask, Paul Mitchell

Выбор тренера Paul Mitchell Ольги Горшуновой

Я советую это средство для ухода за ярко окрашенными волосами. Насыщенные цвета (вроде клубничного блонда) быстро смываются, поэтому нужны маски, которые будут питать поврежденные после осветления волосы. В составе этого средства есть масло ши, жожоба, сои, которые делают волосы мягкими и блестящими. Это особенно важно осенью, когда пряди начинают пушиться из-за повышенной влажности.

Цена: 1 760 руб.

Маска с цветами жасмина Masque Fleurs de Jasmin, Leonor Greyl

Выбор автора блога BeButterfly и колумниста BeautyHack Юлии Петкевич-Сочновой

Если вы фанат жасмина, то вам определенно понравится эта маска, аромат которой представляет из себя квинтэссенцию жасмина! Она не просто подарит обонятельный восторг во время применения, но еще и следующие несколько дней волосы будут пахнуть именно ей. По эффекту маска также заслуживает похвалы — струящиеся, нежные и живые волосы обеспечены.

Цена: 5 170 руб.

Маска-масло 3-в-1 Тройное Восстановление, Garnier Fructis

Выбор автора блога BeButterfly и колумниста BeautyHack Юлии Петкевич-Сочновой

Первое, что хочется в ней отметить, — райский аромат из смеси кокоса, ванили и дыни, вместе с которым применение превращается в настоящую ароматерапию. Второе — неплохое питание и смягчение: это именно то, что нужно зимой! Использовала и в качестве кондиционера, и в качестве маски — только в первом случае выдерживала пару минут, а во втором — около десяти.

Цена: около 300 руб.

Восстанавливающая маска BC Fibre Force, Schwarzkopf Professional

Эта маска создана для экстремально поврежденных волос — я пользовалась еще предыдущей версией и уже тогда была в восторге, а теперь ее улучшили и «усилили». Она способствует восстановлению дисульфидных связей внутри матрикса волос и запечатывает кутикулу, поэтому они с каждым применением выглядят все лучше и лучше.

Цена: по запросу

Маска для волос Grow&Stregthen Treatment Masque, Nubian Heritage

Выбор блогера Алины Летучевой

Люблю органические маски. С этой от индийского производителя знакома давно — заказываю на iHerb. Рекомендую выдерживать на волосах 30-40 минут», — говорит Алина Заменит кондиционер и придаст ухоженный вид. Кстати, улучшает микроциркуляцию крови — после нее лучше растут волосы.

Цена: 576 руб.

Маска для волос Sun Care Treatment, Lakme

Выбор блогера Татьяны Ягодкиной

Это первое средство, которое я купила у испанской марки Lakme. После него собрала всю линейку», — говорит Таня. Средство не утяжеляет, делает их блестящими и шелковистыми за 10 минут. В составе — масла монои таитянской и кокоса, а также витамин Е — этот комплекс восстанавливает пересушенные волосы.

Цена: около 500 руб.

Маска для волос Repair Mask, Balmain

Выбор блогера Марии Козыревой

Эту маску мне привезла подруга из Парижа. Я же вначале была уверена, что средство хорошо только для пре-стайлинга. На проверку оказалось, что она еще и отлично питает волосы (в составе аргановое масло). Они становятся мягкими и послушными, легко расчесываются.

Цена: по запросу

Маска для волос Olive Fruit Oil Deeply Repairative Hair Pak, Kiehl’s Выбор блогера Марии Стахиной

Наношу после тренировки на волосы и иду в сауну на 10 минут, после чего смываю. Восстанавливает поврежденные окрашиванием волосы и возвращает блеск. В составе масло оливы, витамин Е и экстракт лимона.

Цена: 2 580 руб.

Крем для волос Moisturizing Hair Cream, Christophe Robin

Выбор блогера Александры Маркиной

Я не пользуюсь средствами для укладки. Этот крем работает как маска и как праймер для стайлинга. После мытья наношу на мокрые волосы, а затем сушу их феном», — говорит Саша. В составе масло абрикосовых косточек и экстракт сандалового дерева. Крем не только делает волосы ухоженными, но и облегчает укладку.

Цена: 3 400 руб.

Маска для волос Cleansing Mask, Christophe Robin

Выбор блогера Александры Маркиной

Рекомендую девушкам с окрашенными волосами», — говорит Саша. Средство с экстрактом лимона работает и как шампунь, и как маска: за 15 минут тщательно очищает волосы, делает их блестящими и шелковистыми. Эффект заметен несколько дней.

Цена: около 4 000 руб.

Маска для защиты цвета окрашенных волос Color Save Mask, System Professional

Выбор специального корреспондента BeautyHack Вероники Шур Качественная защита цвета для ухода за волосами после любых видов окрашивания — и после легкого тонирования, и после интенсивной процедуры с сильными красителями и окислителями. При регулярном применении цвет волос действительно вымывается значительно медленнее.

Обычно недели через три после окрашивания становятся заметны отросшие корни, и насыщенность цвета постепенно сходит на нет. Конечно, с корнями эта маска ничего сделать не сможет, но яркость оттенка волос сохранит. Наносится по всей длине и действует очень быстро. Смывать средство можно уже через 5 минут!

Цена: 2 180 руб.

Маска Coconut Hair Sleeping Mask, Sephora

Выбор специального корреспондента BeautyHack Вероники Шур Идеальный вариант для тех, кому постоянно не хватает времени на долгие банные процедуры. Приходите вечером с работы, наносите средство по всей длине волос, надеваете шапочку (входит в каждый комплект с маской), чтобы не испачкать подушку, и спокойно ложитесь спать. На утро волосы становятся ухоженными, более плотными и мягкими, как шелк. По ощущениям результат от Coconut Hair Sleeping Mask сопоставим с качественным и профессиональным уходом, выполненным в салоне.

Если волосы совсем обезвожены, состав маски может практически полностью впитаться. В этом случае голову лучше не мыть, а пряди просто протереть сухим полотенцем и хорошо расчесать. Но если остатки средства остались на волосах, достаточно сполоснуть водой и приступить к обычной укладке. Эффект от маски постепенно сходит на нет и выдерживает примерно два мытья.

Цена: по запросу

Интенсивная маска Intense Richness Mask, Secret Professionnel by Phyto

Выбор специального корреспондента BeautyHack Вероники Шур Если вы часто делаете травмирующие волосы горячие укладки или регулярно обесцвечиваете волосы, обратите внимание на это средство. Оно подходит как для регулярного применения, так и для экстренного восстановления в самых сложных случаях, когда волосы напоминают мочалку или сухую солому.

Маска действительно интенсивная и буквально за одно применение восстанавливает даже самые обезвоженные и поврежденные локоны. В ее состав входят масла пассифлоры, ши и гидролизированный кератин. Действует довольно быстро и для регулярного ухода ее можно наносить как бальзам-ополаскиватель — всего на 2-3 минуты. Если хотите получить более выраженный эффект (для SOS-случаев), лучше выдержать 15 минут.

Цена: 2 190 руб.

Маска Alchemic, Davines

Выбор специального корреспондента BeautyHack Мур Соболевой

Оттеночная линия Alchemic спасала мои волосы, когда они были серо-серебряного цвета, позволяя им не становиться печально-желтыми, как пальцы старого курильщика. У Davines есть несколько пар шампунь-маска, представленных в разных цветах: они не окрасят, но сохранят цвет или же придадут ему легкий оттенок, если волосы обесцвечены. Есть медный, красный, табачный, золотой, шоколадный и серебряный. Очевидное достоинство средств — невероятная экономичность: флаконы большие, но и шампуня, и маски нужно совсем немного.

Цена: 2 260 руб.

Маска Masque for Beautiful Color, Oribe

Выбор специального корреспондента BeautyHack Мур Соболевой

Серия Beautiful Color — это мой основной уход за волосами сейчас, и я им очень довольна. Я даже не уверена, что именно в ответе за сохранность сложного цвета моих волос на протяжении почти трех месяцев: собственно краска или эта серия. У меня из линейки есть мягкий приятный шампунь, увлажняющий кондиционер и недавно вышедшая маска Glaze. Последняя штука довольно интересная — это тягучий лосьон с миллионом мельчайших блесток: его нужно смывать, но блестки остаются на волосах (и даже на руках), делая поверхность волос более блестящей.

Цена: около 5 000 руб.

Восстанавливающая маска Visible Repair Intensive Mask, Londa Professional

Выбор редакции BeautyHack

У меня осветленные волосы, поэтому, ухаживая за ними, я выполняю «программу максимум»: выбираю самые питательные маски и использую их каждый день вместо бальзама. О восстанавливающей маске Londa в серо-желтом тюбике слышала много хороших отзывов, да и бренд сам люблю: он профессиональный, не слишком дорогой и еще ни разу меня не расстроил.

Маска с протеинами шелка и маслом миндаля подойдет как раз для осени и зимы — она укрепляет волос, разглаживает и увлажняет сеченые концы и делает цвет ярче. По консистенции кремовая, очень мягкая, приятно пахнет леденцами. Большой плюс — ее необязательно держать слишком долго, потому что даже за 5 минут она «срабатывает». Разглаживает и распутывает волосы, придает им блеск и приводит в порядок кончики. Отличное SOS-средство, на которое всегда можно положиться!

Цена: 1 020 руб.

Омолаживающая маска с маслом арганы Argan Oil Rejuvenating Masque, CHI Выбор редакции BeautyHack

Думаете, омолаживающими могут быть только средства для лица и тела? А вот и нет. Американский бренд CHI бросил вызов не только тусклым и поврежденным локонам, но и нехватке витаминов и антиоксидантов в структуре волоса. Маска с маслом арганы действительно удивляет: после интенсивного питания волосы выглядят объемнее, а наощупь — как после стрижки (так и хочется их трогать). Помимо арганы в составе есть любимый ингредиент бренда — шелк, его получают из кокона бабочки шелкопряда. Благодаря ему волосы очень гладкие, легко расчесываются, и такой эффект сохраняется на несколько дней!

Цена: 1 280 руб.

Цена: 2 400 руб.

Увлажняющая маска «Вдохновение дня», Oribe

Выбор редакции BeautyHack

Эта маска — настоящая спа-процедура на дому. Она действительно восстанавливает волосы, а не просто заполняет их силиконами для мгновенного эффекта. В составе средства масла манго, подсолнечника и макадамии. Для усиления эффекта оставьте маску на ночь, завернув волосы в полотенце. В ней прекрасно все, кроме одного маленького «НО» — укладка после ее использования совсем не лежит. Независимо от того, насколько хорошо вы промоете волосы, они все равно будут такими тяжелыми, что на денек-два про объем придется просто забыть. В остальном, как я уже отметила, в ней прекрасно все: экономичный расход, живые и здоровые волосы как результат и, конечно, аромат. Ох, этот классический аромат Oribe — если бы они выпускали парфюм, я бы распылила его по всей квартире!

Цена: 5 500 руб.

Маска Color Extend Magnetics Mega Mask, Redken

Выбор редакции BeautyHack

Производитель позиционирует маску как средство с пролонгированным эффектом: можно использовать через три мытья головы (при этом результат сохраняется). Забегая вперед: это действительно так. В составе маски много ухаживающих компонентов (гидролизованные соевый и растительный белок, аминокислоты) — они заполняют пространство между чешуйками. Здесь также много ингредиентов для продления «жизни» цвета между окрашиваниями.

После ее использования волосы становятся мягкими, блестящими, послушными: легко расчесываются и укладываются. Упаковка средства двухкамерная — «тюбик в тюбике». Чтобы смешать две фазы не нужно ничего взбалтывать — достаточно нажать на специальный круг в центре. Эффект мне понравился: после месяца регулярного использования волосы стали меньше пушиться и сечься на концах.

Цена: 2 800 руб.

Восстанавливающая маска с экстрактом овса Hafer Aufbau-Kur, Weleda

Выбор редакции BeautyHack

В овсяном комплексе (есть еще шампунь) для сухих и поврежденных волос аптечной марки Weleda меня привлек состав. Производитель заявляет: средства не содержат минеральных масел, синтетических ароматизаторов, красителей и консервантов. Бальзам-маска — с кремовой консистенцией. Она почти не ощущается на волосах. Я нанесла маску на пять минут и тщательно смыла. После высыхания волосы были очень мягкими и блестящими.

Цена: 763 руб.

Восстанавливающая маска Tea Tree Oil, CHI Выбор редакции BeautyHack

Открываешь крышку и чувствуешь травянистый, чайный аромат (маска сделана на основе масла чайного дерева). Мы познакомились с этим средством летом — я вернулась с моря, волосы, немного высушенные солнцем и морской солью, нуждались в глубоком увлажнении и питании. При нанесении средства я почувствовала легкий охлаждающий эффект. Выдержав 10 минут на волосах, смыла остатки маски. После нее к ним вернулся блеск, а спустя месяц постоянного использования (2-3 раза в неделю) кончики перестали сечься и приобрели здоровый вид».

Цена: 1 480 руб.

Увлажняющая маска Lavender Mint Deep Conditioning Mineral Hair Mask, Paul Mitchell

Выбор редакции BeautyHack

Кроме сумасшедшего микса ароматов лаванды, мяты и масла чайного дерева, который остается с вами на целый день, маска еще и здорово увлажняет волосы. У средства плотная текстура благодаря французской глине в составе. Я наношу маску на 15 минут, надеваю шапочку, затем смываю и получаю объемные и при этом гладкие пряди. Даже моим пушистым волосам достаточно использования этой маски один раз в неделю.

Цена: около 1 1200 руб.

Маска для волос Mythic Oil, L'Oreal Professionnel

Выбор редакции BeautyHack

Не могу похвастаться плотными, тяжелыми волосами (средство рекомендовано именно для таких), но эффект от использования маски понравился: волосы послушные, ровные, блестящие. Основные ингредиенты, обеспечивающие питание волос: масло арганы и экстракт мирры. По текстуре средство очень плотное — напоминает сливочное масло. Наносится легко, обволакивая каждый волос.

Маску обязательно оценят любители SPA-ритуалов: едва открыв упаковку, вы почувствуете медово-пряный восточный запах, который остается на волосах и после высыхания. Отдельное «спасибо» средству за блеск: волосы — как зеркало!

Цена: 1 323 руб.

Маска для волос Wake up! Hair Treatment, uka Выбор редакции BeautyHack

Ваше настроение непременно поднимется», — обещает жизнерадостный слоган на упаковке. Со здоровой долей скептицизма я пользовалась этой маской на протяжении месяца. Не знаю, как там с настроением, но волосы стали заметно лучше! В составе — нежное масло сквалан и уже классические для подобных средств масла арганы и макадамии. Они увлажняют кожу головы и сами волосы, но за объем можно не переживать — локоны получаются гладкими, блестящими и очень плотными. Маску необязательно смывать: например, можно нанести на сухие кончики, если вы в очередной раз отложили поход к стилисту.

Цена: 3 102 руб.

Маска Bed Head Urban Anti+dotes Recovery Treatment Mask, TIGI

Выбор редакции BeautyHack

Этой маской я пользуюсь после каждого мытья головы. Она отлично увлажняет волосы (а это очень актуально для моих сухих) и делает их более гладкими. Средство не восстановит поврежденные волосы, но они станут более послушными, что заметно облегчит процесс укладки. Можно использовать вместо кондиционера. Я наношу маску на 3-5 минут от корней до кончиков, смываю, а затем сразу делаю укладку. За восстановление и увлажнение волос отвечают два компонента: молочная кислота и глицерин.

Цена: около 2 000 руб.

Восстанавливающая маска Masque Force Architecture, Kerastase

Выбор редакции BeautyHack

Восстанавливающая маска для поврежденных волос. Идеальна для окрашенных, а особенно осветленных волос, как у меня. Я наношу ее по всей длине (можно и на корни — маска их не «жирнит») на 10 минут, затем смываю. После нее волосы становятся послушными и очень мягкими. Эффект заметен сразу после использования. Маска очень экономно расходуется, у нее гелевая текстура. А еще она вкусно пахнет яблоком. В основе средства лежит технология Vita-Сiment: за восстановление волос отвечает белок про-кератин и керамид.

Цена: 3 353 руб.

Увлажняющая маска для волос Hydre Treatment, Sebastian Professional

Выбор редакции BeautyHack

Если ваши волосы сильно повреждены окрашиванием или просто пушатся, как одуванчик, — эта маска для вас. Средство дает эффект увлажнения в квадрате — волосы становятся очень мягкими и блестящими после первого применения.

Тем, у кого ситуация потяжелее, советую использовать маску вместо кондиционера, но не держать 5 заявленных минут, а смывать сразу. Но если при виде своих волос у вас не вырывается вздох разочарования, используйте ее 1-2 раза в неделю — не чаще.

Цена: 1 750 руб.

Интенсивная питательная маска Hydra Care Nourishing Mask, Top Care Repair

Выбор редакции BeautyHack

Текстура у маски плотная и густая, как я люблю. При нанесении она хорошо распределяется по длине и расходуется экономично. По запаху напоминает сладкий пудинг.

Я наношу маску на чистые влажные волосы, оставляю на 15-20 минут и смываю теплой водой. После применения волосы становятся более мягкими, увлажненными и блестящими, эффект и аромат сохраняется даже после следующего мытья. Из увлажняющих компонентов в составе я нашла касторовое масло и глицерин.

Цена: около 1000 руб.

Увлажняющая маска Biolage Hydrasource Mask, Matrix

Выбор редакции BeautyHack

Я одновременно тестировала несколько увлажняющих масок и легко определила фаворита. И это оказалась не Biolage от Matrix. Неплохое средство, но сработает оно на нормальных увлажненных волосах, а не на сухих, как заявлено в описании. Если хотите получить эффект, оставьте ее на волосах не на 3-5 минут (как, опять-таки, указано в описании), а на 15 минимум. У средства очень плотная текстура баттера, но она хорошо распределяется по волосам и неплохо впитывается. В составе есть несколько увлажняющих компонентов: экстракт алоэ вера и глицерин. Но нет силиконов, поэтому разглаживания и невероятного блеска не ждите. Мне очень понравился аромат маски: легкий, едва ощутимый запах чистоты, в котором я уловила ароматы пионов и ландыша.

Цена: около 1000 руб.

Грязевая маска Hair mask with Dead sea mud and macadamia oil, Deora

Выбор редакции BeautyHack

Девушкам с сильно поврежденными, окрашенными и тонкими волосами эта маска отлично подойдет. Главные компоненты средства — грязь Мертвого моря и масла макадамии, ши и арганы. Биологически активные вещества в составе грязи cтимулируют рост волос и увлажняют кончики, а масло макадамии питает пряди по всей длине.

Для себя я обозначила следующие плюсы: маска не утяжеляет волосы, они после ее использования — шелковистые и мягкие.

Цена: 790 руб.

Маска-интенсив для волос Super-Charged Moisturizer, Paul Mitchell

Выбор редакции BeautyHack

Это моя первый опыт использования средства от профессионального бренда Paul Mitchell. Упаковка у маски — классическая туба из мягкого пластика, крышка легко открывается и хорошо закрывается, средство удобно брать в путешествия. У маски кремовая текстура и аромат корицы.

У меня сухие волосы, поэтому я щедро наносила маску на длину и концы. После двух недель постоянного использования волосы стали блестящими и мягкими. В составе маски Super-Charged Moisturizer есть сок алоэ и экстракт водорослей, которые и отвечают за интенсивное увлажнение.

Цена: 1 700 руб.

Маска для интенсивного ухода Angel.Masque, Kevin.Murphy

Выбор редакции BeautyHack

Мой первый опыт использования средств Kevin.Murphy оказался настолько удачным, что был полностью изложен в посте в нашем Instagram. Эта маска предназначена специально для ослабленных окрашенных волос и отлично делает свою работу за 10 минут, как и заявлено на упаковке. После ее использования волосы становятся гладкими и, что важнее, текстурированными, а этого сложно добиться без использования укладочных средств. Angel.Masque не выпрямляет волосы, а выделяет отдельные пряди и закручивает их в легкую волну — я точно знаю, что именно о таком эффекте мечтают все девушки с вьющимися волосами!

Цена: 3 490 руб.

Трехкомпонентная маска для ухода за волосами OMG!, Double Dare

Выбор редакции BeautyHack

Пока все бьютиголики пробуют яркие трехкомпонентные маски для лица Double Dare, я начала тестировать американский бренд со средств для волос. Упаковка маски OMG! состоит из трех отделов: в первом находится шампунь, во втором — маска и в третьем (самом увесистом) — шапочка.

Схема простая: моете голову шампунем с BHA-кислотами и экстрактами кокоса и лаванды, затем на корни и длину волос наносите маску с омега 3, витамином Е и аргановым маслом и надеваете шапочку с коллагеном и кератином. Сложно определить, как работает коллагеновая шапочка (внешне она ничем не отличается от обычной), но маска действительно разглаживает волосы и убирает пушистость, при условии, что я не держала ее больше 10 минут. Советую это средство в качестве субботней домашней терапии, когда у вас есть время на долгие домашние уходы.

Цена: 790 руб.

Маска для блеска волос, L'Occitane

Выбор редакции BeautyHack

Маску я решила взять на море, и это было хорошим решением. После купания волосы часто становятся сухими, сильно путаются. А это средство здорово улучшает их состояние. После маски они легко расчесываются и блестят. Я наносила обильное количество средства на всю длину волос, смывала через десять минут. Таким образом, мне хватило одной банки на десять суток — и это с учетом того, что мыла голову ежедневно. В условиях городской среды думаю, что результат будет еще лучше, чем на море и при активном солнце. В составе маски эфирные масла ангелики, лаванды, иланг-иланга, герани, пачули и масла подсолнечника, пшеницы. Все они не только питают структуру волос, но и защищают их от любых негативных факторов внешней среды.

Цена: 2 349 руб.

Маска для волос Gold Lust Transformative Masque, Oribe

Выбор редакции BeautyHack

Американский бренд Oribe был основан стилистом-парикмахером Орбе Каналесом, который более 30 лет успешно работал в модной индустрии. В составе средств марки — натуральные компоненты, которые выращивают и собирают по всему миру.

Я настоящий фанат средств бренда — люблю не только за красоту упаковок (каждая баночка продумана до мелочей — после использования жалко выбрасывать и хочется коллекционировать их), но и за эффективность. Сейчас череда предпраздничных мероприятий — без укладки, даже минимальной, не обойтись: сушусь феном, выпрямляюсь на утюжок, а пойду в салон — привет всем стайлинговым средствам! Эта маска реанимирует волосы, спасает от сухости и возвращает им блеск. Не зря ее рекомендуют для поврежденных и окрашенных. Не мой случай, но и на моих уставших от укладок волосах средство уже после первого применения показало wow-эффект. Содержит биовосстанавливающий, протеиновый и растительный комплексы для разглаживания кутикулы и улучшения кровообращения кожи головы, а также экстракты листьев белого чая, жасмина, плодов черной смородины и масло ши. Делаю раз-два в неделю — наношу на волосы пару горошин белого, достаточно густого геля и смываю через 5-10 минут. После маски они становятся гладкими, послушными, увлажненными, легко расчесываются и приобретают всеми нами желаемый «супер-блеск.

Цена: 3 820 руб.

Ночная маска для восстановления с жожоба, Yves Rocher

Выбор редакции BeautyHack

Вы спите, а ваши волосы в это время преображаются — звучит заманчиво, не так ли? А маска с жожоба от Yves Rocher именно это и обещает. Средство необходимо нанести перед сном по всей длине волос, немного отступив от корней. Тут главное знать меру — если хотите на утро эффекта диснеевской Рапунцель, а не жирных сосулек, не наносите слишком много. На утро волосы шелковистые и очень мягкие — очень сложно удержаться и не трогать их весь день. Средство на 96% состоит из растительных компонентов, а главный ингредиент маски — масло жожоба. Его даже прозвали „золотом пустыни“ за способность восстанавливать выжженные под солнцем волосы. Наши локоны, конечно, солнце не выжигает, но и других вредных воздействий хватает. Поэтому нанесение маски один раз в неделю стало обязательным этапом моего ухода за волосами.

Цена: 490 руб.

Маска для интенсивного блеска волос Luminous Reboost Mask, Wella Professionals Oil Выбор редакции BeautyHack

Зимой я регулярно использую именно маски для блеска, потому что от сухости и тусклого оттенка никуда не деться. Первое, чем привлекло меня это средство — небольшой объем. Впереди отпуск, и маска точно отправится со мной в путешествие в ручной клади.

У средства плотная текстура, а расход экономичный: на волосы средней длины мне хватает трех горошин. Я наношу маску на пять минут, как рекомендует производитель, и смываю прохладной водой.

После применения волосы не вьются, а, натурально, становятся гладкими и блестящими. Конечно, сияние не сохранится надолго, как после салонной процедуры, но в качестве поддерживающего ухода или экспресс-средства перед праздниками — то, что нужно!

Цена: 1 600 руб.

Увлажняющая маска с разглаживающим эффектом Milano Ultimate Plus, Lisap

Выбор редакции BeautyHack

У меня тонкие, сухие и не очень послушные волосы, поэтому об увлажняющих масках я знаю все и удивить меня сложно. Но Lisap удалось! Эффект увлажнения после нее — лишь приятный бонус. Во-первых, маска отлично разглаживает волосы (в составе кератин и масло макадамии) и облегчает расчесывание. Во-вторых, она делает волосы блестящими, и блеск сохраняется до следующего мытья.

Усиливаю эффект текстурирующим спреем и высушиваю естественным способом — укладка готова!

Цена: около 1000 руб.

Маска для глубокого восстановления волос Intensive Treatment Deep Repair Hair Masque, Nioxin

Выбор редакции BeautyHack

Я — страстная поклонница бренда Nioxin, именно благодаря ему я смогла отрастить волосы до средней длины, увеличить их количество и плотность. Поэтому, конечно, первой решилась попробовать и новую маску для глубого восстановления. Использовала ее раз в неделю, нанося на 20 минут. За 3 недели результат был такой: волосы стали менее тусклыми, приобрели естественный объем и плотность. Но самое впечатляющее — блеск волос, как после салонной процедуры. При регулярном применении средство имеет накопительный эффект, но и как экспресс-вариант сработает отлично: нанесите маску 31 декабря, смойте, сделайте укладку, и после новогодней ночи волосы не будут похожи на сухую солому, какими бы тяжелыми укладочными средствами вы не воспользовались!

Цена: 1 000 руб.

Маска для интенсивного увлажнения Hydrate-Me.Masque, Kevin.Murphy

Выбор редакции BeautyHack

Австралийский бренд Kevin.Murphy все любят не только за супер эффект, но и за оформление средств. Фиолетовую продолговатую бутыль с минималистичным дизайном ну очень приятно держать в руке!

Сначала кажется, что она маленькая, средство будет расходоваться не экономично, но это совсем не так. Консистенция у маски очень густая, флакон нужно хорошенько встряхнуть, а потом выдавить средство. Цвет у него бежевый с золотистым перламутром, а аромат травяной, но очень легкий и не остается на волосах.

После использования волосы становятся более плотными, но мягкими, появляется видимый блеск. Но самое удивительное, что в следующий раз я помыла голову другими средствами, а эффект остался! Волосы плотные, мягкие и гладкие. Думаю, маска выручит тех, у кого пряди сильно повреждены: используйте ее курсом и волосы преобразятся!

Цена: 3 100 руб.

Маска для толстых волос Chromatique, Kerastase

Выбор редакции BeautyHack

Маска создана специально для окрашенных волос, чтобы усилить их блеск и насыщенность цвета. Консистенция у средства очень плотная, жирная, поэтому расход небольшой. Сразу отмечу: используйте ее, если у вас действительно окрашенные волосы, потому что основная функция Chromatique — защита цвета. Я наносила маску на всю длину, но эффект заметила на окрашенных кончиках. Волосы стали более блестящими, плотными и даже цвет стал немного ярче.

Но маска практически не дает увлажнения, поэтому вам понадобятся дополнительные средства.

Цена: 3 530 руб.

Интенсивная маска для окрашенных волос Color Radiance Intensive Mask, Londa

Выбор редакции BeautyHack

Маски Londa любят девушки с поврежденными волосами. У средств большой объем, приемлемая цена и всегда есть эффект от применения. Эта маска предназначена для окрашенных волос, она продлевает стойкость цвета и увлажняет пострадавшие после процедуры пряди. Консистенция у средства густая, кремовая. Аромат нельзя назвать натуральным, но он приятный и не остается на волосах. Маска действительно усиливает цвет и придает блеск, но есть еще один плюс: волосы после нее рассыпчатые. Они гладкие, блестящие, мягкие и плотные, но без объема. Не такой уж большой минус ради хорошего увлажняющего эффекта. Я бы посоветовала ее и девушкам с неокрашенными волосами, после маски у волос появится приятная текстура.

Цена: 840 руб.

Маска для волос для силы и блеска „Черный хлеб“ Bania detox, Fresh SPA by Natura Siberica

Выбор редакции BeautyHack

Маска очень густая. Если вы перевернете флакон, средство останется на месте. Я наношу ее на чистые влажные пряди по всей длине, делаю домашние дела и смываю через 20 минут. Волосы мягкие, хорошо расчесываются, блестят, а запах едва уловим после смывания.

Об аромате расскажу отдельно. Главный компонент маски — экстракт ржи. Он богат витаминами Е, А, группы В. Еще в составе средства есть экстракт алтайской овсяницы и масло зародышей пшеницы. Такой микс и дает стойкий ржаной запах, который впрочем на волосах не остается. Тем более, что эффект от использования маски действительно есть. Через несколько применений волосы перестали путаться и как будто наполнились блеском.

Цена: около 1500 руб.

Маска для окрашенных волос Vitamino Color Mask, L'Oreal Professionnel

Выбор редакции BeautyHack

Маску от L'Oreal не нужно наносить на волосы надолго (5-10 минут), поэтому я использую ее утром в душе, но, конечно, не каждый день. По аромату и внешнему виду она напоминает ягодный йогурт (люблю „вкусные“ косметические средства!). Средство легко распределяется по всей длине, не течет. После — волосы очень гладкие и послушные (в составе много силиконов). При сушке феном я даже не использовала расческу, волосы рассыпались и приняли нужную форму, не потеряв объем. Для меня эта маска — „на твердую пятерку!

Цена: 1 962 руб.

Маска для поддержания холодных коричневых оттенков волос Color Revive Cool Brown Mask, Londa

Выбор редакции BeautyHack

Это новинка бренда, маска появилась в продаже только в ноябре. Я тестирую ее уже три недели после окрашивания, и цвет волос не изменился. В составе средства есть масло какао, да и внешне она напоминает какао с молоком. Подчеркну: маска выручит вас, если у волос изначально хорошее качество, и вам нужно лишь поддержать холодный оттенок. Во время последнего окрашивания я делала осветление, поэтому в дополнение использую более серьезный увлажняющий уход. Маску от Londa наношу два раза в неделю после мытья головы, оставляю на 5-10 минут и смываю. Вы заметите, что у средства действительно очень насыщенный пигмент, который частично смывается вместе с водой.

Цена: 979 руб.

Маска с кератином LuxeOil Keratin Restore Mask, System Professional

Выбор редакции BeautyHack

Эта маска понравится обладательницам тонких волос — она их не утяжеляет, а очень деликатно увлажняет и уплотняет от корней до кончиков. Да-да, на корни ее тоже смело можно наносить — эффекта „я не мыла голову три дня“ не будет. Для окрашенных же волос — и вовсе будет находкой. Наша редакция недавно попробовала на себе разные окрашивания (о них можно прочитать здесь), поэтому восстановление структуры волоса даже после самой щадящей краски лишним не будет. Как и во всех других средствах из линейки LuxeOil, в маске содержится трио из масел арганы, миндаля и жожоба. Все они помогают защитить и восстановить естественный кератин. Наношу маску на влажные чистые волосы, оставляю на пять минут, а затем смываю, а для повседневной дозы гладкости и шелковистости использую это средство вместо кондиционера для волос.

Цена: по запросу

Укрепляющий протеиновый уход Mane Attention Protein Treatment, Evo Выбор редакции BeautyHack

Это средство мне посоветовала стилист Аuthentica Сlub Елена Попова во время окрашивания. Мы решились на осветление, но Елена сказала, что после волосам понадобится внимательный уход — пряди тонкие и кутикула приподнимается от любого самого безобидного воздействия. Кстати, это же средство от Evo советовала и Елена Крыгина. Оно работает как маска: наносите на вымытые волосы по всей длине и особенно на кончики, ждете 10 минут и хорошо смываете. Эффект сразу после окрашивания легче всего увидеть, волосы не начинают пушиться, кончики остаются плотными. Дополнительный бонус: цвет медленнее вымывается, а значит волосы остаются дольше блестящими. У средства плотная текстура полупрозрачного геля и ненавязчивый цветочный аромат. Расходуется оно очень экономно.

Цена: 1 710 руб.

Маска для волос Euphoria Reconstruction Mask, Bouticlé

Выбор редакции BeautyHack

Маска подойдет тем, чьи волосы нуждаются в глубоком увлажнении и восстановлении, — формула с кератином и провитамином B5 даже самые сухие и ломкие локоны вернет к жизни. После первого же применения волосы стали очень мягкими и гладкими — не путаются и легко расчесываются. А тем, кому важен объем, советую наносить маску только на кончики, иначе волосы рискуют стать плотными и тяжелыми.

Цена: 800 руб.

Маска для волос с маслом марулы Marula Oil Rare Oil Intensive Hair Masque, Paul Mitchell

Выбор редакции BeautyHack

Я очень люблю масла в уходах: они делают волосы более гладкими и блестящими, защищают от вредного воздействия окружающей среды и перепадов температур. Исследователи бренда Paul Mitchell в течение нескольких лет изучали редкие масла с оптимальным набором антиоксидантов и полезных веществ. И нашли. Основной действующий ингредиент маски — масло африканской марулы, для изготовления которого используется технология холодного отжима.

Кремовое, нежное по консистенции средство с приятным запахом обволакивает каждый волос, питая и ухаживая. Маска наносится на чистые волосы и подразумевает использование после нее кондиционера: входящие в состав ингредиенты приподнимают чешуйки, а полезные вещества реконструируют поврежденные пряди. Чтобы закрыть кутикулу нужна кислая среда — ее создает бальзам.

Эффект от использования маски Marula Oil заметен после первого применения: концы становятся более живыми, волосы блестят и переливаются.

Цена: около 2 193 руб.

Интенсивная укрепляющая маска Frizz Ease Miraculous Recovery, John Frieda

Выбор редакции BeautyHack

Мое знакомство с маркой John Frieda состоялось несколько лет назад со спрея для придания объема. Эффект от использования средства впечатлил: у него был только один минус — он не продавался в Минске. Маска для суперблеска Frizz Ease укрепила мою уверенность: John Frieda выпускает действительно качественные уходы.

У Frizz Ease легкая консистенция и приятный, ненавязчивый цветочный аромат. Маска легко распределяется по волосам и очень экономно расходуется. Средство моментально сгладило мою кутикулу, взбесившуюся после очередного осветления. Думаю, Frizz Ease отлично подойдет для обладательниц кудрявых волос — маска делает пряди послушными и обеспечивает легкое расчесывание.

Перед нанесением я слегка подсушиваю волосы полотенцем — так ингредиенты проникают под чешуйки быстрее. Оставляю на 40 минут (можно меньше). У маски накопительный эффект — через две недели использования можно обходиться без кондиционера.

Цена: 584 руб.

Отшелушивающая маска-пилинг для кожи головы Miriam Quevedo Extreme Caviar Exfolianting Scrub Scalp Mask

Выбор редакции BeautyHack

Miriam Quevedo — марка, не раз становившаяся брендом года по версиям авторитетных изданий. И не зря! Отшелушивающая маска отлично удаляет ороговевшие чешуйки, устраняет перхоть (если она есть) и регулирует работу сальных желез — стала реже мыть голову. Пилинг не агрессивный — подойдет для чувствительной кожи головы. После нанесения ощущаешь приятную прохладу — успокаивает и расслабляет. Основные действующие ингредиенты: экстракт черной икры (любит этот бренд использовать дорогие компоненты), фитокомплекс из 15-ти растительных компонентов, экстракт розмарина, лимона, шалфея, крапивы, коры коричневого дуба, витамин В5. Средство наносится до шампуня на влажные волосы. Время воздействия –15 минут.

Цена: 2 315 руб.

Маска для роста и укрепления волос Italian Herbs, Natureal

Выбор редакции BeautyHack

Масок я видела столько, что могу написать книгу. В итоге на полке остались только те, которые реально работают.

Italian Herbs, Natureal нужно попробовать хотя бы ради запаха: он пряный, немного горьковатый и моментально переносит на средиземноморское побережье. Маску нужно наносить на кожу головы и держать 2-3 часа. Желательно укутать голову полотенцем. Из-за отсутствия времени, а иногда и лени, я использую на ночь — наношу, делаю легкий массаж, заплетаю косу и иду спать. Но она все равно работает — при регулярном использовании волосы растут быстрее (примерно 2 см в месяц).

Эффект достигается за счет разогревающих компонентов в составе: экстракта васаби, имбиря, чеснока. Из вспомогательных компонентов, питающих кожу головы и волосяные фолликулы: масло рукколы — источник цинка, фолиевая кислота, витамины А, Е, В6, С, К — отлично справляются с шелушениями, способствуют заживлению ран, устраняют шелушение, экстракты лопуха, череды арники, шалфея, розмарина.

Цена: 560 руб.

Маска для восстановления волос 44 Italian Herbs, Natureal

Выбор редакции BeautyHack

Эту маску нельзя использовать в режиме 24 /7 — только на поврежденные волосы. В составе — гидролизованные протеины кашемира (сходны по структуре с человеческим волосом), встраивающиеся под чешуйки и заполняющие пустое пространство. Когда волосы достаточно напитаны, белки „налипают“ сверху, утяжеляя их, — может привести к выпадению. Не ждите после использования этой маски водопада шелковистых и блестящих волос — как и любое другое натуральное средство оно действует постепенно. Результат можно оценить после месяца регулярного использования.

Сильно поврежденные концы лучше обрезать — чудес не бывает. Но после осветления, завивок, выпрямлений и агрессивных окрашиваний маска 44 Italian Herbs, Natureal — настоящее спасение. Блондинки, берите на заметку!

Цена: 400 руб.

Маска для укрепления и питания волос Twisted Elastic Treatment, Sebastian

Производитель заявляет, что эта маска подходит для вьющихся волос. Не могу назвать свои волосы вьющимися, но мне она подходит идеально. После нанесения маски на 3-5 минут, могу просто высушить волосы феном, опустив голову вниз, и они сами собой укладываются в красивую прическу, делая пряди текстурированными. А еще у нее очень хороший состав с экстрактом красных водорослей, которые делают волосы увлажненными до 48-ми часов. Это действительно так — я вымыла голову с этой маской перед длительным перелетом и поездкой в горы, и волосы спустя 30 часов все еще не были сухими, как солома.

Цена: около 1 800 руб.