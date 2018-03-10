Наращивание волос: какое лучше и как избежать неприятных последствий

Какой вид наращивания выбрать

Существует десяток технологий наращивания волос. Но чаще всего используют горячий капсульный или холодный ленточный метод. Разбираемся, чем они отличаются и какое наращивание лучше.

Капсульное наращивание волос

Итальянское (капсульное) наращивание — самый популярный способ увеличения длины волос. В этой технике пряди прикрепляются к корням кератиновой смолой, которую разогревают термощипцами. Образуется небольшая прозрачная капсула, практически незаметная. Для наращивания требуется в среднем 150 прядей, процесс занимает около трех часов.

Средняя стоимость капсульного наращивания — 15 тысяч рублей.

Плюсы капсульного наращивания:

Ходить с капсульным наращиванием можно до полугода, затем требуется коррекция.

Крепление прядей практически незаметно, что позволяет делать модные прически.

Волосы можно нарастить точечно в необходимых местах: на челке, проборе, висках.

Волосы на капсулах неприхотливы в уходе, легко моются и расчесываются.

Минусы капсульного наращивания:

В момент прижигания капсулы натуральные волосы страдают из-за высокой температуры.

Пряди на капсулах перегружают собственные волосы, вызывают их истончение и выпадение.

Чем жирнее кожа головы, тем быстрее будут разрушаться капсулы. Также нельзя наносить на них маски и бальзамы.

Капсулы нужно беречь от высоких температур: с осторожностью укладывать волосы плойкой и утюжком, защищать от солнца и надевать шапочку в бане и сауне.

Вердикт: капсульное наращивание подходит для долгосрочного ношения. Волосы лучше выбирать славянские — они долго сохраняют ухоженный вид.

Ленточное наращивание волос

Для холодного ленточного наращивания используют пряди шириной до четырех сантиметров, по краю которых нанесена клеевая лента. Собственные волосы прокладывают между двумя прядками и скрепляют их сверху и снизу липким слоем. Для наращивания требуется 60 прядей, а весь процесс занимает не больше часа.

Средняя стоимость ленточного наращивания — 10 тысяч рублей.

Плюсы ленточного наращивания:

Волосы в процессе не подвергаются термической обработке, поэтому меньше страдают.

Пряди на лентах создают равномерную нагрузку и не вызывают выпадения собственных волос.

Клей не растворяется от жары и воды: можно париться в бане и сауне, купаться в бассейне.

Наращивание быстро выполняется и легко снимается.

Минусы ленточного наращивания:

Коррекция требуется уже через два месяца.

Ленты могут быть заметны, особенно если укладывать волосы в прически.

Широкое крепление прядей затрудняет мытье и расчесывание волос.

Спиртосодержащие средства (например, стайлинговые) могут растворить клей.

Вердикт: ленточное наращивание больше подходит для кратковременного ношения. Например, если вы хотите преобразиться к свадьбе или ко дню рождения.

Как избежать неприятных последствий наращивания волос

Трихологи считают, что нет безопасного наращивания волос. Любой метод со временем приводит к ослаблению, ломкости и выпадению собственных волос. Поэтому важно давать волосам отдых и проходить курс восстанавливающих процедур (масок, обертываний, мезотерапии).

И обязательно нужно соблюдать рекомендации по домашнему уходу:

При мытье нельзя наклонять голову вперед — это травмирует волосы и приводит к образованию колтунов. Ежедневное мытье быстро изнашивает капсулы и ленты. Пять лайфхаков, как дольше сохранить волосы чистыми.

Расчесывать волосы нужно щеткой из натуральной щетины без шариков на концах, чтобы не повредить крепления.

Беречь волосы от спутывания: перед сном обязательно просушивать и заплетать в слабую косу.

Не задевать крепления прядей при укладке феном, утюжком или плойкой. На капсулы и ленты нельзя наносить термозащиту и стайлинг.

Какие волосы для наращивания выбрать

Для наращивания используют натуральные волосы, прошедшие специальную обработку. Важно изначально выбирать пряди, максимально похожие цветом и текстурой на свои собственные, потому что иначе они могут плохо поддаваться окрашиванию и укладке.

Славянские волосы. Самые качественные и дорогие. Поставляются из России Украины или Беларуси . Волосы подвергают щадящей обработке и сохраняют на них ровную кутикулу. Такие пряди можно окрашивать, завивать и выпрямлять — они не потеряют презентабельный вид. Подходят для постоянного ношения, срок службы — не меньше года.

Европейские волосы. Обладают средним качеством, чаще имеют индийское и латиноамериканское происхождение. Пряди обрабатывают кислотой и силиконом, частично или полностью снимая верхний чешуйчатый слой. Такие волосы жесткие, тяжело поддаются укладке и часто спутываются. Красивый вид сохраняют до полугода.

Азиатские волосы. Самые дешевые, но низкого качества. Поставляются из Китая Кореи . При производстве верхний слой волос полностью счищается, затем шлифуется и покрывается силиконом. Такие пряди быстро теряют блеск, спутываются, ломаются, не выдерживают покраски и укладки. Прослужат несколько месяцев.

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