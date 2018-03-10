Продукты, от которых вы выглядите усталой

Если вы хотите выглядеть лучшим образом перед важным событием, нужно исключить продукты, которые навредят вашей коже или вызовут отеки. Если вы забудете про них всего на несколько дней, вы заметите разницу. Трансжиры, очищенный сахар и соль — вот лишь несколько врагов хорошего вида.

123RF/Piotr Marcinski

1. Сладости

Сахар и простые углеводы могут негативно повлиять на коллаген в коже, заставляя ее терять эластичность. Если вы едите много сладостей или углеводов, результат будет печальным — воспаление и избыток производных гликогена, которые вызывают дряблость кожи и мешки под глазами. Избегайте употребления продуктов, содержащих сахар, особенно утром, тогда у вас к тому же будет меньше приступов голода в течение дня.

yandex_ad_1 2. Соленые продукты

Если вы потребляете слишком много натрия, вы не просто увеличиваете риск сердечных заболеваний, но и вызываете обезвоживание. Если вы не будете осторожны и допустите обезвоживание после потребления соли, ваша кожа будет выглядеть не лучшим образом. Даже если вы не признаете бессолевую диету, снизьте потребление соли перед важным событием.

3. Жареная еда Большинство жареных продуктов негативно сказывается на состоянии ваших сосудов, а еще они могут вызвать кожные проблемы. Слишком большое количество жареного в диете увеличивает потребление трансжиров, которые особенно опасны для кожи.

За сутки до важного события старайтесь не есть жареную пищу, и вы будете выглядеть гораздо лучше.

123RF/belchonock

4. Красное мясо

Если вы регулярно едите красное мясо, вы рискуете получить морщины, так как ваша кожа будет быстрее стареть. Таким эффектом красное мясо обязано карнитину, который негативно влияет на кровеносные сосуды. Уменьшить нежелательные проявления можно, ограничив потребление красного мяса одной порцией в неделю.

5. Искусственные подсластители

Не думайте, что сможете заменить сахар искусственными подсластителями. Продукты с заменителями сахара тоже могут придать вам усталый вид.

Также подсластители могут усилить тягу к сладкому, и даже если вы устоите перед десертом, вы можете переесть углеводов.

6. Острая пища

Слишком большое количество специй тоже негативно сказывается на вашем внешнем виде. Такие продукты заставляют вас сильнее потеть, а также провоцируют появление прыщей и раздражения. Если специй слишком много, то они могут сузить сосуды и сделать тон кожи неровным, поэтому ограничьтесь более пресной пищей вместо того, чтобы маскировать несовершенства кожи тональным средством.

7. Алкоголь

Обезвоживание является одним из побочных эффектов употребления алкоголя, и оно не просто делает вашу кожу тусклой, но и провоцирует отеки, особенно в области глаз. Если вы планируете не ограничиваться одним напитком, обязательно пейте достаточно воды, чтобы избежать обезвоживания. Особенно опасен в этом отношении прием алкоголя по вечерам.

123RF/Joana Lopes

8. Мясные продукты

Как гамбургеры, так и мясные нарезки являются источником трансжиров, к тому же они часто содержат консерванты, которые вызывают воспаления. Поэтому такие продукты — худший выбор перед важным событием. Откажитесь от обработанного мяса в любом виде, особенно в жареном.

yandex_ad_2 9. Кофеин

Кофеин, как и алкоголь, может вызвать обезвоживание и повлиять на вид кожи. Сократите количество кофе, а также откажитесь от энергетических напитков и газировок, если не хотите выглядеть уставшей.

Слишком большое количество кофеина также нарушает сон, и вы выглядите старше и недостаточно отдохнувшей.

10. Пропуск приемов пищи

Если у вас стоит выбор между вредными продуктами и отсутствием трапезы, лучше выбрать меньшее из зол и все же поесть. Особенно важно завтракать, но пропуск любого приема пищи может негативно сказаться на коже и придать вам усталый вид. К тому же потом вы столкнетесь с приступами голода и рискуете наесться вредной еды.