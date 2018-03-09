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Что такое громбре?
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Что такое громбре? 

Я Покупаю 9 марта 2018
Фото: Я Покупаю
Фото на обложке: Julien Boudet/BFA/REX/Shutterstock
50 оттенков серого, или седина в бороду, то есть в волосы — все это про громбре. Омбре и грей (от англ. gray — «серый») в одном флаконе. Модное окрашивание, которое освобождает седых женщин от необходимости красить свою серебристую голову.
Выглядит окрашивание очень необычно. Техника допускает контрасты и переходы цвета, поэтому красить отрастающие корни незамедлительно необходимости нет. Популярна растяжка цвета из черного в серый.
Для получения необходимого эффекта волосы обесцвечиваются, а потом тонируются. С помощью тонирования можно добиться как легкого серебристого отлива, так и темного металлического серого цвета. Все зависит от того, сколько краска будет находиться на волосах.
Узнайте, какие виды окрашивания сделают облик незабываемым:
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