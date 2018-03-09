Бьюти-тренд: окрашивание Fruit Juice Hair

К приходу весны колористы озадачили нас новой экстремальной техникой окрашивания. Но на этот раз, к счастью, оттенки они выбрали поспокойнее (да-да, больше никаких unicorn hair).

В чем сок?

Уже из названия Fruit Juice Hair становися понятно, о чем идет речь. Суть техники в том, чтобы смиксовать ягодные и фруктовые оттенки. Правда, в отличие от тех же sorbet hair, акцент в этом окрашивании ставится на естественности, так что, используемая палитра часто близка к натуральным цветам волосам.

Окрашивание Sorbet Hair, @laylasocial

Окрашивание Fruit Juice Hair, @foilingbeautiful

Какие оттенки смешиваются?

Колористы любят миксовать бордовые, персиковые и пурпурные оттенки, но соотношение бликов в конечном итоге зависит от исходного цвета волос. На теплых тонах доминируют оттенки потеплее (персиковый, красноватый), а на холодных, соответственно, похолоднее (бордовый, пурпурный).

@foilingbeautiful

Кому подойдет?

Благодаря разнообразию фруктово-ягодной палитры подобрать нужное соотношение можно к любому исходному цвету. Главное здесь как обычно найти хорошего колориста.