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Бьюти-тренд: окрашивание Fruit Juice Hair
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Бьюти-тренд: окрашивание Fruit Juice Hair 

Журнал ОК! 9 марта 2018
К приходу весны колористы озадачили нас новой экстремальной техникой окрашивания. Но на этот раз, к счастью, оттенки они выбрали поспокойнее (да-да, больше никаких unicorn hair).
В чем сок?
Уже из названия Fruit Juice Hair становися понятно, о чем идет речь. Суть техники в том, чтобы смиксовать ягодные и фруктовые оттенки. Правда, в отличие от тех же sorbet hair, акцент в этом окрашивании ставится на естественности, так что, используемая палитра часто близка к натуральным цветам волосам.
Окрашивание Sorbet Hair, @laylasocial
Окрашивание Fruit Juice Hair, @foilingbeautiful
Какие оттенки смешиваются?
Колористы любят миксовать бордовые, персиковые и пурпурные оттенки, но соотношение бликов в конечном итоге зависит от исходного цвета волос. На теплых тонах доминируют оттенки потеплее (персиковый, красноватый), а на холодных, соответственно, похолоднее (бордовый, пурпурный).
@foilingbeautiful
Кому подойдет?
Благодаря разнообразию фруктово-ягодной палитры подобрать нужное соотношение можно к любому исходному цвету. Главное здесь как обычно найти хорошего колориста.
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