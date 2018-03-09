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Семь привычек голливудских звезд для здоровых и красивых волос
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Семь привычек голливудских звезд для здоровых и красивых волос 

Я Покупаю 9 марта 2018
Фото: Я Покупаю
Следят за кончиками волос
Секущиеся кончики не так легко «склеить» с помощью стайлинга или средств по уходу, лучше их подрезать каждые четыре-шесть недель. Почему это надо делать, мы подробно писали здесь. Голливудским звездам об этом не дают забыть стилисты. А вы поставьте напоминалку в телефоне.
Добавляют этот продукт в меню
Если волосам не хватает питательных веществ и витаминов, то они становятся ломкими и тусклыми, выпадают и теряют блеск. Чтобы волосы были как у моделей из рекламы, голливудские звезды едят авокадо. В нем есть все, что нужно волосам: ценный биотин, коллаген, железо, витамин Е, которые улучшают работу волосяных фолликулов. Авокадо можно добавлять в салат и делать с ним тосты. Это очень сытный продукт, поэтому лучше есть его на завтрак.
Пьют много воды
Наша кожа должна получать ценную влагу не только через средства ухода, но и изнутри. Чтобы сальные железы работали нормально, а волосяные фолликулы получали питание, нужно пить минимум полтора литра воды в день. О чем голливудским звездам не дает забыть специальная так называемая умная бутылка. Если не введете культуру потребления воды в привычку, не удивляйтесь, что волосы у вас станут ломкими и похожими на солому.
Моют голову прохладной водой
Известно, что слишком горячая вода открывает чешуйки волос, через которые вымываются ценные компоненты и молекулы красителя, а также стимулирует работу сальных желез. Поэтому голову лучше мыть слегка теплой водой, а в самом конце ополаскивать прохладной — она закрывает и приглаживает чешуйки волос. Чтобы мгновенно получить гладкие пряди, голливудские стилисты предлагают такой прием: налейте в таз воды, добавьте кубики льда и опустите волосы. Результатом будете довольны.
Защищают волосы
Селебрити в обычной жизни холят и лелеют свои волосы. Летом используют спрей с SPF и наносят его на волосы перед выходом, чтобы солнце не сушило. Перед укладкой обязательно применяют термозащиту, тогда высокие температуры не повреждают их структуру. А еще звезды ставят специальные фильтры для воды в душе. Известно, что соли тяжелых металлов разрушительно воздействуют на структуру волос и мешают усвоению полезных компонентов из косметических средств. Фильтры задерживают эти соли.
Используют маски для волос ежедневно
Если волосы сильно повреждены, голливудские стилисты рекомендуют в качестве кондиционера использовать маски для волос. Ведь они работают в десять раз эффективнее, чем бальзамы: глубже питают, увлажняют и регенерируют волосы. В масках в концентрированной форме содержатся питательные вещества, масла, коллаген. Наносите их в качестве кондиционера не на 10–15, а на 5–6 минут.
Нежно обращаются с волосами
Звезды знают, что волосам нужно давать отдых от укладок, особенно это касается конских хвостов, пучков и сложных композиций. Поэтому в обычной жизни селебрити часто делают простые прически. После душа они не выжимают и не трут волосы полотенцем, так как знают, что мокрые пряди очень уязвимы.
Используют средства для своего типа волос
Голливудские звезды давно изучили простую схему: шампунь используется по типу кожи головы (жирная, сухая, нормальная), а вот кондиционер — по проблеме волос (ломкие, лишенные объема, тусклые). Только так можно поддерживать здоровый баланс кожи головы и получать желаемый результат по всей длине волос. Узнайте, как правильно ухаживать за волосами:
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