Щи да каша — косметика наша

Весеннее солнышко уже тормошит: очнись от спячки, покажи румяные щечки, блесни ясными глазками, ручки мягонькие из варежек-то вытащи. Ты ж моя красавица!

А зеркало — не-е-е-е… Взгляд уставший, под глазами мешки от недосыпа. Утеплилась в несколько слоев одежи так, что и фигуры не видать. А с иссушенной морозами и ветрами кожей можно без кастинга играть мумию. «Оскар» за роль без грима обеспечен!

Одним словом, внешний вид явно не вдохновляет. И что делать, если баночки с кремами закончились, а для похода к косметологу нет ни времени, ни денег, ни сил?

Рекламные мантры о чуть ли не мгновенном омоложении лица вызывают стойкое недоверие к новинкам косметологии. Знаем, пробовали: такое потом привыкание, что без очередной порции сложносоставных зелий все старания и траты — псу под хвост.

Вот если бы личико разглаживалось от одного мазка волшебным кремом, было бы нас столько — недовольных отражением в зеркале?

Салон красоты — из авоськи

Остается одно — плестись к холодильнику… Но не для того, чтобы горе заесть, а красоту восполнять!

Первой «нецелевое» использование продовольственных запасов освоила царица Клеопатра. Помните, чтобы сохранить белизну и прозрачность кожи она принимала молочные ванны? Ей же приписывают создание первой в истории человечества косметологической лаборатории, которая снабжала царицу секретными мазями и эликсирами.

С тех пор появилось много народных рецептов. Наши пращуры, свято верили в силу натуральных продуктов и трав. В ход шли кашица из черного хлеба вместо шампуня, медовые припарки в банный день, уголек для белизны зубов… А помните, в сказке «Морозко» мачеха румянила щеки родной дочки свеклой, предварительно обмазав недовольную моську простоквашей?

А кто из современных дам не протирал щеки и лоб кусочком свежего огурца? Это простое, но действенное средство досталось нам от наших бабушек.

Сейчас мы знаем, что практически все фрукты и овощи годятся для домашнего салона красоты. Главное, чтобы они были выращены по-старинке, без химии. Но где их взять в том же Салехарде , где привезенные из дальних краев «витамины» сулят женской коже не свежесть, а дичайшую аллергию?! Взять те же огурцы: в магазинах они лежат молодцами, а дома за сутки в холодильнике на них появляется новая форма жизни — плесень. Ну как такое по себе размазывать?

Молоко и сахар — не для девичьей красы

Конечно, не всем рецептам нужно доверять. Помнится, в девичестве я вычитала где-то способ избавления от черных точек. В точности рецепт уже не воспроизведу, но одной из составляющих была сода — мелкие крупицы самодельного скраба должны были очистить кожу от всякой грязи. Конечно, я перестаралась с растиранием. Поэтому вместо ожидаемого фурора на дискотеке, несколько дней пряталась дома с ярко красной рожицей.

Подобный эффект недавно получила знакомая Светка, решившая вывести ненавистные пигментные пятна на щеках. Куском лимона, обвалянным в соли, она таких бед натворила, что месяц ходила с ожогами от домашнего пилинга.

Еще один совет от предков для пышных форм, насколько помнится, современные диетологи разбили в пух и прах. Нет, не помогает жевание капусты на завтрак, обед и ужин получить желанные формы. Враки!

Нынче модно отказываться от некоторых продуктов, которые могут повредить не только внешним данным, но и здоровью. Например, предлагают убрать из рациона сахар. Тогда и диабет с ожирением страшны не будут, и мелкие морщинки со лба пропадут. Обещают, что вернется ровный цвет лица, кожа будет не такая истонченная, пропадут мешки под глазами, прыщики и неуместная пигментация.

Одной иногородней знакомой косметолог посоветовал отказаться от целого ряда молочных продуктов. Дескать, все проблемы с которыми Оксанка обратилась к нему, возникли из-за ее любви к сырам, творогу и сливкам. Через несколько месяцев антимолочной диеты подруга изрядно похудела. Кожа вокруг глаз подтянулась, а потемнения исчезли, как и вечно заспанный вид. Вот приеду к ней в гости, схожу к прозорливому специалисту, вдруг и для меня найдется ценный совет. Заодно на харчах сэкономлю.

Вечная молодость — от соседок по планете

Интерес к фитокосметике растет с той же скоростью, что и предложения бьюти-индустрии. Если верить интернету, натуральные средства используются во всем мире, включая страны, где производятся самые популярные марки кремов и масок.

Китаянки гордятся блеском своих волос: для этого они полощут локоны в смеси зеленого чая и розмаринового масла. Полячки увлажняют кожу медовыми масками. А белоснежные улыбки египтянок — всего лишь результат смешения соды с морской солью: макаешь их в хлебушек и натираешь зубы.

Даже с темными кругами под глазами есть способ разобраться: испанки прикладывают к ним тонкие ломтики сырого картофеля и — вуаля!

В волшебную силу алоэ верят жительницы аравийского полуострова. Но если там сок растения сгущают, то в Европе популярен лосьон из этого суккулента.

Но ближе всего нам подходит метод скандинавок. Они не только пьют минералку по полтора литра в день, но и дважды в день по 15–20 раз ополаскивают лицо холодной водицей. Говорят, это действует как омолаживающий лосьон, ледяная вода помогает уменьшить отеки. Вот, наверное, откуда корни утверждения, что наша вечная мерзлота «замораживает» молодость северянок!

Так что теперь можно смело отправляться к холодильнику, даже если всему семейству объявили, что после шести — ни крошки. Только заслышишь приближающиеся к кухне шаги, сразу клубнику по щекам размазывай, кружки огурца на лоб шлепай и куском хлеба по зубам води.

И ничего, что ягоды из компота, огурец маринованный, а на хлебушке кусок колбасы. Это всё — для красоты!