Для бизнесвумен Строгая, но элегантная прическа наподобие «французского твиста», или «ракушки», сможет отлично сочетаться с юбкой-карандашом и офисной блузой, оставляя каплю сексуальности на твоей оголенной шее и каплю кокетливости, приобретенной благодаря выбивающимся прядям. Для того чтобы сделать ее, сверни волосы колбаской, как для «французского твиста», и закрепи горизонтально крупным крабиком. Также можешь сделать «ракушку» вертикально, закрепить крабиком и вытащить сверху немного волос, чтобы получился небольшой пучок над заколкой. Это поможет сделать «ракушку» более оригинальной, но тем не менее оставит аккуратной и деловой. Другим вариантом для деловых женщин может послужить объемный хвост, который также создается с помощью крабика. Если у тебя от природы не очень густые и тонкие волосы, крабик поможет придать хвосту объема и плотности. Для этого собери обычный конский хвост на затылке и закрепи резинкой, затем отдели часть волос, приподними, подколи внутри маленьким крабиком и расправь так, чтобы его не было заметно. Если у тебя неожиданно наметились планы на вечер, крабик «вытащит» тебя буквально в последнюю минуту. Собери волосы экстравагантным пучком и закрепи ярким крабиком, оставив свободу некоторым прядям. Вообще, крабики — это отличный аксессуар, который придаст красочности и интереса практически любому look'у. Ты можешь купить металлический или неоновый крабик или, к примеру, со стразами и надевать его на вечеринку с довольно скромным платьем базового цвета. Для коротких волос также можно сделать прическу с помощью крабика. Это придаст образу девушки игривости и даже некой эфирности. Подколи волосы маленькими крабиками так, чтобы они немного торчали вверх и разбегались по обе стороны от лица «фонтанчиком». Предварительно лучше накрутить волосы. Девушкам со стрижкой каре можно разделить волосы на две части: переднюю оставить лежать классическим способом, немного подкрутив брашингом концы «к лицу», а на задней части сделать воздушный пучок и закрепить его крабиком. Ты собираешься на свидание и не хочешь утяжелять романтический образ пышной прической? Тебе на помощь придет маленький крабик и прическа под названием «мальвинка». Для создания женственного и воздушного образа сделай крупные локоны, начеши немного волосы на затылке, возьми две передние пряди и закрепи крабиком на затылке. Можно оставить волосы прямыми, но не забудь добавить объема в затылочной части, иначе прическа может выглядеть зализанной, что сегодня не в тренде. Другим вариантом «мальвинки» могут стать небольшие пучки на затылке, скрученные жгутиком передние пряди или заплетенные из них небольшие косички. Особенно выгодно эта прическа смотрится на длинных волосах. Сочетай «мальвинку» с легким весенним платьем или просторной рубашкой. Подписывайся на страницы WMJ.ru в Одноклассниках, Facebook, ВКонтакте, Instagram и Telegram! Текст: Елена Линева Фото: Shutterstock/Vostock