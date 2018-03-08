Как сделать пилинг дома?

С древнейших времен очистка кожи (сегодня это называется пилинг) являлась важнейшей процедурой по уходу. Правда в былые времена, да в общем-то, еще лет 30-40 назад, дамы чистили лицо в домашних условиях, у знати, правда были свои лекари-кожники, а простолюдинки обрабатывали кожу сами по бабушкиным, годами проверенным рецептам. МедикФорум приводит рецепты пилинга в домашних условиях. Сегодня модно посещать косметические салоны, но, к сожалению, это далеко не всем по карману. А фактически, ухаживать за своим лицом, в том числе и очищать его, каждая женщина может в домашних условиях. Вот простой рецепт такой домашней процедуры: перво-наперво, снимите с кожи весь макиях специальными средствами для этого, далее — проделайте процедуру, которой систематически пользовались наши бабушки и мамы: закипятите пару литров воды с цветами ромашки, шалфея и другими травками. И минут 15 подержите лицо над этой паровой баней, накрыв всю голову полотенцем. Затем — протрите кожу раствором перекиси водорода, удалите черные точки и гнойники. И напоследок рекомендуется обработать лицо раствором лимонного сока (1 ст. л. сока к 3 ст. ложкам кипяченой воды). Желательно пилинг проводить вечером, перед сном, потому что еще 15-18 часов на коже будут проявляться покраснения. Зато на следующий день — результат потрясающий: суженные поры, здоровый цвет лица, нет черных точек. А чтобы еще улучшить эффект, рекомендуют делать сразу после очистки увлажняющие маски, также, желательно, натуральные: овсянка, кисломолочные продукты, желток яйца. Ученые нашли способ спасти сосуды в организме человека от атеросклероза и избавить организм от губительного холестерина, который сказывается на состоянии сосудов.