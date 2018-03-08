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Причины выпадения волос на голове
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Причины выпадения волос на голове 

МедикФорум 8 марта 2018
Фото: МедикФорум
человека на голове множество волос и скорость их роста очень быстрая. Каждый день потери их составляют около сотни, что заметить трудно для людей. Бывают случаи, когда при расчёске выпадают клочки волос, а это уже повод о беспокойстве. И это может не зависеть от пола и возраста человека, даже когда до старости далеко. МедикФорум решил выяснить почему же выпадают волосы у человека? Основная причина — это не верный образ жизни, достаточно слабое здоровье, дефицит нужных элементов для жизни, неправильное питание. Кроме этого, существуют другие причины: Слабость волос может возникнуть из-за нехватки витаминов D и железа. Это может проявиться в любом возрасте. Необходимо проверить организм на количество нужных элементов и в случае дефицита изменить своё питание. На здоровье волос влияет кровообращение. Из-за вредных привычек, употребление не полезной пищи, постоянное пребывание в закрытом помещении, отказ от спорта, влияет на недостаточный приток крови к коже головы. Вместе с кровью не доставляется кислород, отчего луковицы волос голодают, и волосы выпадают. Из-за стресса, медицинских лекарств, женский скачок гормонов во время беременности может вызваться гормональный сбой. Это может влиять на потерю волос. В случае начала облысения во время нервных состояний, болезней или приёма лекарств, необходимо обратиться к врачу. Возникновение перхоти, различные кожные заболевания провоцируют выпадение волос. Если замечаете уменьшение волосяного покрова на голове, то нужно скорее направиться к врачу. Также, следует следить за гигиеной. Мойте голову не реже двух раз в неделю. Жир и грязь мешают росту волос и могут привести к их выпадению. Ученые нашли способ спасти сосуды в организме человека от атеросклероза и избавить организм от губительного холестерина, который сказывается на состоянии сосудов.
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