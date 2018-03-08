Мать позволяет 2-летней дочери красить волосы и наносить макияж

Современные методы воспитания терпят много критики в свой адрес, но часто оказываются более полезными и продуманными на деле. Накануне пользователи сети назвали вопиющим случай, когда мать разрешила своей 2-летней дочери покрасить волосы в розовый цвет. Таким образом женщина пытается показать своему чаду вкус свободы и научить правильно ею распоряжаться.

25-летняя мать-одиночка из Калифорнии по имени Эми Лин растит дочь Беллу Мэй, придерживаясь полной свободы и отбросив ограничения. В два года девочке разрешено экспериментировать со своей внешностью и она с упоением клеит на себя временные татуировки, красит волосы и даже умело наносит макияж. Такая необычная внешность маленького ребенка часто шокирует прохожих, но Эми Лин отмечает, что таким образом она вырастит свободного гражданина с собственными мыслями в голове, который четко понимает, чего хочет от жизни. Сама женщина тоже весьма отличается внешностью: у нее яркие розовые волосы и несколько тату. Публика уверена, что Белла попросту выбрала объектом для подражания свою мать, поэтому хочет повторять ее модификации, но Эми Лин утверждает, что все намного сложнее. Женщина отмечает, что ее юность припала на эпоху альтернативной культуры и стиль панк ей очень близок, а с рождением ребенка она не стала меняться только ради соответствия большинству. Лин уверена, что ее дочь вырастет достойной личностью, если предоставить ей свободу выбора стиля.

Американка считает, что большинство родителей навязывают своим детям собственное мнение, которое зачастую не совпадает с желаниями чада. В итоге ребенок начинает познавать свободу только в средней школе, что не всегда положительно сказывается на поведении и предпочтениях. Поэтому Эми Лин не стала дожидаться взросления своей дочери и научила ребенка делать выбор намного раньше. Белла сама стала рисовать на себе картинки, поэтому Лин приобрела для нее временные татуировки. Новый цвет волос девочка тоже выбрала для себя сама, ведь это цвет ее любимых карандашей. Женщина придерживается ключевого правила во время воспитания своей дочери: главное, чтобы ребенок ощущал себя счастливым, даже если ему комфортно с розовыми волосами.]]>