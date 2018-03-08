Из простушки — в королеву: как менялась Бородина за 15 лет

В день рождения ведущей мы проследили, как менялся ее стиль и внешность.

Ксении Бородиной исполнилось 35 лет. Свой день рождения звезда решила отметить в Милане — с любимым мужем, семьей и друзьями (в числе которых и чета Пынзарей, и Мария Погребняк , и другие приятели Ксюши и Курабана). Кстати, супруг первым поздравил Ксению в своем Instagram.

«Ты родилась в самый женский день не просто так. Пусть не смолкают сегодня птицы, пусть не хмурятся небеса, пусть всегда сияют радостью твои глаза. Я хочу дарить тебе счастье, радость, добро и благополучие. Я готов весь мир бросить к твоим ногам. Только оставайся всегда самой восхитительной и желанной», — романтично написал он.

А поклонники начали наперебой вспоминать, какой же была Ксюша, когда только пришла на реалити-шоу «Дом-2». Это сейчас Бородина — настоящая светская львица, уверенная в себе стильная красавица. А 15 лет назад она была обычной студенткой. Еще учась на менеджера по туризму, Ксюша твердо решила стать телезвездой. Она рассылала свое резюме в самые разные телепрограммы, ходила на кастинги, но девушке не везло. И когда она, окончив учебу, уже отчаялась и решила уехать к матери в Италию (к тому времени ее родители уже давно развелись), буквально перед вылетом ей позвонили и сообщили, что она становится соведущей проекта «Дом-2».

В самом первом выпуске тв-шоу Ксения напоминает себя сегодняшнюю разве что лучистым взглядом и озорной улыбкой. С начала телестройки она была для участников «своей девчонкой», которой можно рассказать о всех проблемах, потому что она — такая же, как все. Тогда Ксюша предпочитала спортивный стиль в одежде (правда, иногда могла надеть и, например, кружевной корсет). В ее макияже легко можно было заметить и синие или фиолетовые тени, и толстый слой тонального крема. Волосы она красила в чуть рыжеватый цвет, а вот брови на контрасте казались совсем черными. С прическами и укладками Бородина особо не заморачивалась: длинные распущенные волосы, две косы или два хвостика.

Постепенно, с приходом известности, Ксения решила работать над собой. Особенно актуально это было, учитывая, что примерно к 2006 году она очень поправилась — этакая пышечка. Кстати, в это время она начала носить откровенные декольте и даже рубашки выбирать с глубокими вырезами — ведь с приходом лишних кило у нее увеличился и бюст, ставший очень аппетитным.

К 2008 году Ксения приводит себя в форму. Худеет, наращивает волосы и перекрашивается в блонд. Бьюти-эксперименты продолжаются. Стиль, который уже немного похож на ее нынешний, она нащупала в 2010 году. Тогда она начала подбирать грамотный макияж, сделала модное окрашивание, постепенно перейдя к медовому оттенку волос. А в ее гардеробе появились потрясающие платья.

Сейчас же телеведущую можно смело назвать одной из самых стильных отечественных селебрити. Wday.ru проследил, как менялись стиль и внешность ведущей за все годы ее телевизионной карьеры.

2006 год. Больше фото — по стрелке.

2007 год 2008 год 2009 год 2010 год 2010 год 2010 год 2010 год 2011 год 2012 год 2012 год 2012 год 2012 год 2013 год 2013 год 2014 год 2014 год 2015 год 2016 год 2018 год Бородина, Боня, Шишкова и еще 7 звезд, которые не скрывают свой вес Как «Оскар» может разрушить карьеру: 7 примеров звезд

Читайте также:

Эшли Грэм показала целлюлит во время исполнения тверка

Физиогномисты выяснили, чем дочь Волочковой похожа на балерину

Дочь Синди Кроуфорд еле скрывает синяки под глазами