Мастер-класс по нанесению модного макияжа пройдет в Косино-Ухтомском

Замечательный подарок девушкам из ВАО решила сделать Молодежная палата района. В честь Международного женского дня молодые парламентарии района Косино-Ухтомский устраивают мастер-класс «Модный весенний макияж».

Участницы мастер-класса смогут научиться самостоятельно, как настоящие профессиональные визажисты, делать несложный, но актуальный весенний макияж. Поможет им в этом консультант известной косметической фирмы Евгения Родионова. После мастер-класса всех преобразившихся участниц ждет фотосессия.

Участие в мастер-классе бесплатное. Стоит иметь в виду, что количество мест ограничено, поэтому необходимо заранее зарегистрироваться по ссылке https://goo.gl/forms/KlE8Z6ynj5EHWtaF3.

Есть и возрастные ограничения. На мастер-класс приглашаются девушки от 16 до 35 лет. А юным участницам до 18 лет рекомендуем приходить вместе с мамами.

Праздник красоты состоится 11 марта в 11:30 по адресу: улица Рудневка, дом 12 (ГБУ «СДЦ Триумф»).