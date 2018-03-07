Новая броу-услуга — нанонапыление бровей. Безопасна ли она?

Забудь про татуаж и микроблейдинг — теперь есть нанонапыление бровей. Это новая техника перманентного макияжа без боли, отеков и шрамов. Проводится процедура специальным «фломастером», на кончике которого есть игла — распределитель пигмента, которая распыляет «краску».

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С помощью нанонапыления можно как создать новую форму бровей без эффекта четкого контура, так и внести небольшие коррективы — заполнить «пробелы». В итоге ты получишь естественные и натуральные густые брови (чего, к сожалению, практически невозможно добиться при татуаже).

Кроме того, в отличие от микроблейдинга нанонапыление менее травматичная процедура, так как при нанесении пигмента не происходит глубоких повреждений кожи, а значит, и микрошрамы полностью исключены.

После нанонапыления бровей пигмент не выцветает и не меняет оттенок со временем. Держится до двух лет (примерно через год-полтора постепенно уходит в полупрозрачную тень).

Стоит новая услуга 10 000 р. И пока представлена только в салоне Brow Bar Barvikha в Barvikha Hotel & Spa.

browbarmoscow.ru @browbar_moscow

Подробнее: https://peopletalk.ru/article/novaya-brou-usluga-nanonapylenie-brovej-bezopasna-li-ona/