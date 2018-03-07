Костромички требуют брови как у Елизаветы Боярской и Ксении Бородиной

Костромички требуют у мастеров брови, как у звезд, узнал KOSTROMA.TODAY. Причем брови голливудских кинодив наших дам совершенно не интересуют.

Все внимание костромских женщин приковано к знаменитым россиянкам.

«Меня часто просят сделать брови как у Лизы Боярской или Ксении Бородиной . И у той и у другой брови очень хороши, но вот пойдут они далеко не всем», — рассказала «Народной газете» один из костромских мастеров по микроблейдингу.

Костромички настойчиво требуют их приблизить к красоте Елизаветы Боярской и Ксении Бородиной хотя бы с помощью бровей. Хотя, не всем женщинам они будут к лицу.

По словам мастера, некоторые девушки не обращают внимания на анатомию и делают брови без учета своего цветотипа и формы лица.