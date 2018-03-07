Глаза-магнит. Можно ли беспрерывно наращивать ресницы годами

Правда, с тех пор как появились технологии по наращиванию ресниц, волос и ногтей, — проблемы у многих представительниц прекрасного пола отпали сами собой.

Лицом в подушку

«В первый и последний раз я нарастила ресницы лет восемь назад, — вспоминает читательница сайта «АиФ-Челябинск» Инна Гужова. — Выглядела я, конечно, как голливудская звезда! Но ресницы получились чересчур длинными и смотрелись неестественно. Кроме того, глаза долго привыкали, моргать веками первое время что-то мешало. Спать было неудобно. Я постоянно переживала, что помну или сломаю ресницы, боялась поворачивать голову на подушке на бок… В общем, на коррекцию к мастеру я так и не дошла, решила, что больше не хочу. Наращенные реснички через две недели поотваливались, свои же стали короткими и редкими, потом я долго их восстанавливала».

На такой отзыв все мастера по наращиванию, с которыми нам удалось пообщаться, в один голос заявили, мол, технологии ушли далеко вперёд и уже не доставляют клиентам таких страданий.

«После процедуры не должно быть никаких неприятных ощущений — ни покалываний, ни жжения! — заявила мастер по наращиванию ресниц с семилетним стажем Екатерина Вахрушева. — Если всё же такие реакции есть, значит, процедура выполнена неправильно, не по технологии. 8-10 лет назад материалы были совершенно иного качества. Использовался тягучий и долго сохнущий клей-смола. Современный клей очень жидкий, он не пахнет, моментально засыхает и полимеризуется. Носятся правильно наращенные ресницы около месяца как минимум. Кому-то хватает даже на 1,5-2. При этом можно даже не менять своих привычек в отношении позы для сна и спать лицом в подушку: моноволокно очень мягкое, оно от этого не пострадает. Важно ещё, чтобы материал был тщательно подобран. Ресницы сегодня делаются из искусственных материалов. Как правило, это моноволокно. Главное, чтобы не использовались животные материалы — шерсть или натуральный мех: иначе клиент рискует заработать аллергию!»

Каждый раз снимать

Как часто нужно делать коррекцию? Специалисты утверждают, что делать коррекцию в полном смысле этого слова негигиенично. Если каждый раз наращивать только реснички, которых не хватает, то в межресничном пространстве будет скапливаться пыль, грязь, ороговевшие клеточки кожи. Может даже завестись ресничный клещ!

«Лучше каждый раз перенаращивать ресницы, — советует Екатерина, — то есть полностью снимать искусственные реснички, как следует промывать родные ресницы и межресничное пространство и потом уже наращивать заново. Отдыхать при этом необязательно. У меня есть клиентки, которые беспрерывно наращивают ресницы уже в течение пяти лет, их всё устраивает и расставаться с ними они категорически не желают. Наращивают ресницы сегодня абсолютно разновозрастные дамы — от 20 до 65 лет. Хотя в последнее время отметила для себя тенденцию: стало меньше молодых клиенток. Моей самой возрастной клиентке — около 65 лет».

Женщины сегодня отдают предпочтение не густому объему и не слишком длинным ресницам — до 8 сантиметров в длину. Главное, чтобы ресницы смотрелись естественно, а не как опахала, наклеенные на глаза танцовщиц на карнавале в Рио-де-Жанейро.

Ресницы на магнитах

Сегодня интернет наполнен отзывами и рекламой ресниц на магнитах. Что это такое?

«Ресницы на магнитах — это материал нового поколения, — рассказала другой мастер по наращиванию ресниц Анастасия Помыкалова. — Ради интереса я покупала их себе и попыталась использовать, но это совершенно неудобно. Они представляют собой искусственные реснички на ленточке, по краям которой расположены маленькие магнитики. И нужно прикрепить эти магниты к своим ресницам, чтобы они держались. Но даже мне, мастеру, который уже много лет работает различными пинцетами, это не удалось. Процедуру наращивания ресниц не заменит ни одна другая процедура, т.е эффект наращенных ресниц может дать только наращивание ресниц!»

По её словам, главное, чтобы мастер был обучен. Часто сегодня женщины, желающие сэкономить заказывают материалы сами в интернет-магазинах и пытаются наращивать ресницы друг другу в домашних условиях.

«Очень велик шанс навредить! — предупреждает Помыкалова. — Правил тут очень много. Например, нижние ресницы необходимо изолировать, чтобы не было склеек. Если нанесёте клеем ожог, то последствия будут очень неприятными».

О ламинировании ресниц

Сегодня часто перед девушками встает вопрос, что выбрать — ламинирование или наращивание. Ещё пару лет назад такой вопрос не возникал, поскольку кроме наращивания, салоны не могли ничего предложить. Теперь любой мастер скажет, что если девушка готова потратить на себя чуть больше, чем обычно, то ей необходимо обратить внимание именно на ламинирование.

У начинающих мастеров процедура наращивания ресниц стоит в среднем от 600 до 1000 рублей, у топ-мастеров — от 1500 до 2500. Стоимость ламинирования в Челябинске начинается от 1500 рублей.

«Ламинирование предполагает нанесения химического состава на свои родные ресницы, — объясняет сотрудник салона красоты Дарья Павлова. — Это лечебная процедура для укрепления, утолщения, окрашивания и блеска. Для средних и крепких натуральных ресниц процедура проводится раз в 1,5-2 месяца. Для тонких и ослабленных требуется проведение нескольких процедур в течение 2 месяцев. А затем поддерживающие процедуры раз в 1,5-2 месяца. Обычно к ламинированию приходят те, кто ранее долго наращивал ресницы».

После ламинирования ресницы становятся визуально длиннее, объемнее. Кроме того, они остаются загнутыми, благодаря чему женский взгляд приобретает выразительность. Состав держится на ресницах в течение трех месяцев, постепенно смываясь. Кроме того, вырастают новые волоски, которые еще не были обработаны средством.

«Важно, чтобы мастер по ламинированию был именно мастером, а не самоучкой! — предупреждает Дарья. — Ко мне приходили клиентки из салонов, где с ними работали непрофессиональные косметологи. Их ресницы сделали слишком изогнутыми, из-за этого многие из них надломились и они стали похожими на лапки насекомого. Как говорится, доверяйтесь только профессионалам!».