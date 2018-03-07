У моего ребенка вши — что делать?

Италии, Когда впервые находишь у ребенка вшей, кажется, что наступил конец света т ак это гадко и ужасно. И хочется сжечь всю одежду, постельное белье и заодно кровать в пылающем костре. На деле же нужно как-то взять себя в руки и жить дальше, потому что до окончания школы со вшами придется сталкиваться очень часто. И неважно, обычная районная у вас школа или супер-заслуженная с языковым уклоном, живете вы в России Израиле или Франции, и часто ли принимаете ванну: у ваших детей все равно есть все шансы заполучить полную голову вшей.

Итак, вот пять основных правил борьбы со вшами. До конца победить их, скорее всего, не удастся — время от времени они возвращаются. Но хотя бы на время изничтожить можно.

Не нужно пугать детей

Нет, вши бывают не только у тех, кто плохо моется. Можно мыть голову хоть каждый день, но если вши уже появились, вода и шампунь не помогут. Так что, точно не нужно рассказывать детям о том, что «этот твой одноклассник наверняка плохо моется — не подходи к нему, раз у него вши». К тому же вши — они как комары, к кому-то вообще не лезут, а кого-то кусают с удвоенной силой.

Заплетайте волосы

Если у ребенка длинные волосы, лучше заплетать их в косы или хотя бы делать хвост. Вши переползают с одного ребенка на другого именно во время игры, когда дети соприкасаются волосами, склонившись, например, над рисованием или сгрудившись вокруг планшета на перемене.

Купите специальную расческу

Если у вас в саду или школе был хотя бы один случай заражения вшами, начните еженедельные проверки. В выходные усадите ребенка за мультфильмы и просмотрите всю голову. И если найдете хоть что-то — немедленно чешите расческой с частыми зубьями (такие продаются в аптеках — обычно их вкладывают в коробку со средством от вшей). Да, можно мазать ребенку кожу за ушками или волосы маслом розмарина — считается, что его запах отпугивает вшей, или купить специальный шампунь с розмарином для профилактики. Но на самом деле это все мертвому припарки. Работает только регулярное вычесывание. Лучше всего вымыть голову шампунем, затем — бальзамом и вычесать их прямо в душе. Либо сразу после душа, пока волосы мокрые. Чесать сухие волосы частой расческой — издевательство над ребенком.

Купите средство с жидким силиконом

Забудьте адский опыт из детства с керосином, дегтярным мылом, уксусом и прочими орудиями пытки. При этом, средства на травах тоже не особо работают. Лучше всего (выяснено опытным путем) работают средства на основе жидкого силикона. Они не токсичны, ничем не пахнут, не вызывают раздражения кожи головы, а, значит, подходят детям. Силикон обволакивает вшей и личинки, лишая их доступа воздуха, и они вроде как там быстро и безболезненно задыхаются. Причем, в инструкции обычно написано, что средство нужно нанести на 1-2 часа, но лучше перестраховаться и лечь с ним спать, а голову вымыть наутро — так вернее. Малыши и вовсе могут проходить целый день со средством на голове — ничего ужасного, выглядит, будто у ребенка мокрые волосы. А еще нужно не забыть повторить процедуру через несколько дней, иначе это все бесполезно: хоть какая-то гнида да выживает.

Проведите генуборку

Да, ужасно лень, но лучше после того, как голова вымыта и вычесана, сменить постельное белье на всех кроватях, отнести в стирку всю одежду, которую дети носили в последние дни, и для профилактики проверить голову себе — если дети все еще спят с вами (или даже просто приходят поваляться с утра), есть шанс заиметь в волосах парочку вшей.

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