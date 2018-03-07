«Девушки будут красивыми, если на них жениться». Детские мысли к 8 марта

Вот и наступило самое долгожданное время. Всё кругом наполняется какими-то удивительными нотками любви и хорошего настроения. Не только природа, но и все люди будто оживают, наполняются силой и энергией. Именно весна вносит в нашу жизнь свои коррективы.

И первым к нам спешит любимый весенний праздник — Международный женский день 8 марта. Именно он позволяет всем женщинам почувствовать себя ещё более красивыми и любимыми.

В преддверии женского праздника мы отправились в гости в группу «Солнышко» барнаульского детского сада №12. Дети поделились с нами своими мыслями по поводу того, что же такое женская красота и что обязательно нужно делать и знать девочкам, девушкам, женщинам, чтобы всегда оставаться самыми красивыми.

Заколки и платьица

София РОМАНОВА, 5 лет:

— Женская красота — это косметика и платьишки красивые, и причёсываться ещё надо. А ещё самое важное в красоте — это рост, надо быть высокой для красоты. Мама моя вот красивая, но она для красоты наряжается в кофточку с длинными рукавами. Нам девочкам для красоты хватит просто быть красивыми.

Софья ШАШКОВА, 5 лет:

— Заколки радужные нужны для красоты. Бусы и туфли помогают женщинам быть красивыми. Красивым быть — это значит быть модным и классным. Сейчас модно носить платья нарядные. А у мамы моей вот есть модные бусы с разноцветными листиками и медальками, за счёт них она всегда красивая.

Арина БУРМИНА, 5 лет:

— Для красоты я заплетаю красивые косы и крашусь, как мама, ещё она красится, чтобы быть красивой на работе. Нужна ещё расчёска, заколки, косички. Мой секрет красоты — просто с распущенными волосами на концерт ходить и две заколки красивые в волосы вставлять.

Шампунь с персиком

Захар АЛАГАНЧАКОВ, 5 лет:

— Женская красота — это когда девочки наряжаются новыми одеждами, это что-то красивое. Для красоты нужно наряжаться ещё туфлями. Красивая для меня Ангелина, мы с ней в паре поём вместе, она красивая, потому что всегда платьишки одевает.

Мирослава ЕРЁМКИНА, 5 лет:

— Для красоты девочкам надо голову мыть. Красивой быть — это значит, главное быть опрятной. Для красоты может помочь шампунь персиковый.

Арина АБОЛОНКОВА, 5 лет:

— Для красоты нужно что-то блестящее и золотое. Красивыми быть — это только женское дело, надо наряжаться для этого и причёску носить. Мама для красоты каблуки одевает, и я такая же буду.

Ангелина КАЧУСОВА, 6 лет:

— Женская красота — это то, что красиво. Для этого нужно что-то особенное, заколка с бантиком, например. Для красоты нужно подбирать одежду постоянно, а вот краситься не обязательно, и так сойдёт.

Главное — жениться

Иван ПОЗНАХИРКИН, 5 лет:

— Чтобы девушки были красивыми, надо на них жениться. Мне кажется, девочки с заколками самые красивые, а ещё, если они браслетики надевают на руки и делают бусы. Каждый день красивыми быть для девочек сложно, поэтому им нужны выходные. А чтобы я был красивым, мама мне причёску— ёжик делает, а самой маме для красоты помогает резинка для волос.

Ева БЫКОВА, 5 лет:

— Нам девочкам надо быть красивыми узорницами и заплетать для этого волосы. Женская красота вообще — это ты такая красивая, что вот можно смотреть и не насмотреться на себя. Каждый день могут быть красивыми только девочки. Я мечтаю, чтобы у меня была красивая коса большая и платье розовое, тогда я буду самой красивой. Мама моя тоже красивая, она заплетает волосы и одевает туфельки. У меня тоже есть личные маленькие чёрные туфельки. Для красоты я ещё накрашиваю глазки, реснички подкрашиваю, вот так.

Арсений МАЙНИНГЕР, 6 лет:

— Мне для красоты вот сделали даже пробор на голове, смотрите! А женская красота — это девочки красивые, в юбочках которые. Красивыми девочками быть легко, просто надела юбку и всё, ну ещё и макияж, и ногти покрасить надо. Мама моя красоту поддерживает, она красится, носит платья и всё. Но меня красотой не покорить, всегда надо держаться, не сдаваться.