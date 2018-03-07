Учёные рассказали, как избавиться от пятен и рубцов после прыщей

Учёные поделились рекомендациями на счёт того, какими способами можно достичь избавления от появившихся на лице после удаления прыщей пигментных пятен или рубцов. Зачастую они держатся достаточно долго, а порой требуют вмешательства квалифицированного медспециалиста. Периодически появляющиеся прыщи являются «извечной» проблемой большинства людей. Всем хочется иметь цветущий внешний вид, и различные кожные воспаления, обладающие ярким окрасом, способны надолго испортить настроение и изменить планы на ближайшие дни. Современная медицина предлагает сегодня огромный спектр методик для победы над угревой сыпью, но многие из них имеют существенный недостаток — остающиеся после лечения пятна и рубцы. Для того чтобы эффективно от них избавиться, учёные рассказали МедикФоруму о секретах эффективной борьбы с досадными следами на лице. 1. Медицинские или косметические средства. Их лучше приобретать в аптеках, а перед применением внимательно ознакомиться с инструкцией или посоветоваться с дерматологом. Во время использования подобных препаратов противопоказано длительное воздействие солнечных лучей, ускоряющих синтез меланина. 2. Пилинг. Процедура предполагает удаление верхнего эпителиального кожного слоя посредством абразивных материалов или кислот. 3. Лазерная шлифовка. Принцип действия такой же, что и в вышеописанном случае, только применяется специальный лазер, делающий кожу лица гладкой и стимулирующий рост клеток. 4. Микротоковая терапия. Неинтенсивные электроимпульсы воздействуют на кожу, восстанавливая функции мелких мышц и устраняя пигментацию. 5. Фракционный фототермолиз. Проводится фракционным лазером, лучи которого разделены на пучки, что помогает сосредоточить инструмент на микроскопических участках кожи без задевания окружающих тканей. Позволяет устранить более глубокие формы рубцов. Длительность лечения зависит от диапазона той или иной проблемы. Оно может занять неделю, а иногда способно затянуться до полугода. Во избежание подобных неприятных ситуаций эксперты рекомендуют не выдавливать прыщи в домашних условиях, а в случае появления пятен не запускать болезнь, вовремя обращаясь к медицинскому специалисту.