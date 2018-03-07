10 простых укладок к 8 Марта

В начале марта в воздухе словно разливается романтика, а в душе у каждого расцветает праздничное настроение. И это объяснимо, ведь впереди — 8 Марта! В Международный женский день, самый весенний праздник в году каждая из представительниц прекрасного пола хочет выглядеть неотразимо. На помощь в создании идеального образа придет подборка эффектных укладок на волосы любой длины от MedAboutMe. Любую из этих 10 причесок можно сделать самостоятельно в считанные минуты.

Прическа из кос в стиле Дейнерис Таргариен

Белокурая Дейнерис — героиня культового сериала «Игра престолов». Сделать прическу как у матери драконов к 8 Марта можно на длинных волосах или волосах средней длины. Расчешите шевелюру и сделайте пробор. Сплетите две тонкие косички из трех прядей с левой и правой стороны от пробора с одним подхватом. Не доплетайте косы до конца, соедините их на макушке, зафиксируйте резинкой. Сплетите еще две тонкие косички, забирая волосы из участка чуть ниже пробора. Делайте небольшие подхваты. Соедините косы с предыдущими при помощи тонкой резинки. Можно сплести еще две косы, начав их в зоне над ушами. Зафиксируйте все косы на макушке.

Свободно лежащие волосы закрутите легкими волнами с помощью плойки. Чтобы не было видно резинки, выделите тонкую прядь и обмотайте ее поверх места соединения кос. Слегка расчешите локоны пальцами, сбрызните укладку лаком.

Объемная коса на один бок Объемные косы, уложенные на правый или левый бок, остаются в тренде и в этом году. Эта несложная прическа подчеркнет женственность. Заплести косу можно из длинных волос, локонов средней длины. Для начала слегка завейте пряди, чтобы шевелюра выглядела объемно, а затем перенесите основную массу локонов на один бок. Несколько верхних прядей отделите, заколов их невидимкой. А оставшуюся часть волос соберите в хвост.

Теперь начните плетение, используя любую технику, например, «колосок». Но можно сплести и обычную косу из трех прядей, зафиксировав кончик тонкой резинкой. Остается придать укладке воздушность, для этого слегка вытяните прядки из каждой секции косы с двух сторон. Выделенные верхние локоны нужно накрутить плойкой. Украсьте конец косы заколкой, а прическу сбрызните лаком.

Каре с мягкими кудрями

Каре не выходит из моды, но из-за небольшой длины волос эта стрижка не смотрится празднично. Для создания стильной прически на 8 Марта на основе каре достаточно иметь под рукой утюжок и спрей для укладки. Сначала расчешите пряди, сделайте небольшой начес для объема и разделите всю массу волос на зоны. Начните завивать волосы с затылочной части, накручивая кудри от лица. Осторожно захватывайте по одной неширокой пряди и аккуратно зажимайте их утюжком, а затем вытягивайте локоны, одновременно накручивая их вокруг прибора. Остается завить волосы в верхней части головы и спереди.

В конце сбрызните локоны лаком, так прическа продержится дольше. Благодаря использованию утюжка кудри получаются объемными и естественными. Особенно эффектно мягкие локоны смотрятся на удлиненном каре.

Голливудские волны в ретро-стиле

Для этой укладки характерно получение крупных волн, которые хорошо держат форму. Кудри традиционно укладываются на один бок. Чтобы их сделать, соберите верхнюю часть волос резинкой и приступите к завивке локонов плойкой. Выделяйте пряди одинаковой ширины и накручивайте их на плойку, помещая прибор под волосы, накручивайте локоны по типу жгута. Делайте крупные завитки одним и тем же движением, они должны быть идентичными по размеру. Так волны получатся идеально ровными. Затем приступите к накручиванию верхней части волос, постепенно отделяя слой за слоем.

После обработки всех прядей аккуратно прочешите всю массу волос, начиная с кончиков. Вы получите крупную волну. Сделайте пробор и переместите большую часть волос на один бок. Выделите несколько широких локонов, начесав их у корней. Сформируйте волны пальцами и зафиксируйте укладку лаком.

"Факт!"

Голливудские волны были особенно актуальны в 1930-40-х годах. Но и сегодня эта винтажная укладка все чаще встречается в образах женщин разных возрастов. Причем в современном прочтении голливудские волны делятся на прямой пробор, тогда как в прошлом модницы предпочитали убирать волосы на левый или правый бок. Прическу легко сделать праздничной, дополнив ее заколками со сверкающими стразами, повязками, диадемами или ободками. Такие волны будут гармонично смотреться с вечерним платьем, нарядом в ретро-стиле.

Греческий хвост с повязкой

Удобнее всего делать эту прическу, используя сразу два зеркала. Ведь основные манипуляции нужно будет совершать в затылочной части головы. Наденьте на голову тонкую повязку, оставив небольшое количество волос у лица с обеих сторон. Эти пряди закрутите в жгуты по направлению от лица и поместите их концы за ободок. Аккуратно расправьте жгуты, придайте им руками объем. Расположенные ниже волосы слегка начешите и завейте с помощью плойки. Можно выделить тонкие пряди спереди и тоже накрутить их в мелкие локоны. Зафиксируйте греческий хвост с повязкой лаком.

Два бублика или два пучка

Наскоро сделанный пучок на макушке — самая быстрая в исполнении укладка. Можно превратить ее в праздничную прическу к 8 Марта, сформировав два бублика по бокам. Этот озорной вариант укладки подойдет для молодых девушек. Начешите волосы и разделите их на две части, сделайте хвостики по бокам. Взбрызните их лаком, оставьте немного прядей у лица. Аккуратно закрутите хвосты в пучки, зафиксируйте получившиеся бублики шпильками. Снова взбрызните волосы лаком и пригладьте их, а волосы у лица завейте плойкой. Лучше всего накрутить пряди от лица, а затем придать им форму пальцами.

Асимметричный пучок

Небольшая асимметрия снова в моде. С помощью этого приема в укладке можно сделать праздничный образ запоминающимся, скорректировать черты лица. Предварительно обработав пряди плойкой-гофре для объема, можно легко уложить их в асимметричный пучок. Сначала начешите локоны у корней и переместите всю массу волос назад, не делая пробор.

Уложите пряди на один бок, начните плести косу на макушке. Достаточно сделать всего два-три переплетения. Теперь завяжите волосы в хвост, слегка завейте оставшуюся часть локонов. Сформируйте из них пышный пучок на другом боку. Для этого сделайте небольшой валик из части волос, а свободно висящие пряди размещайте поверх пучка, подкалывая концы шпильками. Зафиксируйте укладку лаком, спереди можно выделить тонкие локоны и завить их.

«Ракушка» для волос средней длины

«Ракушка» или «улитка» является одним из самых популярных вариантов вечерних причесок. Удобнее всего делать ее самостоятельно на волосах средней длины. Сначала немного начешите пряди, чтобы получить объем у корней. Если волосы тонкие, можно обработать их плойкой-гофре или предварительно завить. Выделите спереди несколько прядей по бокам. Оставшуюся массу волос перенесите на один бок и заколите шевелюру невидимками, располагая их вертикально в ряд. Теперь аккуратно расчешите волосы и перенесите их на другой бок, скручивая в валик. Кончики локонов спрячьте внутрь. Получившуюся «ракушку» закрепите шпильками и завейте волосы у лица. При желании эти пряди можно поднять наверх, художественно уложив их на валик.

Высокий хвост из локонов

Простая в исполнении, но оригинальная прическа особенно выигрышно смотрится на длинных волосах или волосах средней длины. Для ее создания вооружитесь плойкой или бигуди. Сначала завейте всю массу волос в мягкие локоны, начиная с нижней части головы. После получения кудрей бережно соберите шевелюру в высокий хвост с помощью тонкой резинки. По бокам выпустите тонкие прядки и слегка накрутите их плойкой малого диаметра. После окончания работы зафиксируйте прическу лаком. Чтобы она выглядела празднично, используйте необычную заколку или украсьте хвост с помощью яркой ленты.

"Важно!"

Ключевым аксессуаром сезона весна-лето 2018 года называют именно заколки. Эти украшения сделают стильной даже самую простую укладку. Носить их нужно так, чтобы изделия были на виду. А чтобы попасть в тренд, стоит выбирать заколки, усеянные бусинами. В моде также варианты с логотипами брендов и камеей.

Прическа на короткие волосы в бохо-стиле

Эта укладка подойдет для слегка отросшего каре. Тщательно начешите волосы, используя лак. Для создания объемной укладки на короткие локоны понадобится валик или резинка-бублик. Разделите волосы на нижнюю и верхнюю зоны. В нижней части закрепите валик невидимками в горизонтальном положении. Закройте бублик прядями из нижней зоны, для этого зачесывайте их наверх, закрепляя на самом валике невидимками. Остальные волосы с верхней части также поместите на резинку, зафиксируйте их шпильками, спрячьте концы под валик, если длина позволяет.

Оставьте немного прядей спереди, начешите их отдельно и уложите так, как вам больше нравится. Например, сделайте легкие волны и их кончики закрепите у основания валика. А тонкие пряди у лица не завивайте, оставьте их прямыми. Укладка должна быть воздушной и слегка небрежной. Подчеркнуть бохо-стиль поможет лента из жемчужин, простой ободок или заколка. Поместите аксессуар у челки или основания пучка.

"Комментарий"Ольга

В преддверии весеннего, светлого праздника 8 Марта каждая представительница прекрасного пола хочет выглядеть по-особенному свежо и оригинально. Не всегда есть возможность посетить салон красоты. Вот несколько рекомендаций, как в домашних условиях самостоятельно сделать прическу своими руками.

Итак, предлагаю вашему вниманию несколько вариантов праздничных укладок.

Романтичные и нежные локоны. Эта прическа всегда на пике популярности.

1. Моем голову.

2. Наносим термозащитный спрей, мусс или пенку средней фиксации.

3. Сушим волосы феном либо даем им высохнуть самостоятельно. 4. Разделяем волосы на проборы и накручиваем отдельными прядями на плойку.

5. Фиксируем лаком для волос.

Эффект мокрых волос, пляжный эффект. Подходит для всех обладательниц прекрасной половины с любой длиной волос, будь то короткие или длинные волосы.

1. Моем голову.

2. Наносим термозащитный спрей и средство для укладки «Соляной спрей».

3. Сушим волосы феном с насадкой-диффузором, наклонив голову вниз, высушиваем на 70%.

4. Фиксируем лаком для волос.

«Задорный пучок». Подходит для средней длины волос, а также длинных локонов.

1. Моем голову.

2. Наносим термозащитный спрей и мусс средней фиксации, сушим феном.

3. Наклоняем голову вниз и собираем волосы, немного небрежно оставляя небольшие пряди у лица.

4. Накручиваем на плойку наш пучок, фиксируем невидимками.

5. Фиксируем лаком для волос.

Прическа в ретро-стиле.

1. Моем голову.

2. Обильно наносим гель для укладки.

3. С помощью гребешка и заколок-зажимов формируем мягкие волны.

4. Свободные локоны закручиваем в тугой жгут и укладываем в виде пучка.

5. После того, как волосы подсохнут, снимаем зажимы.

6. Фиксируем лаком.

Объемная челка с низким пучком — простая и женственная, элегантная прическа.

1. Моем голову.

2. Сушим волосы феном, нанеся термозащитный спрей и мусс для укладки.

3. Корни тщательно начесываем.

4. Далее формируем низкий, тугой пучок.

5. После этого укладываем челку немного набок.

6. Фиксируем лаком.

Романтичная укладка в греческом стиле, подойдет для обладательниц длинных волос.

1. Моем голову.

2. Высушиваем волосы феном, предварительно используя термозащитный спрей.

3. Выделяем широкую прядь на темени, аккуратно начесываем ее и крепим к основной части волос при помощи заколок, шпилек.

4. По бокам выбираются и скручиваются в жгуты две пряди.

5. Получившиеся жгутики укладываются сзади так, чтобы закрыть шпильку.

6. Фиксируем лаком.

И в завершении хочется отметить классическую, простую укладку, которая будет уместна в любой ситуации. Это ухоженные, красивые, гладкие волосы с пробором посередине или набок.

1. Моем голову.

2. Высушиваем волосы с применением средств для гладкости волос и термозащитным свойством.

3. Делим волосы на части и вытягиваем каждую прядь с применением утюжка.

4. Делаем пробор и фиксируем лаком для волос.

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