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Ким Кардашьян прикрыла грудь лапшой
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Ким Кардашьян прикрыла грудь лапшой 

Lenta.ru 7 марта 2018
Фото: Lenta.ru
Американская телезвезда Ким Кардашьян выложила на своей странице в Instagram несколько фотографий из поездки в Японию. На одном из снимков она позировала топлес. Это фото за несколько часов набрало почти 2,5 миллиона лайков и десятки тысяч комментариев.
На фотографии 37-летняя Кардашьян позирует во время ужина. Левую грудь она прикрывает черной миской с лапшой, а правую — прядью волос.
На других фотографиях, опубликованных ранее, Ким гуляет по городу в куртке оверсайз, синем топе и коротких обтягивающих шортах.
В конце января в сети бурно отреагировали на новую эротическую фотосессию Кардашьян. Пользователям пришелся не по душе вид обнаженной «молодой матери», и они решили самостоятельно приодеть ее с помощью графических редакторов.
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