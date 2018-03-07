Ким Кардашьян прикрыла грудь лапшой

Американская телезвезда Ким Кардашьян выложила на своей странице в Instagram несколько фотографий из поездки в Японию . На одном из снимков она позировала топлес. Это фото за несколько часов набрало почти 2,5 миллиона лайков и десятки тысяч комментариев.

На фотографии 37-летняя Кардашьян позирует во время ужина. Левую грудь она прикрывает черной миской с лапшой, а правую — прядью волос.

На других фотографиях, опубликованных ранее, Ким гуляет по городу в куртке оверсайз, синем топе и коротких обтягивающих шортах.

В конце января в сети бурно отреагировали на новую эротическую фотосессию Кардашьян. Пользователям пришелся не по душе вид обнаженной «молодой матери», и они решили самостоятельно приодеть ее с помощью графических редакторов.