Полиция красоты: 8 новых салонов красоты, куда вам надо

Минска. Где сделают модную стрижку? Куда отправиться за лучшей коррекцией бровей? И где ваши волосы получат прекрасный уход? Рассказываем про новые и лучшие бьюти-точки на карте Москвы

МОСКВА

Салон красоты «Москвичка»

С сетью салонов красоты «Москвичка» я знакома давно, еще с тех самых пор, когда она называлась «Brow&Beauty Bar». Но в этом году салоны решили выделиться из всех броу-баров, и у них это отлично получилось! Сеть теперь называется ярко и задорно — «Москвичка». К слову, со своими бровями я ничего и никогда не делала — у меня они от природы густые, с формой и цветом тоже повезло, поэтому для меня любой салон этой сети всегда, в первую очередь, был местом, где можно получить любую бьюти-услугу на высоком уровне. Шикарная укладка? Пожалуйста! Идеальный макияж? Без проблем, хоть за полчаса. Уход для волос или для лица? Всегда рады. Маникюр, педикюр, массаж — все, что душа пожелает. Здесь действительно не ограничиваются одними услугами оформления бровей, а те, кто был с этой целью, всегда очень хвалили и оставались довольны результатом.

На этот раз новый салон распахнул свои двери на улице Тимура Фрунзе, недалеко от метро «Парк Культуры». Светлый, с белыми стенами, ярким освещением (тут же хочется со входа сделать много разных селфи!), небольшой, но при этом невероятно уютный. Список услуг такой же, как и во всех салонах сети. Здесь вам сделают укладку, стрижку, окрашивание любой сложности, дневной и вечерний макияж, маникюр и педикюр с любым дизайном, оформят и окрасят брови. Как и во флагманском салоне на Большой Дмитровке, в распоряжении клиентов — VIP кабинет с приватной расслабленной атмосферой.

В последнее время я, девушка с очень длинными волосами, после пары удачных опытов стрижки (осенью я впервые попробовала сделать полукаскад, а не так давно слегка обновила его) захотела все же новых экспериментов и в очередной раз решилась на стрижку, но только покороче. Вместе с мастером Валерией Скуратовой мы заранее обговорили длину и форму. Решили, что освежим каскад, волосы будут чуть ниже плеч, а челку сделаем «шторкой» — не слишком короткой, скорее едва заметной, уходящей в длину. Перед стрижкой мне помыли голову и на десять минут нанесли маску Argan Deep Infusion итальянского органического бренда Nashi. Она сделана на основе арганового масла и предназначена для интенсивного питания и увлажнения. Стрижку выполняли бритвой, чтобы она получилась более филированной, а саму длину подравнивали ножницами. На этот раз мое сердце не замирало при виде каждой отрезанной пряди — мастер работала ловко и быстро, я безо всяких сомнений доверилась ей и ждала финального результата. И он оправдал ожидания — теперь мои волосы, пускай и короче, но намного легче, объемнее и живее. В конце процедуры мне сделали красивые локоны. Говорят, стрижки к хорошим переменам. Будем ждать!

Цена за стрижку: 5 000 руб.

Цена за уход: 2 300 руб.

Цена за укладку волос средней длины: 2 700 руб.

Адрес: ул. Тимура Фрунзе, 20 Салон красоты «Белый сад»

Во саду ли, в огороде, а вернее, в новом «Белом саду» в «Метрополе» ваша бьюти-писака с удовольствием пригрелась бы на денек-другой. Но и за два часа инспекции для #kseniavagner_БьютиНавигатор было сделано немало (подробное графоманство о полученных бьюти-благах ниже).

Вообще «Белый сад», я, как и все служительницы глянца, знаю и люблю уже лет пять. Но если раньше ходила туда в основном на укладки, то с недавних пор нацелилась на косметологию, ибо главная садовница обоих центров (и на Зубовском бульваре, и теперь в «Метрополе») Оксана Лаврентьева сама выглядит так, будто выращивает в этих своих бьюти-угодьях молодильные яблоки (Оксане, кажется, 39, что вообще-то мало, но кожа у нее вообще как у студентки). «Все понятно», как говорит мой папа, стало уже после 5 минут общения с косметологом Натальей Жлудовой. Когда у человека больше 12 лет стажа, да еще и второе образование фармаколога, хочется одного — тут же выйти в прямой эфир, чтобы поделиться с миром его знаниями. Что мы, собственно, и сделали (кто смотрел, тот теперь знает все о зимнем уходе, правильных средствах с кислотами, кремах для век и не только), — Наталья отвечала на кучу моих вопросов и при этом играючи делала уход на средствах Aura Chake (их, кстати, придумал технолог, приложивший руку к biologique recherche и cellcosmet, холодящая маска — просто космос). Через полтора часа я вышла из кабинета с базовым курсом по косметологии, новыми щеками и маникюром (в @beliysad совмещают все со всем, во всех трех спа-кабинетах можно делать лицо+тело+ман+пед, а в 2-х VIP-кабинетах с особыми креслами — уход для лица + прессотерапию + ман+пед+уход для волос/стрижку/окрашивание/укладку + макияж (брови/ресницы). И в оставшиеся 30 минут (!) своего времени получила коррекцию и окрашивание бровей, маску для волос Oribe и укладку — без нервов, тяпок-ляпок и прочего. Всего в «метропольской» команде 7 стилистов, 3 визажиста, 2 косметолога, 3 массажиста, 5 маникюристов, а общая площадь салона больше 200 кв.м (размах: никому рядом пятки не массируют и кудри лаком не брызгают). Из марок для волос есть Oribe, скоро приедут редкая Demi Composio и Redken Chemistry, а красят на Redken, Kydra, Sebastian и L'Oreal. Теперь возжелала попробовать здесь что-нибудь для тела, ну и занесла в долгосрочный план курс массажей для лица у Натальи — она обещала вполне себе альтернативный ботокс эффект.

Цена за маникюр со снятием: 8100 рублей

Цена за коррекцию бровей и окрашивание: 3900 рублей

Цена за уход Oribe и укладку: 8000 рублей

Цена за уход для лица: 9000 рублей

Адрес: Театральный проезд, 2 Салон красоты InHype

Салон открылся всего пару месяцев назад, но о нем слышали уже практически все. Как утверждает Анастасия Решетова , владелица салона, весь дизайн она придумывала сама, от этого и атмосфера в салоне такая уютная. Здесь вы сможете сделать укладку, маникюр, макияж, наращивание ресниц, уход для лица и уход для волос, который я и протестировала. Сразу хочется отметить, что салон работает на таких известных косметических марках, как Lebel, Luxio, Greymy, R+Co.

Для моих волос была выбрана процедура «Счастье для волос» от Lebel, так как их нужно было увлажнить и придать блеск. Мой мастер приветливо встретила и сразу же начала проверять состояние моих волос. После вынесения вердикта она кратко, но доступно объяснила мне, почему мне нужна именно эта процедура и из чего она состоит.

Первый этап — очищение. Сначала мастер тщательно промыла кожу головы и волосы специальным шампунем из этой серии. После шампуня последовал пилинг, который глубоко очищает кожу головы и сами волосы от укладочных средств. Следом мне сделали легкий приятный массаж, который помогает восстановить кровообращение, а после него нанесли специальный мусс, который не только хорошо очищает волосы перед процедурой, но и увлажняет кожу головы, что актуально в зимнее время года.

Вторым этапом стало восстановление структуры волос и их увлажнение. После того, как волосы были разделены на прядки, на них постепенно нанесли три сыворотки, чтобы восполнить стержень волоса недостающими микроэлементами: в составе присутствуют протеины шелка и гиалуроновая кислота, которые и заполняют трещинки. Эти сыворотки выдержали 20 минут, после чего была нанесена маска, которая закрепляет эти сыворотки внутри волоса, чтобы они не вымывались. После того, как голову очистили от всего лишнего, перед укладкой нанесли закрепляющий фиксатор. В конце процедуры нанесли несмываемый уход, который придает волосам мягкость и защищает от вредного воздействия окружающей среды.

Итог всей процедуры можно увидеть на волосах. Они стали более гладкими, мягкими, блестящими и больше не пушились на улице. Самое важное, что объем никуда не делся. Что касается показаний, то эту процедуру можно проводить на любых волосах и с любыми проблемами. Крашеные волосы сохранят свой оттенок, так как данная процедура не выталкивает пигмент, а наоборот добавляет интенсивности из-за блеска. Чтобы эффект сохранился на более долгое время, процедуру лучше делать курсом сразу из нескольких процедур.

Стоимость ухода «Счастье для волос» от Lebel: длина до 40 см — 4 000 руб. ; длина свыше 40 см — 4 500 руб.

Адрес: 1-й Смоленский пер., 21 Салон красоты Sakurami Nikolskaya

Sakurami может похвастаться широкой географией — салоны красоты есть уже в Тбилиси , Барселоне и Лондоне. А в конце января открылось второе бьюти-пространство известного бренда — на Никольской, и отбоя от клиентов уже нет. Неудивительно — все хотят сделать безупречные маникюр и педикюр, оценить работу профессиональных визажистов и попробовать фирменные уходы Kerastase. Захотела и я — детокс-уход для волос и кожи головы показался отличной идеей после напряженного рабочего дня.

Любители минимализма и черного цвета в Sakurami на Никольской почувствуют себя как дома — разглядывать высокие зеркала и бесконечные металлические стеллажи с разноцветными баночками можно бесконечно. Я попала в надежные руки топ-стилиста и амбассадора марки Kérastase Данилы Милеева — одного из лучших мастеров Москвы из нашей супер-подборки (ее вы найдете здесь). Он рассказал, что детокс-уход на похож на классические процедуры из салонов — это целый спа-ритуал, помогающий не только вдохнуть в локоны новую жизнь (причем, вдохнуть — в прямом смысле), но и снять стресс.

Данила провел диагностику и вынес вердикт — кожа головы чувствительная, а волосам не хватает плотности. Кстати, детокс-уход в Sakurami персонально подберут для каждого, исходя из пожеланий и предпочтений — кому-то подойдут средства от выпадения волос, а кому-то поможет глубокое увлажнение. Но начали мы с приветственного массажа: Данила нанес на кожу рук сыворотку-концентрат с питательными маслами Aura Botanica Concentre Essentiel, а на голову — маску с белой глиной Masquargil Cleansing Treatment. После массажа рук, головы и шейно-воротниковой зоны уже чувствуешь себя другим человеком — но на этом процедура не заканчивается. Через несколько минут мастер смыл маску шампунем и нанес две другие: увлажняющую Specifique Hydra-Apaisant на кожу головы и уплотняющую Masque Densité — по всей длине волос. В конце процедуры меня ждал еще один массаж — точечный шиацу, а затем Данила приступил к укладке. Процедура, направленная на глубокое очищение кожи головы не преобразит волосы в одночасье, но я заметила, как локоны приподнялись у корней и стали блестеть, как шелк. В процессе мастер рассказал интересный факт — все основания лицевых мышц располагаются под кожей головы, поэтому массаж этой зоны полезен не только для здоровья волос, но и имеет омолаживающий эффект. К слову, объем держался в течение нескольких дней — необходимость в использовании стайлинговых средств почти отпала. Уже включила детокс-уход в свой список обязательных ритуалов красоты и буду спасаться от стрессов в уютном новом Sakurami.

Цена за уход и укладку: 5 000 руб.

Адрес: Москва, Никольская ул., дом 10/2, стр. 2 Салон Wax&Go в «Москва-Сити»

Тестировала корреспондент BeautyHack Вероника Шур В «Москва-Сити» появился новый салон, где делают качественную восковую эпиляцию, необрезной маникюр и педикюр. Wax&Go в представлении не нуждается, по счету это уже шестой салон одноименной сети. Ее концепция остается неизменной, — узкая направленность услуг и высокий профессионализм мастеров. Никаких стрижек, укладок, косметологии, — основная часть меню услуг отдана восковой эпиляции. Делают ее качественно и быстро, работают на знаменитых во всем мире австралийских восках Lycon. Руки, ноги, бикини, лицо, спина, грудь, живот, — практически любую часть тела здесь сделают идеально гладкой. Причем, услуги предоставляют не только девушкам, представителям мужского пола, обладающим густой шевелюрой в области спины, плеч и ягодиц здесь тоже рады. «Какую эпиляцию предпочитаете: восковыми полосами или горячим воском?», — уточнит мастер. Для чувствительных областей в области бикини, подмышек и лица чаще используется метод «горячего воска», а для удаления волос с голени идеально подойдут восковые полоски-стрипы.

Помимо эпиляции в новом салоне можно сделать потрясающий маникюр и педикюр. Здесь работают в «сухой» необрезной технике, то есть кутикулу не замачивают в воде и удаляют ее с помощью специальных шлифовочных пилочек. Маникюр после такой обработки дольше остается чистым и аккуратным, а кутикула зарастает медленнее. Техника считается сложнее классической обрезной, но в Wax&Go мастера работают настоящие профи, которые поистине виртуозно с ней справляются. Никаких заусениц или даже малейших неровностей, валик кожи вокруг ногтя становится идеально чистым! В общем, если вы давно мечтали перейти на необрезной маникюр, то лучшего места не найти.

А еще в новом Wax&Go радует богатый выбор покрытий от Christina Fitzgerald и Smith’s Cult, а также гель-лаков от Luxio и итальянского бренда Fedua. Причем, Fedua появились только в этом салоне. Славятся они стойкостью и бережным воздействием на ногтевую пластину. Для тех, у кого она сухая и слабая, это настоящее спасение.

И еще пару слов по поводу сервиса и комфорта в новом Wax&Go. По желанию маникюр и педикюр можно заказать одновременно, в четыре руки. Вместе с уходом (пилинг, маска, крем) такая процедура займет около 1,5 часов. Удобные массажные кресла, большие плоские экраны с возможностью просмотра последних киноновинок, прекрасный кофе и чай, — все эти небольшие детали сервиса превращают время, проведенное в салоне, в мгновения настоящего удовольствия и релакса.

Цена за необрезной маникюр: 2 450 руб.

Цена за необрезной педикюр: 3450 руб.

Цена за восковую эпиляция ног (полностью): 2 650 руб. (холодный воск), 4 800 руб. (горячий)

Адрес: Москва-Сити, Пресненская набережная, д.8, стр.1, БЦ «Город Столиц», 2-й этаж.

Салон красоты Art Up Тестировала менеджер проекта BeautyHack Анастасия Лягушкина

Каждый день я хожу на работу и обратно по Большой Бронной, поэтому была одним из первых свидетелей нового салона Art Up. Его основательница Алена Лапина — звездный стилист со стажем, а среди ее постоянных клиентов — Пелагея, Светлана Бондарчук Маргарита Лиева и другие известные девушки Москвы. Салон представляет из себя настоящее арт-пространство: на стене висит изображение знакомой всем Джоконды (но только в банном халате, с полотенцем на голове и с очищающей маской на лице), зеркала здесь украшены и освещены лампочками Ильича, а на фоне панорамного окна организована целая фотозона (так актуальна в наше время!) со стильным стулом, брендированной черной бочкой и, конечно же, круговой лампой!

Я присела за стол для маникюра и угостилась ароматным кофе с конфетками. Вместе с мастером Екатериной выбрали комбинированный маникюр (перед укреплением для ногтей IBX нельзя делать маникюр с замачиванием). Екатерина обработала мои ногти аппаратом, придала форму с помощью пилочки, обезжирили ногтевую пластину, и мы приступили к главной процедуре –укреплению. Тонким слоем мастер нанесла средство IBX Repair на ноготь, не касаясь кожи, после чего я опустила руки в лампу. Визуально она похожа на лампу для сушки гель-лака. Далее мы промокнули ногти салфеткой, чтобы снять лишний слой IBX Repair.

Следующий этап — это полимеризация с помощью УФ-лампы, далее — обезжиривание, потом — нанесение IBX, далее снова прогревание, УФ-лампа и обезжиривание. После укрепления мастер сделала мне маникюр гель-лаком Neo Nail Professional в оттенках Ripe Cherry. После укрепления я проходила с покрытием рекордные три с половиной недели, а сами ногти действительно стали крепче.

Цена за маникюр с гель-лаком + укрепление IBX: 2 200 руб.

Адрес: Большая Бронная, 9 Салон красоты GO Coppola Никольская

Я уже ходила на процедуру для волос в один из салонов этой сети, и когда узнала об открытии новой точки на бьюти-карте, поняла — хочу!

У моего безудержного желания было две причины. Во-первых — атмосфера салона. Заходя в него, ты попадаешь в настоящую итальянскую парикмахерскую, но только в самом центре Москвы. Прежде чем проводить тебя к мастеру, в салоне обязательно поинтересуются твоим настроением, предложат выпить горячего чаю и съесть вкусные мармеладки (горе ЗОЖу).

Вторая причина — косметика Shatush, на которой проводят все процедуры. Она полностью состоит из натуральных компонентов и антиоксидантов, но не создает эффекта от натуральных средств — волосам не нужно «привыкать» к ней после обильного использования парабенов и силиконов.

Я решила не пренебрегать удачным опытом знакомства с косметикой этого бренда и сделать уход для волос, а заодно обновить стрижку. Выбрала регенерирующий уход с олигоэлементами Shatush — он восстанавливает поврежденные волосы, снимает стресс и создает легкую пленку, которая защищает от воздействия негативных факторов окружающей среды (ветра, мороза, потерянной в такси шапки). Бонус — на волосах появляется естественный блеск, который не уходит после первого мытья головы, как и эффект от самой процедуры (даже если вы поклонник шампуней с силиконами).

На предварительно вымытые волосы наносят средство из ампулы, по консистенции напоминающее воду, но обогащенную полезными микроэлементами, которые герметично хранятся в закрытом сосуде и не теряют полезных свойств. Далее волосы укутывают под паровой баней и дают им впитать полезные свойства вещества в течение 20 минут (внимание, после тяжелого рабочего дня можно легко уснуть!). Даже на влажных волосах я ощутила эффект от процедуры — они стали более гладкими и напитанными, а расчесывались гораздо легче.

После ухода настала очередь стрижки. Я честно призналась мастеру Максиму Исаеву , что поход к парикмахеру для меня страшнее, чем поход к стоматологу: мои волосы не растут совсем, и потеря каждого миллиметра длины приравнивается к катастрофе. Он лишь улыбнулся и сказал: «Вам понравится». И за 30 минут, пока я допивала чай и читала рабочие чаты, мои волосы преобразились на глазах: сеченые концы упали на пол, появился потерянный объем и образ стал свежее.

Цена за уход: 2 800 руб.

Цена за стрижку: 2 800 руб.

Цена за укладку: 2 000 руб.

Адрес: Москва, ул. Никольская, 10/2 МИНСК

Салон красоты Brezhnev Brow Bar Тестировала редактор BeautyHack Юлия Козолий

В Brezhnev я шла уверенной походкой бывалого бьютиголика. Дело в том, что это пространство — красивое продолжение студии маникюра Nail Me, где мы неоднократно были с экспертизой BeautyHack, а я забегала за быстрым и качественным аппаратным маникюром. Юлия, хозяйка Nail Me, в этот раз сфокусировалась на коррекции и окрашивании бровей и открыла место с веселым «говорящим» названием.

Пока салон работает в тестовом режиме, но меню услуг уже внушительное: кроме коррекции и окрашивания бровей здесь делают ламинирование ресниц, маникюр, макияж, укладку и педикюр. Для последнего выделена отдельная светлая комната. В Brezhnev обязательно нужно записываться заранее, очереди на входе нет, а запись (можно и онлайн) нужна для вашего же удобства и комфортного пребывания. Камерности месту добавляет интервьер в стиле лофт, приглушенный свет и расположение в пяти минутах от центральной станции метро — не на шумной улице, а в уютном переулке.

Я тестировала процедуру тридинг и окрашивание бровей хной. Тридинг — это удаление волосков (жестких и «пушка» по периметру бровей) специальной нитью. Со мной работала мастер Екатерина, которая сначала обсудила со мной комфортную форму бровей, нанесла на них хну, а потом показала, как выглядит нить и происходит удаление волосков. Екатерина предупредила, что процедура может быть болезненной, но она делается пару минут, поэтому есть вероятность, что испугаться вы, как и я, не успеете.

На самом деле все зависит от болевого порога. В моем случае боль была более чем терпимой, а результат определенно того стоил. Екатерина объяснила, что плюс такой процедуры в том, что контур бровей не размывается из-за быстрого роста мелких пушистых волосков. Через две с половиной недели после тридинга они действительно выглядят четкими, а крупные волоски под бровями я легко удаляю пинцетом дома. Думаю, тут работает еще и хна, которая осталась как на коже, так и на волосках. При этом изначально у нас получился очень натуральный результат — другого я бы просто не пережила!

Цена за тридинг и окрашивание хной: 30 бел. руб. (855 руб.)

Адрес: Минск, ул. К. Чорного, 8