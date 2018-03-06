Натуральные лосьоны и косметический уход за кожей лица и тела 

Очищению кожи и тела всегда уделяли особое внимание и современные красавицы, и женщины Египта, Древней Греции, Индии и Китая. Древние летописи содержат упоминания о рецептах ванн с добавлением цветов, молока, солей, отваров растений. Сайт МедикФорум выяснил, что современные труды по теме косметических средств содержат большую часть, посвященную лосьонам как средствам очистки кожи. С помощью лосьонов очищается не только внешний, но и более глубокий слой, где скапливаются жировые пробки и грязь. Такая очистка обогащает клетки кожи кислородом. Большинство современных лосьонов содержат в составе спиртосодержащие жидкости, поэтому могут вызывать раздражение кожи, усиливают выделение влаги и отток с поверхности кожи питательных веществ. Натуральные лосьоны, в отличие от содержащих спирт, сделаны на основе продуктов растительного и животного происхождения. Распространенным веществом из состава таких лосьонов является гиалуроновая кислота, мягко удаляющая омертвевшие клетки кожи и очищающая от кожного сала. Лосьоны на основе оливкового масла хорошо питают и улучшают кожу, на основе алоэ — избавят от угрей, так как отличаются антибактериальными свойствами. Натуральная составляющая лосьонов определяет их стоимость, поэтому такие лосьоны стоят дороже спиртосодержащих. Натуральные лосьоны не только очищают кожу, но и глубоко питает, увлажняет кожу, устраняет морщины, поэтому может вполне заменить использование крема. Ученые нашли способ спасти сосуды в организме человека от атеросклероза и избавить организм от губительного холестерина, который сказывается на состоянии сосудов.