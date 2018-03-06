Самые модные прически весны-2018: хвосты, пучки и не только

Хвосты

Если вы считаете, что хвост может быть только низким или высоким, то вы ошибаетесь. На модных показах было представлено столько вариантов, что хватит на каждый день недели.

Чего только стоит многоярусный хвост от Ermanno Scervino, который можно назвать произведением искусства. Стилисты Erdem пошли по пути наименьшего сопротивления — просто завязали у основная низкого хвоста изящный бант. Зато Eudon Choi решили перенестись в 90-е. Низкие небрежные хвосты с начесом стали своеобразным приветом рокерскому стилю. Продолжил эту тему Томохиро Охаши, работавший на показе Lanvin: он обернул низкие гладкие хвосты в шелковые шарфы практически по всей длине. Эту идею стоит взять на заметку при создании вечерней укладки.

Пучки и не только

Katie Gallagher, весна-лето 2018 года

На радость обладательницам длинных волос пучки и твисты сохранили популярность. Самое главное, что схемы создания таких укладок достаточно просты.

Гранжевая стилистика прослеживается у Rochas: хвост, скрученный в небрежную буклю, идеален для спорта. Те, кто чувствует себя героиней аниме, могут примерить две букли как у Daks: они придают образу легкости и игривости.

Романтичным особам понравятся прически как у Undercover и Emporio Armani. Первый вариант укладки создала талантливая Кацуя Камо. Она закрутила волосы в твист сзади, а спереди накрутила пряди и закрепила завитки заколками. Вариант Emporio Armani от Марты Якубовски посвящен гранжу: распущенные пряди с эффектом мокрых волос стилист украсила тремя твистами на манер розочек. Выглядит очень романтично.

Также стилисты предлагают воплотить интересные композиции. Для этого нужно переместить пучки с затылка и макушку, ближе ко лбу. Посмотрите, какие стильные твисты украшали головы моделей на показе Cushnie et Ochs: в этих укладках есть архитектурная строгость.

Также стоит упомянуть пучки: объемный вариант с начесом как у Michael Costello понравится поклонницам стиля диско, а небрежный от Katie Gallagher придется по душе любительницам активного фитнеса.

Эффект мокрых волос

Alexander Terekhov, весна-лето 2018 года

Стильная укладка, которую, как утверждают эксперты, любят в деловых и богемных кругах, представлена в разнообразных вариантах. Для показа Chanel Сэм Макнайт сделал моделям стильный влажный хвост с прямым пробором и выпущенными у лица прядями. Стилисты Jason Wu сделали ставку на боковой пробор. Maison Margiela украсили волосы моделей стильной сеточкой, а Prabal Gurung решили просто зачесать волосы назад.

Хитросплетения

Prada, весна-лето 2018 года

Благодаря сериалу «Игры престолов» косы стали одной из самых трендовых причесок. А их вариации с подачи блогеров и стилистов киносаги только множились. Этот год не стал исключением. К весне 2018 года стилисты приготовили для нас много классики и настоящих хитросплетений: Mary Katrantzou отдает предпочтение классической низкой косе девочки-отличницы, Delpozo заворачивает косу в стильный пучок, Piccione Piccione предлагает свою новомодную вариацию колоска.

Архитектурные фантастические косы захватили умы стилистов Carmen Marc Valvo, Laura Biagiotti, Atena Re, Philipp Plein, Naeem Khan. Укладки с декором вполне могут взять себе на заметку невесты.

Локоны

Rachel Zoe, весна-лето 2018 года

Небрежные пляжные волны и чудные завитки сменяют классические голливудские локоны. Эксперты отмечают, что такие прически, как у Cynthia Rowley, Giambattista Valli, Issey Miyake, Paco Rabanne, Tadashi Shoji, зрительно омолаживают.

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