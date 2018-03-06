Охлаждающая шапка поможет справиться с химиотерапией 

Специальная шапка для охлаждения головы может улучшить психическое состояние пациентов с раком. Исследование показало, что этот головной убор дает им чувства контроля и приватности. Некоторое время назад в Австралии онкологи начали использовать специальный головной убор для охлаждения головы. Он представляет из себя особую шапку, которая соединяется с машиной, подающей холодную воду. Во-первых, данное устройство несколько смягчает тот ущерб, который наносится волосяным фолликулам во время химиотерапии, что сокращает интенсивность выпадения волос. Во-вторых, как показали наблюдения, аппарат положительно воздействует на психику пациентов, обеспечивая их чувством контроля и приватности. Исследователи из Университета Сиднея полагают, что Австралии предстоит пройти еще долгий путь перед тем, как эти устройства будут использоваться так же широко, как в США и Европе. Стоимость машины составляет $50 000, она ограничивает приток крови к волосяным фолликулам, тем самым снижая скорость метаболизма и уровень абсорбированных лекарств для химиотерапии. Именно это и позволяет сохранять волосы. МедикФорум напоминает, что выпадение волос является одним из самых сильных психологических стрессовых факторов для пациентов, которые проходят через лечение рака. Многие из них мечтают сохранить волосы, поскольку они просто не хотят информировать всех окружающих о проблемах со здоровьем. Во время химиотерапии быстрорастущие клетки уничтожаются, и именно этим объясняется эффект процедуры. Но в результате побочного эффекта погибают и быстро растущие клетки волос. За счёт охлаждения кожи головы уровень повреждений волос можно заметно снизить. Многочисленные исследования показывают, что всё это очень положительно сказывается на психике пациентов с раком. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)